Mouse gamer: 8 modelos ideais para a jogatina por a partir de R$ 70

O mouse gamer pode ser um investimento interessante para quem procura melhorar as sessões de jogatina. Os acessórios se diferenciam dos mouses tradicionais não apenas pela aparência, mas também trazem diversas características que podem aprimorar a experiência de jogo - com promessas de maior conforto e resistência, botões programáveis e DPI ajustável, por exemplo. No Brasil, marcas como Multilaser , Logitech , Razer e Redragon oferecem diversas opções de produtos, com preços que variam de R$ 70 a R$ 763 , a depender dos recursos. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

O mouse MO276, da Multilaser, por exemplo, é a opção com o melhor custo-benefício da lista. O modelo traz iluminação em RGB, resolução de até 3200 DPI e laterais emborrachadas por cifras a partir de R$ 70. Já opções mais robustas e desenvolvidas com profissionais de esports, como o G PRO X Superlight, da Logitech, não são vistos por menos de R$ 763. Confira na lista a seguir oito modelos de mouses gamer para comprar.

1 de 1 Mouse gamer: 8 modelos ideais para a jogatina para comprar em 2023 — Foto: Rodrigo Rosalinski/TechTudo Mouse gamer: 8 modelos ideais para a jogatina para comprar em 2023 — Foto: Rodrigo Rosalinski/TechTudo

1. Multilaser MO276 - a partir de R$ 70

O mouse MO276, da Multilaser, traz um design anatômico e com laterais emborrachadas para proporcionar uma pegada mais confortável durante as sessões de jogatina. Ele possui switches huano, que garantem uma durabilidade de até 5 milhões de cliques, tem conexão por fios e é equipado com luzes de LED RBG que podem complementar o setup.

O periférico possui seis botões no total, incluindo o scroll e o seletor de DPI, que é ajustável e pode chegar a 3200 DPI. Ele pode ser encontrado no site da Amazon por cifras a partir de R$ 70. Por lá, o item é avaliado com nota 4,7 de 5, e consumidores elogiam principalmente a boa relação custo-benefício da peça. Como pontos negativos, no entanto, destacam que o clique do mouse não é suave, o que faz com que ele fique desconfortável com o uso contínuo.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: usuários relatam que o clique do mouse é duro, o que torna seu uso desconfortável após longas horas

2. Redragon Griffin M607 - a partir de R$ 110

O mouse Redragon Griffin M607 possui um design ergonômico pensado exclusivamente para jogadores destros. Ele possui laterais texturizadas para facilitar a pegada e oferecer maior firmeza durante os movimentos e também tem cabo trançado que pode garantir uma maior durabilidade à peça. Além disso, o periférico possui seis botões programáveis e tem resolução ajustável de até 7200 DPI.

Vale dizer que ele também traz iluminação em LED RGB, que pode ser configurada pelo software da fabricante. O peso da peça é de cerca de 150 gramas, e ele pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 110 no site da Amazon. Por lá, consumidores avaliam o periférico com nota 4,8 de 5, elogiando o conforto do mouse e a precisão do modelo. Como pontos negativos, porém, indicam que o mouse é pesado.

Prós: design ergonômico e DPI ajustável

design ergonômico e DPI ajustável Contras: consumidores que compraram o item destacam que ele é pesado

3. Razer DeathAdder - a partir de R$ 115

O modelo DeathAdder, da Razer, traz um formato ergonômico que promete conforto mesmo após longas horas de jogo. Suas laterais são emborrachadas para garantir uma pegada mais precisa e os switches mecânicos do modelo prometem resistir a até 10 milhões de cliques. O periférico também possui cinco botões programáveis, além de sensor óptico com resolução de 6400 DPI.

Ele pesa cerca de 96 gramas, está disponível na cor branca e tem conectividade por fio, com cabo de 2,1 metros de comprimento. O modelo também conta com iluminação em LED na cor verde e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 115. No site da Amazon, ele é avaliado com nota 4,5 de 5. Consumidores que adquiriram o mouse elogiam o peso e o conforto do modelo, mas também relatam problemas com o scroll do modelo após alguns meses de uso.

Prós: design anatômico e promessa de conforto

design anatômico e promessa de conforto Contras: segundo relatos de consumidores, a roda de rolagem do mouse pode apresentar problemas, deixando o scroll impreciso

4. Logitech G203 LIGHTSYNC - a partir de R$ 154

O modelo Logitech G203 LIGHTSYNC é um mouse de formato clássico com seis botões programáveis e sensibilidade ajustável de até 8000 DPI. Ele possui detalhes em luz de LED RBG, que podem ser personalizadas por meio do software da fabricante. O periférico está disponível nas cores branco, preto, lilás e azul, e pesa cerca de 85 gramas.

Ele pode ser encontrado no site da Amazon por cifras a partir de R$ 154 e, por lá, é avaliado com nota 4,8 de 5. Consumidores que adquiriram a peça elogiam o clique do mouse e o conforto ao usá-lo. Como pontos negativos, porém, destacam que o cabo do mouse não é reforçado, o que pode impactar negativamente questões de durabilidade. Dois usuários ainda comentam que tiveram problemas de duplo clique com o modelo em pouco tempo de uso.

Prós: formato clássico e confortável

formato clássico e confortável Contras: consumidores relatam que tiveram problemas de duplo clique com o modelo com pouco tempo de uso

5. Redragon Impact RGB M908 - a partir de R$ 197

O mouse M908, da Redragon, traz um design ergonômico pensado para destros, com descanso para o polegar. O periférico possui 18 botões programáveis, e 12 deles ficam localizados na lateral esquerda, podendo ser acionados facilmente com o polegar. Ele pesa cerca de 122 gramas, mas acompanha um conjunto de afinação de peso que permite alterar a massa do mouse de acordo com a necessidade. O periférico ainda é iluminado com luz de LED RGB e tem sensibilidade ajustável de até 12400 DPI.

De acordo com a fabricante, os interruptores da peça têm durabilidade de até 10 milhões de cliques, e ele possui cabo trançado e conector USB banhado a ouro, garantindo maior resistência e durabilidade à peça. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 197. Por lá, ele é avaliado com nota 4,5 de 5. Consumidores elogiam o conforto do modelo, e destacam que o clique acidental dos botões extras é quase impossível de acontecer. Como pontos negativos, no entanto, alguns deles afirmam que tiveram problemas com os botões do mouse, que começaram a falhar e pararam de funcionar com pouco tempo de uso.

Prós: 18 botões programáveis; peso ajustável

18 botões programáveis; peso ajustável Contras: alguns poucos consumidores relatam que os botões do mouse pararam de funcionar após poucos meses de uso

O mouse Acer Nitro Gaming Mouse III possui um design simétrico e anatômico. Ele é equipado com seis botões, tem sensor óptico com resolução ajustável de até 7200 DPI e iluminação em LED RGB que pode complementar o setup. De acordo com a fabricante, o modelo tem vida útil de até 3 milhões de cliques. Ele pesa cerca de 146 gramas e tem conexão por cabo USB trançado, que garante maior resistência ao modelo.

No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 228. Por lá, ele é avaliado com nota 4,4 de 5, e consumidores destacam que o modelo é bastante responsivo. No entanto, eles criticam o material de construção do mouse, afirmando que parece ter qualidade pouco durável.

Prós: mouse confortável e responsivo

mouse confortável e responsivo Contras: consumidores afirmam que o modelo parece ter construção pouco durável

7. Razer Basilisk X HyperSpeed - a partir de R$ 276

O mouse Razer Basilisk X HyperSpeed é um modelo com conexão Bluetooth que promete ser mais rápido do que um mouse tradicional com fios. Ele tem autonomia de até 450 horas e não possui detalhes em iluminação RGB para uma maior duração da bateria. Os switches mecânicos do mouse garantem a ele uma vida útil de mais de 50 milhões de cliques e o periférico também é equipado com seis botões programáveis que podem ser configurados a partir do software Razer Synapse 3.

O modelo ainda conta com sensibilidade ajustável de até 16000 DPI, tem peso aproximado de 83 gramas e pode ser encontrado no site da Amazon por cifras a partir de R$ 276. Por lá, consumidores que compraram o modelo o classificam com nota 4,7 de 5. Eles elogiam a qualidade do material que compõe o mouse, e afirmam que o modelo é confortável. Como pontos negativos, no entanto, alguns usuários destacam que o mouse apresentou problemas de conexão.

Prós: o mouse possui switches com vida útil de até 50 milhões de cliques, além de ter uma pegada confortável, segundo consumidores

o mouse possui switches com vida útil de até 50 milhões de cliques, além de ter uma pegada confortável, segundo consumidores Contras: segundo relatos, o modelo pode apresentar problemas de conexão

8. Logitech G PRO X Superlight - a partir de R$ 763

O Logitech G PRO X Superlight é um mouse gamer sem fio desenvolvido em colaboração com atletas profissionais. Ele é leve, pesando cerca de 63 gramas, tem tecnologia LightSpeed e bateria recarregável que pode durar até 70 horas. De acordo com a fabricante, o mouse pode proporcionar deslizes quase sem nenhum atrito, gerando movimentos suaves e precisos.

O modelo também é equipado com sensor HERO 25K, próprio da fabricante, prometendo alta precisão e velocidade. A resolução do periférico é ajustável, podendo variar de 100 a 25600 DPI e ele ainda possui 5 botões programáveis. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 763. Por lá, ele é avaliado com nota 4,9 de 5. Consumidores elogiam a qualidade do mouse, destacando que ele é bastante preciso e leve. Além disso, eles também afirmam que a bateria recarrega rapidamente, o que também é um ponto positivo.

Prós: mouse leve e bateria recarregável

mouse leve e bateria recarregável Contras: preço elevado

Com informações de Multilaser, Redragon (1/2), Razer (1/2), Logitech e Acer

