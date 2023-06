Não sabe a que filme assistir? Veja 6 formas de usar o ChatGPT para decidir

É comum que os usuários percam longos minutos decidindo o que assistir na Netflix , no YouTube ou em outros streamings . No entanto, poucos sabem que o ChatGPT pode ser um aliado para quem procura dicas de filmes. A ferramenta com inteligência artificial (IA) da OpenAI é capaz de oferecer sugestões personalizadas, baseadas nas preferências de categorias, atores, diretores e até mesmo enredos. Além disso, o chatbot pode fornecer informações sobre sinopses, elenco, avaliações e até curiosidades, ajudando o público a decidir quais são os melhores títulos. Basta pedir ao ChatGPT indicações que se adequem ao estilo desejado ou ao tempo de lazer disponível.

A ferramenta consegue filtrar os resultados apresentando opções diversificadas, que vão desde aquele filme a que todos deveriam assistir até títulos menos conhecidos e produções independentes. É importante lembrar que a base de dados utilizada pelo serviço não é atualizada desde setembro de 2021, ou seja, longas-metragens lançados após esse período não aparecerão na busca. Confira a seguir seis maneiras como o ChatGPT pode ajudar a encontrar um filme que vale a pena assistir.

1. Peça dicas semelhantes aos seus filmes e séries preferidos

Uma boa forma de explorar o ChatGPT na busca por dicas de filmes é pedir indicações parecidas com seus títulos favoritos. Basta mencionar um ou mais nomes que agradaram e solicitar sugestões similares. A partir das referências indicadas, o assistente virtual vai apresentar uma lista de filmes com características semelhantes, seja em relação ao gênero ou estilo cinematográfico ou ao tema da história.

Com essa busca avançada, as chances de achar uma produção que agrade são muito maiores. Caso queira refinar ainda mais os resultados, é possível restringir as dicas às plataformas de streaming a que você tem acesso. Na imagem abaixo, confira um exemplo para encontrar ao que assistir no Prime Video.

2. Peça indicações com seus atores favoritos

Também é possível filtrar as dicas de filmes apresentadas pelo ChatGPT informando ao chatbot quem são seus atores e atrizes preferidos. O modelo poderá sugerir títulos nos quais o elenco desejado apareça e até mesmo revelar filmes em que dois ou mais intérpretes favoritos atuem juntos. Além de garantir sugestões com boas atuações, a plataforma pode ser útil para buscar produções em que a química entre os intérpretes seja um ponto forte. Confira, na imagem abaixo, uma maneira de descobrir o que assistir na Apple TV para ver seus artistas favoritos.

3. Sugestões de enredos e cenas que te agradam

Para ir mais a fundo na busca de filmes, vale detalhar o prompt indicando características das histórias que você gosta de ver. Quem aprecia enredos surpreendentes ou não perde um final feliz pode utilizar essas preferências para refinar resultados. O mesmo procedimento vale para os que preferem assistir a sequências de ação, imagens de guerra ou momentos de romance. Como exemplo, confira uma busca no ChatGPT para encontrar filmes com plot twist disponíveis na HBO Max.

4. Peça referências por avaliação do público e/ou da crítica

Perder tempo com filmes ruins é decepcionante. Uma forma de diminuir esse risco é pesquisar a opinião do público ou dos especialistas por meio do ChatGPT. A plataforma viabiliza a busca de forma mais ágil em comparação a buscadores como o Google, além de permitir cruzar avaliações de sites diferentes. É possível solicitar informações sobre a repercussão de filmes específicos ou filtrar as indicações exigindo apenas as produções mais elogiadas. Para refinar ainda mais os resultados, os usuários ainda podem indicar as fontes desejadas, inserindo no prompt referências como IMDb ou Rotten Tomatoes. Veja um exemplo como esse para encontrar o que assistir no Star Plus.

5. Peça propostas com durações que caibam no seu tempo

O ChatGPT também pode ajudar a achar produções sob medida de acordo com o tempo que você tem disponível. Basta indicar, no comando enviado, qual duração os filmes indicados devem ter. Utilizar a ferramenta para formar uma lista de opções é mais rápido e prático do que buscar os dados de cada um dos filmes de interesse separadamente. A funcionalidade economiza tempo e esforço, permitindo que o usuário encontre opções adequadas às suas restrições. A seguir, confira uma maneira de pesquisar filmes do Globoplay com aproximadamente uma hora.

6. Filmes que você gostaria de assistir de novo, mas não lembra o nome

Quando a memória falha, a inteligência artificial pode ajudar. A máxima é válida para quem quer rever um filme que gostou, mas simplesmente não recorda o nome da produção — e, mais uma vez, o ChatGPT é uma alternativa ágil para auxiliar na busca. Para aumentar as chances de achar o que procura, vale indicar o máximo de informações no prompt, desde o gênero ou estilo do filme aos atores e atrizes do elenco, além de um resumo do enredo.

