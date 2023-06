Minha Culpa: veja personagens e atores do filme do Prime Video

O filme espanhol Minha Culpa, lançado no dia 8 de junho, é uma das apostas do Amazon Prime Video em produções baseadas em fenômenos literários do Wattpad. Na trama original da autora Mercedes Ron, Noah (Nicole Wallace) precisa sair de sua zona de conforto e se mudar para a mansão do novo marido rico de sua mãe. Lá, ela conhece seu meio-irmão Nicholas (Gabriel Guevara) e se apaixona por ele em segredo. Além de Wallace e Guevara, nomes como Marta Hazas e Fran Berenguer também fazem parte do elenco. Confira, abaixo, demais atores e seus personagens no longa.