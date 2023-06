Mouse Bungee: 7 modelos para manter a mesa organizada

O mouse bungee é um acessório indicado para gamers que optam por usar mouses com fio e querem manter os cabos do setup organizados durante a jogatina. O item é útil por oferecer maior precisão de movimentos ao evitar o emaranhamento de fios, que podem acabar prejudicando determinadas ações durante as partidas. Fabricantes como Redragon , Multilaser e Razer oferecem opções do periférico por cifras a partir de R$ 45.

Os valores dos acessórios podem variar dependendo de suas funcionalidades, e há opções como o Warrior AC293, da Multilaser, que além de oferecer maior estabilidade ao mouse ainda conta com entradas USB extras para conectar outros dispositivos à peça. O preço do item, no entanto, não sai por menos de R$ 372. Confira, na lista a seguir, sete modelos de mouse bungee para comprar.

1 de 1 Mouse bungee: veja sete opções para comprar por preços a partir de R$ 45 — Foto: Divulgação/Razer Mouse bungee: veja sete opções para comprar por preços a partir de R$ 45 — Foto: Divulgação/Razer

1. OEX MB100 - a partir de R$ 45

O modelo MB100, da OEX, pode ser uma opção para quem deseja aprimorar ainda mais a performance durante a jogatina sem precisar desembolsar um valor alto. Visto por cifras a partir de R$ 45, o mouse bungee é indicado para jogos de FPS, garantindo movimentos mais precisos do mouse sem que os fios atrapalhem.

Ele possui braços em mola de metal e tem base antiderrapante para maior estabilidade. O tamanho aproximado é de 18 cm de altura por 16 cm de largura, e seu peso é de cerca de 220 gramas. No site da Amazon, o item é avaliado por consumidores com nota 4,5 de 5. Por lá, comentários elogiam a funcionalidade do modelo, mas ressaltam que o encaixe para o fio do mouse é grosso, sendo necessário adaptá-lo nos casos em que o cabo for mais fino.

Prós: boa relação custo-benefício

boa relação custo-benefício Contras: o encaixe para o fio é grosso, não sendo compatível com qualquer mouse

2. Fallen Tucano - a partir de R$ 87

O Fallen Tucano é outra opção de bungee para manter o fio do mouse fixo, garantindo maior estabilidade nas partidas. O modelo possui mola ajustável, para que o usuário personalize a melhor regulagem de altura durante os jogos. Além disso, também conta com clipes extras na parte de trás para manter os fios bem presos, evitando que eles soltem e comprometam o desempenho do jogador.

A fabricante ainda garante que o design da peça é capaz de oferecer maior aderência, impedindo que o acessório se mova na mesa. O organizador tem cerca de 12 cm de altura e pesa aproximadamente 250 gramas. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a parir de R$ 87. Consumidores que adquiriam a peça a avaliam com nota 5 de 5, ainda sem comentários sobre pontos positivos e negativos.

Prós: altura regulável

altura regulável Contras: não há

3. Redragon MA301 - a partir de R$ 89

O mouse bungee MA301, da Redragon, promete ser uma boa opção tanto para mouses de fios mais largos quanto mais finos, já que ele conta com um clipe de borracha compatível com diversos tamanhos de cabos. Ele possui braço ajustável por mola, para regular a altura, e tem base antiderrapante para evitar possíveis deslizes.

O acessório possui estrutura confeccionada em plástico ABS, pesa cerca de 200 gramas e tem 9,4 cm de altura. No site da Amazon, o acessório é avaliado com nota 4,8 de 5 e pode ser encontrado por preços a partir de R$ 89. Consumidores elogiam a qualidade do material e destacam que o suporte é capaz de girar 360º, o que pode ser um diferencial frente aos concorrentes.

Prós: compatibilidade com cabos finos e grossos e suporte capaz de girar 360º

compatibilidade com cabos finos e grossos e suporte capaz de girar 360º Contras: não há

O mouse bunguee C3Tech MB-200 se diferencia das opções anteriores por trazer detalhes em LED capazes de complementar o setup. Além disso, o modelo vem equipado com três entradas USB e uma entrada para cartões microSD, que também pode ser um diferencial. Para completar, o acessório tem haste flexível e base emborrachada para maior estabilidade, e pode ser visto no site da Amazon por cifras a partir de R$ 97.

Ele tem cerca de 11,5 cm de altura e pesa aproximadamente 170 gramas. Consumidores que compraram o produto o classificam com nota 4,5 de 5. Eles elogiam a qualidade de construção do item e afirmam que ele fica bastante firme na mesa. Como pontos negativos, no entanto, relatam que não é possível controlar o RGB do suporte.

Prós: possui entradas USB extras

possui entradas USB extras Contras: apesar de trazer detalhes em LED, não é possível controlar as cores

5. Cougar Bunker RGB - a partir de R$ 211

O modelo Bunker RGB, da Cougar, é equipado com duas portas USB extras e traz detalhes em LED na parte inferior do suporte. A iluminação pode ser controlada de forma simples a partir de um botão dedicado na parte da frente do bungee, trazendo até 14 efeitos diferentes. No site da Amazon, o modelo é classificado com nota 4,5 de 5 e pode ser visto por cifras que partem de R$ 211.

Para completar, o acessório possui design flexível com suporte que se adapta às diferentes espessuras de fios do mouse, e é equipado com uma almofada de sucção capaz de garantir firmeza mesmo em superfícies irregulares. Ele tem cerca de 11 cm de altura e pesa aproximadamente 105 gramas. Consumidores que compraram o item elogiam a flexibilidade do modelo, destacando que ele pode manter o fio bastante firme.

Prós: traz LED RGB, se adapta a diferentes fios de mouse e tem almofada de sucção para maior firmeza

traz LED RGB, se adapta a diferentes fios de mouse e tem almofada de sucção para maior firmeza Contras: não há

6. Warrior AC293 - a partir de R$ 218

O mouse bungee Warrior AC293 traz um design muito diferente e arrojado. Ele é equipado com iluminação em LED na cor azul e possui quatro entradas USB, funcionando como um hub e garantindo mais praticidade ao usuário. Além disso, a haste flexível pode oferecer maior liberdade de movimentos durante as partidas, melhorando o desempenho e evitando surpresas com fios embolados durante as sessões de jogos.

No site da Amazon, o modelo pode ser visto por cifras a partir de R$ 218. Por lá, ele é avaliado com nota geral 4,4 de 5, e consumidores elogiam as conexões USB da peça, afirmando que são confiáveis. Eles também destacam que o acessório parece ser durável e que é possível desligar o LED azul. Como pontos negativos, no entanto, relatam que o produto começou a apresentar falhas com poucos meses de uso.

Prós: quatro portas USB extras e design diferenciado

quatro portas USB extras e design diferenciado Contras: pode apresentar falhas com pouco tempo de uso

7. Razer V3 Chroma RC21 - a partir de R$ 269

O mouse bungee V3 Chroma RC21, da Razer, é equipado com LED RGB na parte inferior, que pode ser personalizado para complementar o setup. O modelo possui braço em mola e oferece trava para fio em clipe compatível com diversos tamanhos de mouses, impedindo que os cabos saiam do lugar. Além disso, a base é antiderrapante para garantir maior estabilidade durante os jogos.

O acessório tem cerca de 12 cm de altura e peso aproximado de 240 gramas. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por preços a partir de R$ 269. Por lá, o acessório é avaliado com nota geral 5 de 5, ainda com poucas avaliações. Um consumidor elogia a construção da peça, destacando que o produto é construído em materiais de qualidade.

Prós: decoração em LED RGB e compatibilidade com diversos tamanhos de cabos

decoração em LED RGB e compatibilidade com diversos tamanhos de cabos Contras: apesar do preço mais elevado, não possui entradas USB extras

