Microfone para PC: 7 modelos de preços e usos variados

O microfone de mesa para PC pode ser útil para melhorar a qualidade do áudio durante as reuniões de trabalho, sessões de jogos com amigos, gravações de vlogs e até streaming de games. Fabricantes como Trust , OEX, Fifine e JBL oferecem modelos por preços a partir de R$ 43 , mas os valores podem variar bastante dependendo dos recursos e características de cada periférico. Os preços mencionados no texto foram conferidos durante a apuração da matéria, em junho de 2023.

O modelo Lehmox 9006, por exemplo, pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 43, mas é um microfone básico, sem redução de ruídos ou características de aprimoramento da qualidade de captação. Em contrapartida, o JBL Quantum Stream traz tecnologias capazes de melhorar a qualidade e a nitidez da voz, mas não sai por menos de R$ 527. Confira na lista a seguir sete modelos de microfones para computador à venda no Brasil.

1 de 1 Microfone para usar no computador: lista reúne sete modelos para comprar por preços a partir de R$ 39 — Foto: Divulgação/Trust Microfone para usar no computador: lista reúne sete modelos para comprar por preços a partir de R$ 39 — Foto: Divulgação/Trust

1. Lehmox 9006 - a partir de R$ 42

O Lehmox 9006 é um microfone de mesa com design simples e funções básicas. Ele tem foco no público gamer e oferece o padrão polar omnidirecional, sendo capaz de captar sons em diversas direções. Sua haste é flexível e pode ser ajustada em qualquer posição, melhorando o ângulo de captação dos sons. O modelo tem base antiderrapante com detalhes em LED RGB, que podem complementar o setup de jogadores.

O diferencial do periférico é um botão de mute na base, que pode trazer mais praticidade durante as sessões de jogos e reuniões online. A conexão do modelo é feita via cabo USB com 2 metros. No site da Amazon, a opção é avaliada com nota 4,5 de 5 e pode ser comprada por cifras a partir de R$ 42. Consumidores elogiam a boa relação custo-benefício da peça, destacando que o microfone tem boa qualidade de captação. No entanto, relatam que ele pode apresentar chiados, já que não oferece isolamento de ruídos.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: segundo relatos de consumidores, o modelo pode apresentar chiados e ruídos durante as chamadas

2. Trust Primo Desk 21674 - a partir de R$ 54

O microfone para PC Trust Primo Desk é um modelo de secretária básico, com design simples e ângulo ajustável. De acordo com a fabricante, o periférico tem alta sensibilidade, e pode ser uma boa opção para quem procura um microfone para usar em reuniões de trabalho, participar de palestras e seminários online, ou também para gamers menos exigentes.

Ele possui conexão P2 e tem cabo com 1,8 metro de comprimento. No site da Amazon, a opção pode ser encontrada por cifras a partir de R$ 54. Por lá, é avaliado com nota 4 de 5, e consumidores afirmam que o microfone pode captar o som com boa qualidade. Entre os pontos negativos, no entanto, destacam que ele deve ser usado em ambientes silenciosos para não captar ruídos externos, e pode ser necessário usá-lo bem próximo ao rosto.

Prós: boa relação custo-benefício

boa relação custo-benefício Contras: o modelo não é equipado com tecnologias de cancelamento de ruídos e pode captar barulhos externos, diminuindo a qualidade de chamadas

3. Trust Red GXT 212 - a partir de R$ 99

O Trust Red GXT 212 é um microfone condensador com padrão polar omnidirecional, que pode ser uma boa opção para quem procura um modelo para jogos, streams e lives. Ele é equipado com tecnologia de redução de ruídos, compatível com PCs, notebooks e consoles, como PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), por exemplo. O modelo pode ser visto por cifras a partir de R$ 99 no site da Amazon.

A conexão do microfone é feita por fios de 1,8 metro com saída P2, mas o periférico ainda acompanha um adaptador USB para computador. Além disso, ele também vem equipado com um tripé de ângulo ajustável, que deve oferecer maior estabilidade durante as gravações. Consumidores que compraram o item o classificam com nota 4,5 de 5. Eles elogiam a qualidade do material de construção e a capacidade de captar sons limpos. No entanto, um consumidor reclama que o microfone tem presença de eco no áudio, o que pode atrapalhar chamadas.

Prós: é equipado com sistema de cancelamento de ruídos externos, acompanha tripé e adaptador USB

é equipado com sistema de cancelamento de ruídos externos, acompanha tripé e adaptador USB Contras: um consumidor afirma que notou a presença de eco no microfone, o que pode atrapalhar reuniões e chamadas

4. Trust GXT 232 Mantis - a partir de R$ 140

Outro modelo da Trust indicado para streaming de jogos e podcasts é o GXT 232 Mantis. O microfone é do tipo condensador com padrão omnidirecional e equipado com tecnologia de redução de ruídos. Ele acompanha um adaptador USB, capaz de promover uma captação sem distorções, além de tripé para ajustar o ângulo do microfone e pop filter para melhorar a qualidade de reprodução.

É compatível com computadores e consoles, e pode ser encontrado no site da Amazon por cifras a partir de R$ 140. Por lá, o microfone é avaliado com nota 4,5 de 5, e consumidores elogiam a qualidade de áudio do modelo. Como pontos negativos, no entanto, alguns destacam que o periférico pode apresentar ruídos e falhas, além de captar eco. Um deles também reclama do volume do modelo.

Prós: o microfone acompanha tripé e pop filter para aprimorar a captação

o microfone acompanha tripé e pop filter para aprimorar a captação Contras: segundo relatos de usuários, mesmo com tecnologia de isolamento de ruídos o microfone pode capturar barulhos externos

5. OEX Rook MG100 - a partir de R$ 173

O Rook MG100, da OEX, é um microfone gamer com padrão omnidirecional, que promete ser uma boa pedida para quem busca uma opção para jogos e streams. O modelo possui base antiderrapante, para evitar possíveis deslizes acidentais, e tem suporte articulado, para melhor ajuste. Vale mencionar que o periférico tem um botão na parte de cima capaz de controlar o volume e mutar o microfone, o que traz mais praticidade ao usuário.

O acessório traz tecnologia para redução de ruídos e vem com uma espuma para melhorar a qualidade de captação. Ele possui conexão via cabo USB com 1,5 metro de comprimento, e custa cifras a partir de R$ 173 na Amazon. Consumidores classificam o item com nota 4,3 de 5, avaliam que o microfone tem boa qualidade de som, mas criticam o fato dele ter alta sensibilidade e captar barulhos externos.

Prós: controle de volume e botão de mute no microfone

controle de volume e botão de mute no microfone Contras: mesmo com redução de ruídos, consumidores relatam que o microfone pode captar barulhos externos

6. Fifine AM8 - a partir de R$ 381

O microfone Fifine AM8 promete reproduzir gravações com qualidade de áudio profissional. O modelo tem construção em metal, para maior durabilidade e resistência, e acompanha espuma à prova de vento e com redução de ruídos. O acessório possui controle de volume e de retorno simples, na própria peça, que permitem ajustar ruídos externos e corrigir possíveis problemas no áudio, além de botão mute. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 381.

Para completar, o AM8 traz iluminação em LED RGB, que pode ser configurada para complementar o setup ou o cenário para as transmissões ao vivo. As luzes podem assumir cores sólidas ou efeitos de transição, e é possível alterá-las a partir de um botão dedicado. Consumidores que compraram o microfone classificam com nota 4,5 de 5. Eles elogiam o design e a qualidade da peça, mas criticam o volume do microfone e relatam que o modelo apresentou falhas de conexão.

Prós: controles de volume e de retorno na peça, além de detalhes em LED RGB e botão mute

controles de volume e de retorno na peça, além de detalhes em LED RGB e botão mute Contras: segundo relatos de usuários, o modelo apresentou falhas de comunicação e tem volume baixo

O microfone condensador Quantm Stream, da JBL, promete reproduzir áudios com qualidade de som alta e nítida, além de redução de ruídos. O modelo tem estrutura confeccionada em metal, para maior estabilidade, e oferece padrão de captação ajustável, permitindo que o usuário alterne entre um microfone cardioide e um omnidirecional. Vale mencionar que ele também conta com iluminação em LED RGB na base.

O modelo possui um botão de mute dedicado, trazendo maior praticidade, e tem montagem universal, podendo ser fixado em um tripé ou braço articulado, por exemplo. No site da Amazon, o microfone está disponível por cifras a partir de R$ 528. Ele é avaliado com nota 4,7 de 5, e consumidores elogiam principalmente a qualidade de áudio do modelo.

Prós: padrão de captação ajustável

padrão de captação ajustável Contras: preço elevado

