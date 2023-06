Mouse vertical: 8 modelos a partir de R$ 75 para investir em 2023

O mouse vertical pode ser uma boa pedida para quem prioriza acessórios ergonômicos e quer mais conforto ao usar o computador ou notebook. Focado em conforto, ele deve interessar ao público que passa longas horas no PC para trabalho ou mesmo na jogatina. Empresas como Trust , Logitech e Vinik entregam modelos por preços a partir de R$ 74 , como é o caso do Trust 22885, que traz sensor óptico ajustável que varia entre 1.000 e 1.600 DPIs . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o Vinik ‎32536 conta com autonomia de até 15 dias e conexão Bluetooth por valores que partem de R$ 112. Outra opção é o Anker ‎AK-98ANWVM-UBA, que apresenta cinco botões que se dividem entre funções de navegação e ajuste do DPI por cerca de R$ 788. Veja a seguir oito mouses verticais para comprar no Brasil.

1. Trust 22885 - a partir de R$ 74

O item mais em conta entre os listados é o modelo 22885, da Trust. Vendido por cerca de R$ 74, ele traz outros atrativos para além do preço, como é o caso do sensor óptico ajustável que varia entre 1.000 e 1.600 DPIs. A alteração dessa configuração pode ser feita com a ajuda de um botão dedicado, que divide espaço com mais cinco botões espalhados ao longo do mouse. Com proporções de 75 x 63 x 120 mm e peso de 89 g, o dispositivo com pegada palm oferece um acabamento com pés de teflon e retroiluminação de LED azul.

Já a conexão é feita exclusivamente por um cabo USB com extensão de até 1,5 metro. No que diz respeito às avaliações de clientes da Amazon, elas indicam que o mouse em questão é confortável e cumpre com a função ergonômica, mas pode não atender a demandas específicas, como agilidade na resposta durante jogos. O item reúne 4,6 estrelas de 5.

Prós: custo-benefício e iluminação de LED

custo-benefício e iluminação de LED Contras: velocidade do cursor pode não atender a demandas mais exigentes

Outra opção em conta é o mouse da Vinik, disponível por R$ 112 na Amazon. Assim como no modelo anterior, este também tem seis botões que se dividem entre dois principais, dois laterais, um scroll e um para ajuste de DPI. Ja a configuração ajustável do sensor óptico varia entre 800, 1.000 e 1.600 DPIs.

O diferencial do Vinik 32536 é sua conexão, que é feita via Bluetooth – e pode contemplar aqueles que desejam se livrar dos fios. Com autonomia de até 15 dias, seu carregamento é feito via cabo e pode levar até quatro horas para completar a carga. As configurações ainda mencionam proporções de 125 x 82 x 65 mm e peso de 87,8 g. Com 4,1 estrelas, os relatos sobre o uso do mouse mencionam o custo-benefício e seu bom desempenho, incluindo no quesito durabilidade da bateria. Contudo, há relatos de que ele pode não ser tão confortável para mãos grandes e pode deixar a desejar em termos de precisão.

Prós: seis botões de controle e conexão Bluetooth

seis botões de controle e conexão Bluetooth Contras: estrutura pode ser pequena para alguns formatos de mão

O diferencial do Permice-719 é seu tamanho. Indicado para pessoas com mãos pequenas, ele traz uma estrutura com dimensões estimadas em 105 x 67 x 58 mm. A composição do produto vendido pela Perixx também inclui espaço para seis botões, incluindo um para ajuste de DPI (que vai de 800 a 1.600 DPIs). Já a conectividade utiliza tecnologia wireless na banda de 2,4 GHz para conectar-se ao PC a uma distância de até 9 metros. Todo esse conjunto é vendido por R$ 151 na Amazon.

Para funcionar, é preciso dispor de uma pilha AA que pode ter a durabilidade otimizada com a opção liga/desliga presente do item. Para além das funcionalidades mencionadas, o mouse também conta com clique silencioso e instalação plug and play. Compatível com Windows 7 ou superior, o produto é avaliado em 4,3 estrelas na Amazon. Por lá, consumidores que já adquiriram o Permice-719 indicam que ele é confortável até para longas horas de uso, mas o acabamento pode ser escorregadio.

Prós: conexão wireless e instalação plug and play

conexão wireless e instalação plug and play Contras: precisa de pilha para funcionar

4. Trust GXT 144 Rexx - a partir de R$ 168

Outra opção comercializada pela Trust é o modelo GXT 144 Rexx. As cifras mais caras, de R$ 168, são justificadas pelas especificações elaboradas. A exemplo disso, é possível mencionar o sensor óptico de alta precisão que, agora, chega a 10.000 DPIs. Além disso, as configurações também mencionam aceleração de 20 G, velocidade de rastreamento estimada em 100 IPS e taxa de polling que varia entre 125, 250, 500 e 1.000 Hz.

Em termos de estrutura, o modelo conta com luzes RGB personalizáveis, estrutura focada em ergonomia e conexão via cabo USB 2.0. Quanto aos botões, há seis deles espalhados ao longo dos 121 x 78 x 72 mm de dimensão. Eles podem ser programados por meio de um software dedicado, que também serve para configurar as luzes. Essas e outras configurações podem agradar, sobretudo, ao público gamer. O produto em questão alcança a média de 4,3 estrelas na Amazon. Entre as principais avaliações, é possível encontrar elogios à facilidade da instalação e também ao acabamento com clique silencioso. No entanto, as proporções indicadas podem não ser o suficiente para acomodar mãos grandes, segundo a experiência de consumidores.

Prós: sensor óptico de até 10.000 DPIS e luzes RGB

sensor óptico de até 10.000 DPIS e luzes RGB Contras: proporções podem ser desconfortáveis para mãos grandes

5. DeLUX M618PU - a partir de R$ 199

O modelo em questão tem um revestimento contra suor e poeira, o que pode ser um diferencial para quem passa muito utilizando o mouse. Além de ter acabamento reforçado, o dispositivo também oferece um descanso para palmas removível, com estrutura totalmente voltada para a redução da fadiga dos pulsos. No que diz respeito ao tamanho, ele oferece proporções de 130,6 x 68,9 x 42,5 mm. O modelo éencontrado por cerca de R$ 199.

A ficha técnica do M618PU inclui um sensor óptico adaptável que vai de 400 a 7.200 DPIs, opção que pode ser selecionada por meio de um botão destinado à função. Há ainda cinco botões extras que reservam funções programáveis de navegação. Quanto à conectividade, ela é feita via cabo USB, de 1,8 metros, e apresenta compatibilidade com sistemas Windows e MacOS. Com luzes azuis de LED e peso de 210 g, o mouse é avaliado em 4,2 estrelas. Consumidores relatam que a construção do mouse é satisfatória em termos de ergonomia, mas indicam que a adaptação ao formato pode levar alguns dias.

Prós: revestimento contra suor e poeira

revestimento contra suor e poeira Contras: adaptação pode demandar um tempo

6. Logitech Lift Vertical - a partir de R$ 313

O Lift Vertical, da Logitech, é indicado para mãos pequenas e médias. Ele é encontrado por cerca de R$ 313 e também contempla uma versão para canhotos. Disponível na cor branca, ele traz seis botões com função programável via aplicativo. O funcionamento depende de uma pilha AA que, segundo a fabricante, pode durar até 24 meses.

A conexão é feita por Bluetooth, com alcance de até 10 metros e conta com um dongle discreto para plugar no PC ou notebook. Diferente de alguns modelos mais restritos, este pode se conectar a sistemas como Windows, MacOS, Chrome OS e Linux. Entre as configurações, marca presença o sensor óptico com intervalo entre 400 e 4.000 DPIs. Além de medidas estimadas em 108 x 70 x 71 mm, a ficha técnica também menciona peso de 125 g. Todo esse conjunto conquista 4,7 estrelas na Amazon. Clientes que já adquiriram o produto comentam que a ergonomia e o clique silencioso são os destaques do dispositivo. Por outro lado, há quem pontue a facilidade em sujá-lo como um aspecto negativo.

Prós: compatibilidade com diversos sistemas

compatibilidade com diversos sistemas Contras: alimentação feita por pilha

7. Logitech MX Vertical - a partir de R$ 529

O MX Vertical é a versão maior do Lift Vertical. Sua estrutura expandida busca contemplar mãos médias e grandes para solucionar o problema de conforto relatado em alguns modelos vendidos no varejo. Além de trazer um design ligeiramente diferente, o produto também oferece três opções de conexão, que variam entre USB-C, Bluetooth com alcance de até 10 metros e tecnologia Unifying via USB.

Dessa vez, a alimentação é feita por bateria recarregável, que conta com 240 mAh e a quantidade de DPIs fica entre 400 e 4.000. Os botões acomodados ao longo da estrutura se dividem entre comandos para trás/frente, ajuste de velocidade do cursor e clique do meio. Já os sistemas compatíveis mencionam MacOS, iPadOS, Windows, Linux e Chrome OS. As avaliações garantem 4,8 estrelas ao MX Vertical. Entre os relatos de experiências com o item, é possível encontrar elogios à facilidade na instalação, ao acabamento e à qualidade da construção em termos de ergonomia. No entanto, o modelo também tem pontuações sobre precisão, que pode deixar a desejar. O item é vendido a R$ 529.

Prós: três formas de conexão, bateria durável e ampla compatibilidade de sistemas

três formas de conexão, bateria durável e ampla compatibilidade de sistemas Contras: precisão pode deixar a desejar

O mouse da Anker pode ser encontrado por R$ 788 na Amazon. A sua ficha técnica contempla especificações como alimentação por pilhas AAA e sensor óptico com ajuste de velocidade, que varia entre 800 e 1.600 DPIs. Além disso, a conexão com o PC é sem fio e conta com um dongle USB diminuto para viabilizar o reconhecimento do dispositivo.

As dimensões do modelo ficam 120 x 62,8 x 74,8 mm, enquanto o peso é de 96 g. A estrutura aloja cinco botões que se dividem entre funções de navegação e ajuste do DPI. O campo dos recursos menciona economia de energia, que é acionada após oito minutos de ócio. A compatibilidade inclui Windows, Linux e MacOS. Indicado para pessoas com mãos grandes, o mouse pontua 4,3 estrelas na Amazon. As avaliações apontam que sua construção confere conforto durante o uso, mas sua precisão é bem sensível.

Prós: conta com modo de economia de bateria

conta com modo de economia de bateria Contras: cifras elevadas

Com informações de Trust (1/2), Logitech (1/2), Anker, Vinik, Perixx e DeLUX

