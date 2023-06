Mundial Sub-20 2023: onde assistir aos jogos ao vivo e online

O Mundial Sub-20 2023 já está a todo vapor, e é possível assistir aos jogos do campeonato facilmente pela Internet. Plataformas como Fifa+ e os canais do Casimiro na Twitch e no YouTube estão transmitindo o torneio gratuitamente. Além disso, quem é assinante do pacote "Globoplay + Canais Ao Vivo" também tem acesso ao jogos do Mundial, já que a versão paga do streaming retransmite a programação do Sportv. Em todas as opções anteriormente citadas, é possível acompanhar as partidas tanto na web quanto nos aplicativos para Android e iPhone (iOS).