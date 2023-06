Microfone JBL: 5 modelos para karaokê, jogos ou até entrevistas

A JBL é uma empresa conhecida por suas caixas de som e fones de ouvido , mas a companhia também apresenta amplo portfólio de microfones. Ela oferece desde modelos ideais para quem busca um produto para usar em karaokê, jogos ou até entrevistas. A opção mais barata da lista é o JBL CSHM10, que traz padrão supercardióide e conexão com fio por cerca de R$ 148 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o JBL PMB100 conta com sensibilidade de 55 dB e pode ser usado com a linha de caixas de som JBL PartyBox por valores que partem de R$ 209. Outra alternativa é o Kit JBL Pro Sound Wireless, que é um par de microfones dinâmicos com polaridade cardióide, projetados para uso em performances vocais e gravações em estúdio e pode ser adquirido por R$ 668. Veja a seguir cinco microfones JBL para comprar no Brasil.

1. JBL CSHM10 - a partir de R$ 148

O JBL CSHM10 é um microfone dinâmico com padrão supercardióide feito para ser utilizado em canto, falas, conferências e gravações. O CSHM10 possui sensibilidade de 55 dB, alcance de frequência de 80 - 15000 Hz e impedância de 600 Ohms. Sua conexão é com fio, mas o microfone não acompanha o cabo. O modelo possui um design discreto, todo na cor preta, com exceção do logo da marca e conta com um botão de liga/desliga para facilitar o seu manuseio. O modelo aparece por valores a partir de R$ 148.

O JBL CSHM10 conta com quase 1,7 mil avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4 estrelas. Os comentários dos usuários elogiam o modelo por seu custo-benefício e bom desempenho nas tarefas para as quais foi projetado. No entanto, ele não acompanha o cabo e também pode não ser a opção adequada para ouvidos mais exigentes.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não acompanha cabo

2. JBL CSLM20B - a partir de R$ 163

O CSLM20B é uma das opções de microfone de lapela da JBL para quem busca equipamento para produção de conteúdo como podcasts, entrevistas, apresentações, entre outros. O microfone condensador possui padrão omnidirecional que o permite captar áudio em 360 graus. Ele possui sensibilidade de 30 dB, resposta de frequência de 60 Hz a 18 KHz e 2.200 Ohms de impedância. O CSLM20B é compatível com smartphones, câmeras DSLR e amplificadores, o que oferece uma gama de opções para os seus usuários. O produto pode ser adquirido por preços que partem de R$ 163.

O microfone de lapela da JBL já foi avaliado por mais 8,6 mil compradores no site da Amazon, onde possui classificação de 3,9 estrelas. Os comentários dos usuários pela sua qualidade de gravação, isolamento de ruído e pela mobilidade oferecida por seu longo fio para gravação e criação de conteúdo. No entanto, alguns usuários relataram dificuldades para configurar o microfone para uso.

Prós: qualidade da gravação, isolamento de ruído e mobilidade

qualidade da gravação, isolamento de ruído e mobilidade Contras: alguns usuários relataram dificuldade em configurar o microfone

3. JBL PMB100 - a partir de R$ 209

O JBL PMB100 é um microfone dinâmico com padrão cardioide desenvolvido para acompanhar a linha de caixas de som JBL PartyBox assim que for plugado. O modelo possui sensibilidade de 55 dB, resposta de frequência de 50 Hz a 15 KHz e impedância de 600 Ohms. Sua conexão é por meio de um cabo de 6,3 mm e é compatível com qualquer equipamento com entrada P10. O microfone é recomendado para aqueles que gostam de cantar em festas e confraternizações.

Com 488 avaliações de compradores no site da Amazon, o PMB100 possui classificação de 4,3 estrelas. O modelo se destaca pela qualidade e nitidez do seu som, especialmente quando usado com as caixas de som da marca. Outro ponto destacado nos comentários é a sua leveza. O comprimento do fio que acompanha o microfone, no entanto, foi algo que deixou a desejar.

Prós: qualidade do som e leveza

qualidade do som e leveza Contras: cabo do microfone curto

4. JBL Quantum Stream - a partir de R$ 509

Outra opção para criadores de conteúdo é o microfone condensador JBL Quantum Stream que opera nos padrões cardióide e omnidirecional para oferecer bom desempenho em diferentes usos. A instalação do microfone também é versátil: ele possui um tripé removível para ser usado em mesa, mas também pode ser conectado a um braço. Ele ainda conta com controlador de volume e um botão mute com indicador de LED. Com estes recursos, o modelo promete ser o equipamento ideal para quem deseja realizar uma transmissão perfeita. O microfone é vendido por cerca de R$ 509.

O JBL Quantum Stream possui 49 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. O aspecto mais elogiado do microfone nos comentários é a qualidade da sua gravação, mas também é destacado pela sua versatilidade e qualidade no acabamento. De acordo com informações da JBL, o microfone possui 37 dB de sensibilidade e resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz.

Prós: qualidade de gravação, versatilidade e acabamento

qualidade de gravação, versatilidade e acabamento Contras: valor elevado

5. Kit JBL Pro Sound Wireless - a partir de R$ 668

O kit JBL Pro Sound Wireless pode ser ideal para quem deseja soltar a voz em duplas. Ele consiste em um par de microfones dinâmicos com polaridade cardióide, projetados para uso em performances vocais e gravações em estúdio. Cada dispositivo possui resposta de frequência de 50Hz a 16kHz, com sensibilidade de 54dB e impedância de 600 ohms. Wireless, o JBL Pro Sound é ideal para quem gosta de se movimentar e deixar suas performances ainda mais marcantes.

O JBL Pro Sound tem classificação de 4,8 estrelas com base em 83 avaliações no site da Amazon. Seu ponto mais elogiado foi pela sua facilidade de manuseio e qualidade sonora, que, segundo a fabricante, aumenta quando usado com outros produtos da marca. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 668 para comprar o produto.

Prós: facilidade de uso e qualidade sonora

facilidade de uso e qualidade sonora Contras: valor elevado

