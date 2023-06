Mouses ergonômicos são ideais para quem busca mais conforto ao usar o computador. Eles proporcionam uma posição mais confortável na mão e ainda contam com recursos como botões e esferas ao alcance do dedão para diminuir o impacto no pulso. Empresas como Logitech , Trust e Microsoft oferecem modelos por preços a partir de R$ 74 , como é o caso do Trust 22885, que tem a pegada palm, conexão via cabo USB e LED lateral. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o Microsoft 222-00019 traz alcance de até 10 metros em área aberta e 5 metros em ambientes fechados por cerca de R$ 199. Outra opção é o Logitech Trackball MX Ergo, um periférico com espera na altura do dedão e botões personalizáveis que pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 546. Veja a seguir oito mouses ergonômicos para comprar no Brasil.

1 de 1 Mouse ergonômico: 8 modelos a partir de R$ 74 para ter mais conforto — Foto: Divulgação/Logitech Mouse ergonômico: 8 modelos a partir de R$ 74 para ter mais conforto — Foto: Divulgação/Logitech

1. Trust 22885 - a partir de R$ 74

O Trust 22885 é indicado para quem passa longas horas trabalhando no PC, com design robusto e iluminação LED na lateral. Ele tem a pegada do tipo palm e sensor óptico, com dimensões de 6,3 cm de largura x 12 cm de altura. O mouse conta com 1000 a 1600 DPI e seis botões (esquerda, meio, direita, trás, frente, dpi).

A conectividade é via cabo USB 2.0, com comprimento de 1,5 metros. É compatível com sistemas MacOS, Chrome OS e Windowsd. Ele está isponível para compra na cor preta por valores a partir de R$ 74 e recebeu nota 4,6 de 5, com muitos elogios ao custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não tem como desativar o LED

2. Vinik Power Fit - a partir de R$ 112

O mouse da Vinik tem a pegada do tipo palm, com formato vertical e as medidas de 8,6 cm de largura x 12,5 cm de altura. O sensor é do tipo óptico e o modelo ainda conta com a possibilidade de alteração dos DPI em 800/1000/1600 DPI. Também tem seis botões.

A conectividade é conector USB (Nano Receptor) e bateria recarregável. O cabo de alimentação tem 80 cm de comprimento e o tempo de recarga é de quatro horas com tempo de autonomia de aproximadamente 15 dias e ele pode ser utilizado enquanto carrega. O acessório está à venda na cor preta por valores a partir de R$ 112. O modelo foi avaliado com nota 4,1 de 5, com comentários que afirmam que entrega o que promete no quesito qualidade e relatos de que a bateria não dura tanto tempo.

Prós: possibilidade de alternância entre três tipos de DPI

possibilidade de alternância entre três tipos de DPI Contras: a bateria pode deixar a desejar

O Perimice-719, da Perixx, tem indicação para mãos pequenas e médias ou para aqueles que precisam transportar frequentemente o mouse. Ele tem as dimensões de 6,7 cm de largura x 10,5 cm de altura com 120g de peso. O sensor é do tipo óptico e tem a possibilidade de alternância de DPI nos formatos 800/1000/1600.

A conectividade é sem fio com nano receptor USB 2,4 GHz, com alcance operacional de 10 metros. O modelo é compatível com Windows XP, 7, 8, 10. Fabricado em plástico ABS com revestimento de borracha, ele pode ser adquirido por preços a partir de R$ 136. Na página da Amazon foi avaliado com nota 4,3 de 5, com elogios com muitos elogios.

Prós: alcance operacional de 10 metros

alcance operacional de 10 metros Contras: compatível apenas com sistema Windows

4. ‎DeLUX M618Plus RGB - a partir de R$ 139

O DeLUX M618Plus RGB é uma boa opção para oferecer conforto e reduzir a fadiga dos pulsos e das mãos para quem passa muitas horas no computador no trabalho ou jogatina. O M618Plus é um modelo com pegada palm e estrutura biônica de caracol que conta com recursos anti-suor e poeira. A iluminação RGB ainda agrega um design moderno. O mouse ainda tem conectividade sem fio via Wired. As dimensões são de 6,89 cm de largura x 13 de altura e um peso de 210g.

O produto conta com seis botões e tem a possibilidade de alternância do DPI em 800, 1200, 1600, 2400 e 4000. O sensor é do tipo óptico. O modelo é compatível com Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10, pode ser adquirido por valores a partir de R$ 139. Ele foi avaliado com nota 4,4 de 5, com muitos elogios para a qualidade e relatos de diminuição de dores na mão, mas há quem reclame da precisão do mouse.

Prós: cinco possibilidade de DPI

cinco possibilidade de DPI Contras: compatível apenas com sistema Windows

O mouse da Microsoft 222-00019 tem um design que possibilita a posição neutra da mão, tendo um descanso macio para o dedão e fácil de pegar para agregar ainda mais conforto. Ele tem um peso de 210g. A conectividade é via Bluetooth com um alcance de até 10 metros em área aberta e 5 metros em ambientes fechados.

A bateria tem duração de 15 meses (dependendo das condições de uso). Conta ainda com roda de rolagem de alumínio usinado, base de teflon e sensor óptico. Compatível com Windows 11/10/8.1 é visto à venda por valores a partir de R$ 199 na cor branco. As avaliações dão nota 4,6 de 5, com elogios ao conforto e reclamações sobre perda de conexão no uso.

Prós: roda de rolagem de alumínio usinado

roda de rolagem de alumínio usinado Contras: relatos de perda de conexão

6. Logitech Lift Vertical - a partir de R$ 338

O Logitech Lift Vertical é um periférico desenvolvido para mãos pequenas e médias. Ele tem o formato Lift 57° de inclinação, com pegada palm que promete deixar as mãos em uma posição mais natural de um aperto de mão. As medidas são de 7 cm de largura x 10,8 cm de altura e peso de 125g. O sensor é óptico e tem intervalo de DPI de 400 a 4000. Tem seis botões (clique esquerdo/direito, botões de voltar/avançar, botão do meio, roda de rolagem com clique do meio).

O dispositivo pode ser conectado a máquina via Bluetooth (compatível com Windows 10, 11 ou superior macOS 10.15 ou superior, iPadOS 14 ou superior, Chrome OS ou superior, Linux e Android 8 ou superior ) ou receptor USB (compatível com Windows 10, 11 ou superior, macOS 10.15 ou superior, Chrome OS e Linux), com alcance de 10 metros nas duas possibilidades. A alimentação é via pilha AAA que pode durar até 24 meses. Está à venda na cor branco e rosa por preços a partir de R$ 338. Foi avaliado com nota 4,7 de 5, com muitos elogios à qualidade e ao conforto.

Prós: duas opções de conectividade

duas opções de conectividade Contras: disponível apenas em cores claras

O LekVey 7L-01 tem um design elegante com pegada palm. Seu sensor é do tipo óptico e tem botões de funcionalidade "Page Back" e "Page Forward. Os níveis de DPI são de 800/1200/1600. Já as medidas são de 6,86 cm de largura x 11,68 cm de altura com peso médio de 95g.

A conectividade é o conector nano USB 2.0. A bateria é recarregável de alta capacidade. Compatível com Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Linux, tem garantia de 18 meses. Pode ser adquirido por valores a partir de R$ 399. Clientes avaliaram o item com nota 4,3 de 5.

Prós: garantia de 18 meses

garantia de 18 meses Contras: poucos níveis de DPI para o preço

8. Logitech Trackball MX Ergo - a partir de R$ 546

Segundo o fabricante, Logitech Trackball MX Ergo tem comprovação científica de redução de movimentos do pulso e da mão. Isso porque, além da pegada palm, ele conta com uma inclinação ajustável de 0° a 20°. Também tem a espera ao alcance do dedão, o que faz com que o usuário não precise de movimentar para mexer o curso e torna o periférico ideal para o uso em espaços pequenos.

O modelo tem as dimensões de 9,98 cm de largura x 13,25 cm de altura e peso máximo de 259g. O sensor óptico tem níveis de 512 a 2048 DPI. Conta com oito botões (clique esquerdo/direito, voltar/avançar, roda de rolagem com inclinação para a direita/esquerda e clique do meio, modo de precisão, troca fácil), sendo seis personalizáveis. A conectividade é via receptor USB (compatível com Windows 10,11 ou superior, macOS 10.15 ou superior, ChromeOS e Linux) com 10 metros de alcance ou Bluetooth (compatível com Windows 10,11 ou superior, macOS 10.15 ou superior, iPadOS 13.4 ou superior, Chrome OS e Linux. A bateria recarregável tem promessa de durar até quatro meses com uma única carga. É visto à venda por cifras a partir de R$ 546. Compradores avaliaram o item com nota 4,7 de 5, com muitos elogios ao conforto.

Prós: muito confortável

muito confortável Contras: preço elevado

Com informações de Trust, Perixx, Delux, Microsoft e Logitech

