Meta Verified: como comprar o selo do Instagram e Facebook

O serviço poderá ser contratado no Android e no iPhone (iOS) e também já está disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Índia. A seguir, saiba mais sobre o lançamento e entenda quais usuários estão qualificados para adquiri-lo.

Ao assinar o Meta Verified, usuários ganham selo de verificação e ainda contam com outros recursos exclusivos; conheça o novo serviço da Meta — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Quem pode comprar o selo de verificação do Instagram e do Facebook?

Existem algumas regras para fazer a assinatura do Meta Verified no Instagram e no Facebook. É necessário ter pelo menos 18 anos de idade, além de possuir um perfil pessoal, visto que contas comerciais ainda não estão qualificadas para o recurso. A conta poderá ser pública ou privada, desde que esteja associada ao nome completo do usuário e a uma foto de perfil que inclua seu rosto. Caso essas informações sejam alteradas após a aquisição do Meta Verified, será necessário realizar o processo de verificação novamente.

Por questões de segurança, o usuário ainda deverá ter a autenticação de dois fatores ativada no aplicativo, processo que pode ser realizado após o pagamento da assinatura. Vale destacar, ainda, que o perfil precisa atender aos requisitos mínimos de atividade, ou seja, todo o histórico de publicações será analisado e deverá estar em conformidade com as Diretrizes das respectivas redes sociais.

Para ter o selo de verificação do Instagram e do Facebook, é necessário ter pelo menos 18 anos de idade, além de possuir um perfil pessoal, — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Quanto custa o Meta Verified?

A aquisição do Meta Verified tem o valor de R$ 55/mês em celulares Android e iPhone. Vale destacar que o Instagram e o Facebook debitam pagamentos diferentes, ou seja, é preciso fazer assinaturas distintas para garantir o selo nas duas redes sociais. Os valores são renovados automaticamente a cada mês e não há período de contrato, ou seja, o cancelamento poderá ser realizado em qualquer período. No entanto, as plataformas pedem que a solicitação seja feita pelo menos 24 horas antes da próxima data de vencimento.

Como se inscrever no Meta Verified?

Para se inscrever no Meta Verified, o usuário deverá ir até a "Central de Contas", localizadas nas Configurações do Facebook ou do Instagram. É necessário fazer o upload de um documento de identificação emitido pelo governo, como RG ou CNH. Os dados da conta, como nome completo, data de nascimento e foto, deverão corresponder ao arquivo enviado.

Em seguida, ocorrerá um processo de análise que checa se a conta atende aos requisitos de qualificação, o que pode levar até 48 horas. As plataformas destacam que o uso de informações falsas poderá levar ao cancelamento do selo, além da adoção de outras medidas contra o perfil.

Os usuários podem solicitar o selo direto pelas configurações das contas — Foto: Reprodução/Meta

O que acontece com quem já tem o selo de verificação?

De acordo com a Meta, não ocorrerão alterações nas contas do Instagram e Facebook que já possuem selo de verificação, mesmo que o processo tenha se baseado em requisitos anteriores. Tais perfis poderão, inclusive, fazer a candidatura para o Meta Verified normalmente para aproveitar os benefícios da assinatura, desde que cumpram os requisitos de qualificação indicados acima.

