Mouse gamer Logitech: 6 modelos por a partir de R$ 123

A Logitech é uma marca especializada em periféricos, como mouses, teclados, cadeiras, volantes, joysticks e outros produtos. Os mouses gamer da empresa podem ser usados por jogadores iniciantes ou mais profissionais, com características que incluem resolução alta de até 25.600 DPI, iluminação RGB e conectividade com ou sem fio. Os preços mencionados no texto a seguir foram indicados durante a apuração da matéria, em junho de 2023.

Por valores a partir dos R$ 123 já é possível encontrar mouses com fio, como é o caso do G203, que traz seis botões programáveis e até 8.000 DPI. Já se prefere soluções sem fio ou alternativas mais avançadas, o Logitech G903 Lightspeed tem design ambidestro e 11 botões personalizáveis por investimentos próximos dos R$ 609. Conheça abaixo mais informações de seis mouses gamer da Logitech disponíveis no Brasil.

Mouses da Logitech atendem a todos os orçamentos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

1. Logitech G203 – a partir de R$ 123

O primeiro modelo da lista é uma opção mais simples e traz recursos mais voltados para quem precisa de um mouse para atividades mais comuns, ou jogadores iniciantes. O G203 oferece resolução de até 8.000 DPI e tem um design mais sóbrio, sendo oferecido nas cores azul, lilás, branca e preta.

O visual traz apenas uma linha e a logomarca em RGB, mas já oferece botões programáveis e atua com resolução entre 200 e 8.000 DPI. O G203 aparece com 90% de avaliações 5 estrelas na Amazon, com muitos elogios para o custo-benefício, conforto e durabilidade do modelo. A opção custa aproximadamente R$ 123.

Prós: custo baixo, DPI ajustável e botões programáveis

custo baixo, DPI ajustável e botões programáveis Contras: nenhum relevante

2. Logitech G305 – a partir de R$ 237

O G305 é uma solução para quem prefere mouses sem fio, o que garante mais mobilidade, mas evidentemente vai exigir baterias para o uso. O mouse é mais um muito elogiado na Amazon, com mais de 90% de avaliações com cinco estrelas. Os destaques vão para a precisão, leveza, tempo de resposta aos cliques e durabilidade das pilhas. No entanto, alguns comentários indicam que o modelo parou de funcionar com pouco tempo de uso. Interessados precisam investir a partir de R$ 237.

O mouse conta também conta com seis botões programáveis, resolução ajustável entre 400 e 12.000 DPI e visual muito sóbrio. Assim como o modelo apresentado anteriormente, tem um design mais compacto, sendo indicado para uso do dia a dia e para mãos pequenas. A conexão sem fio é feita com ajuda de um receptor USB.

Prós: sem fio, botões programáveis, DPI ajustável

sem fio, botões programáveis, DPI ajustável Contras: design muito simples

3. Logitech G403 Hero Lightsync – a partir de R$ 259

Apesar de ser uma solução gamer, o G403 tem um design mais simples, assim como os demais equipamentos apresentados até aqui. O modelo conta com basicamente os mesmos recursos de outros itens do segmento, com seis botões programáveis e DPI ajustável entre 100 e 25.600, o que tende a oferecer mais precisão para os usuários através do sensor HERO.

Apesar de não trazer um diferencial relevante quanto ao design, o modelo traz a logo e o centro do botão de scroll iluminados em RGB. O G403 é mais um periférico com fio muito bem avaliado por usuários da Amazon, tendo recebido cinco estrelas por 88% dos compradores. Os comentários elogiam o tamanho, a usabilidade do software para ajustes e o custo-benefício. As críticas indicam problemas com o botão de scroll. O mouse é vendido por cerca de R$ 259.

Prós: DPI mais alto, botões programáveis

DPI mais alto, botões programáveis Contras: poucos detalhes iluminados

O G502 é um mouse que tende a agradar jogadores e também quem tem mãos maiores, pois oferece uma construção robusta. O modelo com fio traz 11 botões programáveis, o que vai favorecer muito o uso em jogos, uma vez que é possível atribuir diversos atalhos que tendem a tornar as partidas mais ágeis. Com iluminação RGB personalizável por meio do software da empresa, o mouse traz ainda switch mecânico e oferece até 25.600 DPI. Outros recursos prometem oferecer mais precisão para os usuários.

O modelo é avaliado com nota média 4,8, com aprovação máxima de 90% dos compradores da Amazon. Os pontos positivos destacados são a construção de qualidade, a quantidade de botões e a pegada confortável. No entanto, alguns consumidores indicam problemas no mouse com pouco tempo de uso. O G502 é vendido a partir de R$ 269.

Prós: design mais moderno, alto DPI, 11 botões

design mais moderno, alto DPI, 11 botões Contras: nenhum relevante

5. Logitech G903 – a partir de R$ 609

Com um visual mais moderno e destaque para a pegada ambidestra, o G903 é um mouse gamer sem fio que oferece até 25.600 DPI de resolução. O modelo traz 11 botões personalizáveis e oferece iluminação RGB, que pode ser ajustada por meio de software da fabricante. Sobre a autonomia, uma pilha pode proporcionar até 32 horas de uso com a iluminação desligadas, segundo dados da marca.

O modelo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, onde coleciona elogios à construção e à duração da bateria, que também é recarregada de forma rápida. Já os comentários negativos relatam problemas após menos de um ano de uso. Essa opção pode ser comprada por aproximadamente R$ 609.

Prós: ambidestro, design mais moderno, mais recursos

ambidestro, design mais moderno, mais recursos Contras: custo alto

6. Logitech G PRO X Superlight – a partir de R$ 735

O último item da lista é mais um mouse que tem como diferencial a função recarregável, o que não faz com que o G PRO X Superlight dispense o uso de pilhas, mas as pilhas adequadas já acompanham o modelo. O design é mais moderno e o mouse oferece cinco botões programáveis. Com até 25.600 DPI, o acessório também é muito bem avaliado, com mais de 95% de cinco estrelas na Amazon.

Segundo a fabricante, o mouse pode oferecer uma autonomia de até 70 horas de uso. O modelo conta com um design elegante e com um tamanho médio, o que pode ser uma opção mais adequada tanto para mãos pequenas quanto para mãos grandes. A marca promete muita leveza e deslizamento quase sem nenhum atrito. Os compradores elogiam a ergonomia, a precisão e a velocidade do mouse, que custa cerca de R$ 735.

Prós: visual moderno, alto DPI, bons recursos

visual moderno, alto DPI, bons recursos Contras: precisa de pilhas para funcionar

