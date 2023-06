Mulheres de Areia: relembre personagens e elenco da novela da Globo

A novela Mulheres de Areia está de volta à programação da Rede Globo . Lançada originalmente em 1993, o folhetim vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45 (horário de Brasília) na Edição Especial, logo após o Jornal Hoje. É possível assistir também no Globoplay via transmissão simultânea ou maratonando todos capítulos disponíveis.

Após 30 anos de estreia na Rede Globo, Mulheres de Areia ainda é lembrada pelas protagonistas Ruth e Raquel, as gêmeas interpretadas por Glória Pires (Terra e Paixão). Outro protagonista marcante da obra é o artista Tonho da Lua, papel do ator Marcos Frota (O Clone). Se você é fã da novela ou conhece pouco sobre a trama, veja a seguir os principais nomes do enredo e seus intérpretes.

2 de 17 Os personagens Marcos e Ruth, interpretados por Guilherme Fontes e Gloria Pires em Mulheres de Areia — Foto: Divulgação/gshow Os personagens Marcos e Ruth, interpretados por Guilherme Fontes e Gloria Pires em Mulheres de Areia — Foto: Divulgação/gshow

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Glória Pires é Ruth e Raquel Araújo

As irmãs são filhas do casal de pescadores Floriano e Isaura. Embora parecidas em fisionomia, as gêmeas são completamente diferentes em personalidade. Enquanto Ruth é meiga, humilde e sempre ligada à família, Raquel é uma mulher egoísta, extremamente ambiciosa e sem escrúpulos.

Ruth é apaixonada por Marcos, um jovem filho do principal empresário da cidade. Raquel vê no romance da irmã uma oportunidade de subir na vida. Para isso, a vilã finge ser Ruth para conseguir conquistar Marcos. A "gêmea má" só não esperava pela intromissão do artista Tonho da Lua, um escultor com deficiência mental que é apaixonado pela boazinha Ruth.

3 de 17 As irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires — Foto: Divulgação/gshow As irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires — Foto: Divulgação/gshow

Marcos Frota é Tonho da Lua

O artista de Pontal D’Areia é conhecido pelas esculturas feitas com areia da praia. É enteado de Donato (Paulo Goulart) e irmão de Glorinha (Gabriela Alves). Portador de uma doença mental, seu comportamento varia entre a ingenuidade e a agressividade.

Tonho é extremamente apaixonado por Ruth, a quem ele chama de "Ruthinha", mas tem medo e raiva de Raquel, que sempre atazana o artista quando tem oportunidade.

4 de 17 Tonho da Lua, escultor apaixonado por Ruth e alvo das maldades de Raquel — Foto: Divulgação/gshow Tonho da Lua, escultor apaixonado por Ruth e alvo das maldades de Raquel — Foto: Divulgação/gshow

Guilherme Fontes é Marcos Assunção

Marcos é um rapaz idealista e romântico, características bem diferentes da postura ambiciosa de seu pai Virgílio. É irmão de Malu e filho de Clarita. Inicialmente, Marcos fica noivo de Andrea (Karina Perez), uma mulher ambiciosa e interesseira. Porém, o jovem fica perdidamente apaixonado quando encontra Ruth.

A paixão de Marcos por Ruth, filha de pescadores, é desaprovada por Virgílio. O empresário insiste no casamento do filho com Andrea, de origem rica. O que Marcos não esperava é ser alvo do interesse da também ambiciosa Raquel, irmã gêmea do seu verdadeiro amor.

5 de 17 Marcos é um jovem apaixonado por Ruth, mas que é ludibriado por sua irmã gêmea Raquel — Foto: Divulgação/gshow Marcos é um jovem apaixonado por Ruth, mas que é ludibriado por sua irmã gêmea Raquel — Foto: Divulgação/gshow

Vivianne Pasmanter é Malu

A irmã de Marcos é revoltada com a intromissão do pai em sua vida amorosa, que impediu que a jovem se casasse com um homem que amava. A personagem costuma andar com um grupo de amigos "diferentões" e com eles apronta diversas situações embaraçosas.

Por mais que Malu goste de viver de forma desvairada, seu comportamento é freado pelo vaqueiro Alaor. O jeito rude do personagem faz com que a jovem rica tenha momentos de amor e paixão com o personagem.

6 de 17 Malu é uma jovem revoltada pela intromissão do pai em sua vida amorosa — Foto: Divulgação/gshow Malu é uma jovem revoltada pela intromissão do pai em sua vida amorosa — Foto: Divulgação/gshow

Sebastião Vasconcelos é Floriano

O pescador é o pai das gêmeas Ruth e Raquel. Floriano tem uma vida simples com a esposa Isaura. Fora do convívio famíliar, o personagem é líder da comunidade de pescadores de Pontal D'Areia.

7 de 17 Floriano é o pai das personagens Ruth e Raquel — Foto: Divulgação/Rede Globo Floriano é o pai das personagens Ruth e Raquel — Foto: Divulgação/Rede Globo

Laura Cardoso é Isaura

Isaura sempre foi devotada na criação das irmãs Ruth e Raquel. A matriarca percebe em Ruth uma bondade agradável. Mas quando sente que Raquel é invejosa e egoísta, percebe que deve dar mais atenção para ela - nem que para isso acoberte alguma atitude condenável.

8 de 17 Isadora é esposa de Floriano e mãe das gêmeas Ruth e Raquel — Foto: Divulgação/Rede Globo Isadora é esposa de Floriano e mãe das gêmeas Ruth e Raquel — Foto: Divulgação/Rede Globo

Raul Cortez é Virgílio

O maior empresário da região é também o vice-prefeito da cidade. É casado com Clarita e pai de Marcos e Malu. Virgílio é extremamente ambicioso e pretende construir grandes empreendimentos em Pontal D'Areia, sem pensar nos prejuízos ecológicos que as obras podem causar.

Outro lado reprovável de Virgílio é sua interferência na vida amorosa dos filhos. O empresário já frustrou os planos de casamento de Malu e é contra o relacionamento do filho com Ruth, devido à sua origem humilde.

9 de 17 Virgílio é um ambicioso empresário que quer transformar Pontal D’Areia em uma região turística — Foto: Divulgação/Rede Globo Virgílio é um ambicioso empresário que quer transformar Pontal D’Areia em uma região turística — Foto: Divulgação/Rede Globo

Paulo Betti é Wanderlei Amaral

Apesar de mirar seu plano de casamento em Marcos, Raquel é na verdade apaixonada por Wanderlei. O rapaz é um homem sedutor, mas que possui um caráter tão duvidoso quanto Raquel. Os dois chegam a ser amantes e parceiros de golpes.

10 de 17 Wanderlei é um homem atraente que é a verdadeira paixão da vilã Raquel — Foto: Divulgação/Rede Globo Wanderlei é um homem atraente que é a verdadeira paixão da vilã Raquel — Foto: Divulgação/Rede Globo

Andréa Beltrão é Tônia

Tônia é dona do bazar local, filha de Zé Pedro (Carlos Zara) e irmã de Reginho (Fabrício Bittar). Engajada politicamente, a comerciante é contra os empreendimentos de Virgílio que podem prejudicar o ecossistema de Pontal D’Areia.

Por isso, Tônia é vítima dos assédios cometidos pelo empresário para que ela se retire da região. Está sempre do lado do prefeito Breno Soares. Além disso, Tônia é namorada de Joel, um músico que é dono de um bar na cidade.

11 de 17 Tônia é a dona do bazar da cidade — Foto: Divulgação/Rede Globo Tônia é a dona do bazar da cidade — Foto: Divulgação/Rede Globo

Susana Vieira é Clarita

Clarita é esposa de Virgílio e pai dos irmãos Marcos e Malu. A segunda-dama é irmã do prefeito da cidade, Breno Soares. A matriarca é uma mulher elegante e dedicada à família. Ainda que tenha se casado com Virgílio por amor, hoje Clarita desconhece a atual postura do esposo, que se tornou ambicioso e dono de um comportamento instável.

12 de 17 Clarita é a segunda-dama da cidade, esposa de Virgílio — Foto: Divulgação/Rede Globo Clarita é a segunda-dama da cidade, esposa de Virgílio — Foto: Divulgação/Rede Globo

Humberto Martins é Alaor

O peão é um homem rústico que administra a fazenda de Virgílio. De postura humilde, Alaor é extremamente inteligente e honesto. O vaqueiro parece ser a única pessoa que consegue dominar o jeito rebelde de Malu, que aos poucos se apaixona pelo funcionário de seu pai.

13 de 17 Alaor é um homem rude que consegue domar a revolta de Malu — Foto: Divulgação/Rede Globo Alaor é um homem rude que consegue domar a revolta de Malu — Foto: Divulgação/Rede Globo

Daniel Dantas é Breno Soares de Azevedo

O prefeito de Pontal D'Areia é um homem preocupado com o bem-estar da cidade, ainda que isso gere atritos com seu cunhado e vice-prefeito Virgílio. Seu principal conflito está nas questões ecológicas. Breno é defensor do meio ambiente, enquanto Virgílio quer transformar a cidade num ponto turístico - nem que para isso construa empreendimentos que possam desequilibrar o habitat natural de Pontal D'Areia.

Breno é irmão de Clarita e é casado com Vera, seu grande amor. O único defeito do personagem é seu ciúme fora do comum que nutre pela esposa, fazendo com que ela se sinta presa no relacionamento.

14 de 17 Breno é o prefeito da cidade de Pontal D’Areia — Foto: Divulgação/Rede Globo Breno é o prefeito da cidade de Pontal D’Areia — Foto: Divulgação/Rede Globo

Isadora Ribeiro é Vera Soares

A primeira-dama da cidade é uma mulher apaixonada por Breno, mas ao mesmo tempo se sente sufocada com os ciúmes do marido. Vera possui um passado misterioso, fazendo de tudo para que os demais não descubram sua real personalidade.

15 de 17 Vera é uma mulher misteriosa que se sente sufocada pelo marido — Foto: Divulgação/Rede Globo Vera é uma mulher misteriosa que se sente sufocada pelo marido — Foto: Divulgação/Rede Globo

Evandro Mesquita é Joel

Joel é proprietário do bar Estrela do Mar, um dos mais frequentados na cidade. Além disso, o rapaz é namorado de Tônia e músico nas horas vagas (vale lembrar que Evandro é vocalista da banda Blitz). Posteriormente, o ator saiu da trama por divergências com a autora Ivani Ribeiro. Em seu lugar, entrou o personagem Vítor (Oscar Magrini), primo de Joel e novo par romântico de Tônia.

16 de 17 Joel dono de um bar popular na cidade e namorado de Tônia — Foto: Divulgação/Rede Globo Joel dono de um bar popular na cidade e namorado de Tônia — Foto: Divulgação/Rede Globo

Giovanna Gold é Alzira

A jovem trabalha como empregada na casa do pescador Donato, pai de Tonho da Lua. Alzira é apaixonada pelo escultor, ainda que o coração de Tonho só tenha espaço para Ruth.

17 de 17 Alzira é apaixonada por Tonho da Lua — Foto: Divulgação/Rede Globo Alzira é apaixonada por Tonho da Lua — Foto: Divulgação/Rede Globo