Metal Gear: relembre os 10 jogos principais da história de Snake

Há muitos jogos com a marca Metal Gear que foram lançados para diversos consoles com o passar dos anos. Por isso, é complicado saber o que é canônico e o que não. Então, o TechTudo reuniu todos os games que fazem parte da história de Metal Gear, levando em consideração informações divulgadas por Hideo Kojima. Vale ressaltar que os títulos estão em ordem de lançamento. Confira a seguir.

1. Metal Gear (1987)

O primeiro Metal Gear foi lançado no dia 13 de julho de 1987 para microcomputadores MSXII. Com a visão superior como perspectiva, o game foi o primeiro trabalho de Hideo Kojima e é considerado o pai dos jogos do gênero stealth. A história é centrada em um agente das forças especiais conhecido apenas por seu codinome: Solid Snake. O objetivo do agente é invadir um estado fortificado e destruir a Metal Gear, um tanque de guerra capaz de lançar mísseis nucleares em qualquer lugar do mundo.

Metal Gear de 1987 ainda apresentou outros personagens icônicos, como Big Boss e Gray Fox, que viriam a aparecer em outros títulos futuros. Embora seja o primeiro jogo da história da franquia, não é aqui onde toda a trama se inicia. Jogos mais atuais, como o próprio Metal Gear Solid 3: Snake Eater, relatam missões ainda mais antigas do universo da saga.

2. Metal Gear 2: Solid Snake (1990)

Metal Gear 2: Solid Snake chegou ao mercado em 1990, também lançado para microcomputadores MSXII e com uma proposta muito semelhante ao de seu antecessor. Entretanto, o título contou com uma gameplay muito mais longa e ainda mais elementos que viriam a ser utilizados em jogos mais modernos da franquia. Trata-se de uma sequência praticamente perfeita e que trouxe um maior campo de visão, mais inteligência para os inimigos (que podiam até ouvir os sons dos passos de Solid Snake), a possibilidade de andar e se engatinhar, entre muitas outras novidades.

A história se passa após os eventos de Metal Gear. Aposentado, Solid Snake foi chamado pelo Coronel Roy Campbell para se infiltrar no arquipélago de Zanzibar com o objetivo de salvar o Doutor Kio Marv, que estava como refém. Infelizmente, o jogo foi exclusivo do Japão por muito tempo, até ser relançado em 2005 como conteúdo extra para a versão Subsistence de Metal Gear Solid 3.

3. Metal Gear Solid (1998)

Metal Gear Solid chegou para PlayStation em 1998, sendo uma sequência direta dos jogos lançados na era dos 8-bits. Embora tenha sofrido a transição para o 3D, o estilo de gameplay se manteve muito semelhante, com a câmera sendo vista de cima para baixo. Porém, sua execução beirou a perfeição. A história de Metal Gear Solid conta com Solid Snake saindo de sua aposentadoria mais uma vez para se infiltrar em uma instalação de descarte nuclear da FOXHOUND no Alaska. Lá, ele precisa salvar dois reféns e impedir o uso do mecha Metal Gear REX.

Metal Gear Solid foi capaz de colocar a franquia em um patamar muito mais elevado, se tornando referência absoluta de jogos de espionagem que viriam a ser lançados no futuro. Ao mesmo tempo, foi capaz de popularizar as cutscenes usando o próprio motor gráfico do game. Sem surpresas, Metal Gear Solid é considerado um dos games mais importantes de todos os tempos.

4. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty foi o primeiro jogo da franquia para Playstation 2. Lançado em 2001, o game ficou conhecido inicialmente por uma decepção: Solid Snake deixou de ser o protagonista para dar mais destaque a Raiden. No entanto, a decepção parou por aí, visto que Hideo Kojima entregou uma experiência tão boa quanto a do antecessor. A gameplay semelhante se mostrou funcional na nova geração, mas o destaque ficou para a inteligente história com uma ótima narrativa interativa, além de gráficos e animações espetaculares.

Sons of Liberty se passa cerca de dois anos após os eventos de Metal Gear Solid. Tudo se inicia com Solid Snake e Otacon descobrindo a existência de um novo tipo de Metal Gear e se envolvendo com Revolver Ocelot, líder de um grupo de mercenários russos. Mais dois anos depois, Raiden, um jovem agente da FOXHOUND, é chamado para neutralizar a ameaça terrorista chamada "Sons of Liberty".

5. Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater foi lançado em 2004 para o Playstation 2, acabando com a ordem cronológica simples e linear da franquia. Em resumo, esse título que apresenta o começo de toda a história de Metal Gear, mais especificamente no ano de 1964. A maior parte da fórmula de stealth se manteve em Snake Eater, mas o cenário mudou para a selva. Assim, os jogadores passaram a poder usar camuflagem, subir em árvores e se esconder em arbustos.

A história é centrada no agente de codinome Naked Snake. Seu objetivo na trama envolve resgatar o cientista russo Nikolai Stepanovich Sokolov, assassinar seu antigo chefe e sabotar uma nova super arma experimental.

6. Metal Gear Solid Portable Ops (2006)

Geralmente, jogos portáteis são considerados spin-offs, fora da cronologia oficial de uma franquia. Entretanto, esse não é o caso de Metal Gear Solid Portable Ops, que foi feito para Playstation Portable (PSP) em 2006, mas ainda assim é canônico na história da saga, sendo a continuação de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Embora ainda seja considerado um jogo do gênero stealth, o jogo apresenta muitos elementos que o levam para o caminho de ação e aventura, uma fórmula que se mostrou certeira e levou o título a ser um dos melhores para o portátil da Sony.

A história de Metal Gear Solid Portable Ops começa em 1970, seis anos após os eventos de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, e acontece na Colômbia. O game conta os passos de Naked Snake após sua antiga unidade, a FOX, se tornar renegada, além de mostrar o aparecimento da FOXHOUND e The Patriots.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots foi lançado em 2008 como um exclusivo de Playstation 3 (PS3). O game ficou marcado por ser o último jogo canônico da franquia a ter Solid Snake como protagonista. Apesar de sofrer um avanço gráfico grande de uma geração para a outra, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots seguiu com a fórmula que funcionou nos jogos anteriores. Ao mesmo tempo, algumas mecânicas novas foram adicionadas, como a possibilidade de rolar para trás e de se esconder em outros tipos de objetos pelo cenário.

Outro ponto que chamou muita a atenção em Guns of the Patriots foi o tratamento dado às cutscenes, que são muito longas e levam uma experiência digna de filme. Para entender a história e a relação entre os personagens, é necessário assisti-las e ter jogado jogos anteriores, dada a profundidade existente no game. A trama se passa cinco anos após Metal Gear Solid 2 e conta com um envelhecido Solid Snake. Por isso, ele agora é conhecido como Old Snake, estando em uma última missão para assassinar Liquid Snake.

8. Metal Gear Solid Peace Walker (2010)

Terceiro jogo da franquia lançado para PlayStation Portable (PSP) e o segundo do portátil a ser canônico, Metal Gear Solid Peace Walker foi lançado em 2010, sendo o segundo jogo canônico para o PSP. O jogo carrega um estilo muito semelhante ao de Metal Gear Solid Portable Ops, sendo considerado um game stealth, mas com muita ação e aventura. Sua história se passa na Costa Rica, depois dos eventos de Portable Ops, com assuntos como colonialismo e Guerra Fria. O game mostra Big Boss criando um exército sem nações e iniciando uma guerra contra o Major Zero.

Em relação à gameplay, Peace Walker possui dois modos de jogo: Mission e Mother Base. Mission consiste em se infiltrar em um território inimigo ou derrotar algum chefe. Já Mother Base coloca você para gerenciar um exército. Curiosamente, Peace Walker também chamou a atenção por ser o primeiro jogo da franquia desde Metal Gear (1987) a não contar com a habilidade de rastejar.

Metal Gear Rising: Revengeance é o título mais diferente da franquia, disponível para PS3 e Xbox 360 e lançado em 2013. O game oloca o jogador para controlar novamente Raiden, o mesmo protagonista de Metal Gear Solid 2. No entanto, em vez do stealth consolidado da saga, o game traz o frenético gênero hack'n slash, marca registrada da PlatinumGames, a responsável pelo sucesso Bayonetta e desenvolvimento do próprio Revengeance.

Apesar de fugir muito daquilo que conhecemos sobre Metal Gear, Revengeance é canônico e considerado o último jogo na cronologia da franquia. O jogo se passa no ano de 2018, quatro anos após os eventos de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. O enredo mostra Raiden confrontando uma empresa militar privada, que busca desestabilizar nações pacíficas para lucrar.

10. Metal Gear Solid V (2014 e 2015)

Metal Gear Solid V é o jogo mais recente de todos. É importante lembrar que o game é dividido entre o prólogo, Ground Zeroes, e o jogo final, The Phantom Pain. O primeiro recebeu críticas por ser muito curto e ter um preço elevado em seu lançamento, em 2014. Em relação à história, o game passa no ano de 1974, cerca de um ano após o início de Metal Gear Solid: Peace Walker. Foram adicionadas mecânicas novas e a possibilidade de ordenar a forma como os eventos ocorrem. Porém, o principal agrado do jogo foi o estilo mais voltado ao mundo aberto, abandonando a linearidade de seus antecessores.

Já em 2015, chegou Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, a sequência de Ground Zeroes e que também mostra os acontecimentos que antecedem os eventos de Metal Gear (1987). As mecânicas e ideias em geral permaneceram semelhantes ao prólogo. A história segue os passos de Punished "Venom" Snake por Afeganistão, Angola e Zaire para se vingar daqueles que quase o assassinaram nove anos atrás no evento contado em Ground Zeroes.

Na tabela abaixo, você confere como ficam os jogos canônicos de Metal Gear em ordem cronológica:

Metal Gear – Ordem Cronológica Jogo Ano no Universo da Franquia Metal Gear Solid 3: Snake Eater 1964 Metal Gear Solid Portable Ops 1970 Metal Gear Solid Peace Walker 1974 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes 1975 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 1984 Metal Gear 1995 Metal Gear 2: Solid Snake 1999 Metal Gear Solid 2005 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 2007 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 2014 Metal Gear Rising: Revengeance 2018

Com informações de Gamerant e Gamespot

