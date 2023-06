Notebook leva tiro no lugar de homem: 5 vezes em que a tecnologia salvou vidas

Um notebook Surface, da Microsoft , foi capaz de parar um disparo de arma de fogo e salvar a vida de um homem chamado Aaron. No seu perfil no Twitter (@itsExtreme_), ele contou que o projétil foi capaz de atravessar sua cama, onde o laptop estava posicionado, e só parou quando atingiu o notebook. Ele compartilhou fotos do aparelho danificado em outubro de 2020 e, logo depois, o caso viralizou.

2 de 5 Alguns modelos de smartwatch também foram responsáveis por salvar a vida de algumas pessoas. — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Alguns modelos de smartwatch também foram responsáveis por salvar a vida de algumas pessoas. — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Notebook evita tiro de arma de fogo em homem

O caso de Aaron aconteceu em 2020 e o pode ter acontecido em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA), segundo o seu perfil do Twitter. No post, que viralizou e acumula quase 11 mil curtidas, ele explica que o disparo veio pelo chão, atravessou sua cama e só parou quando atingiu o notebook. Segundo informações do portal de tecnologia MSPowerUser, Aaron acredita que a arma pode ser sido acionada acidentalmente por alguém que mora no apartamento abaixo dele.

No post, ele deixou seus agradecimentos à Microsoft. O Surface Book, modelo da companhia de Bill Gates, tem estrutura confeccionada em liga de magnésio, o que pode ter contribuído com o desfecho positivo do caso. Na foto compartilhada pelo rapaz, no entanto, é possível perceber que o notebook sofreu com as consequências do impacto.

2. Samsung Galaxy salva tripulação após barco virar

3 de 5 Galaxy S8 salvou tripulação por possuir certificação IP68, que atesta resistência à agua — Foto: Reprodução/SamMobile Galaxy S8 salvou tripulação por possuir certificação IP68, que atesta resistência à agua — Foto: Reprodução/SamMobile

Em 2019, um barco que transportava 20 pessoas virou em alto mar, nas Filipinas. Os tripulantes ficaram à deriva e só foram salvos pelas equipes de emergência depois de um passageiro conseguir contatá-los usando o seu Galaxy S8, que ficou submerso durante o acidente. Jim Emdee, dono do aparelho, contou que apenas o seu celular continuou funcionando e foi o responsável pelo desfecho feliz do caso.

O Galaxy S8 conta com proteção IP68, que é uma sigla que define o nível de vedação à água que um aparelho pode ter. Dispositivos com esse tipo de proteção podem ficar submersos em até 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos. Depois que Jim conseguiu ligar para os serviços de emergência e informar as coordenadas de localização pelo GPS do celular, a ajuda chegou em pouco menos de 30 minutos e todos os tripulantes foram resgatados com vida.

3. Apple Watch salva homem que caiu em lago congelado

4 de 5 Homem pediu ajuda e foi salvo de afogamento graças a Apple Watch — Foto: Reprodução/WMUR Homem pediu ajuda e foi salvo de afogamento graças a Apple Watch — Foto: Reprodução/WMUR

Em 2021, outro caso surpreendente envolvendo o uso da tecnologia foi capaz de salvar a vida de uma pessoa. William Rogers, um senhor de 62 anos de idade, estava patinando em lago congelado, nos Estados Unidos, quando uma camada de gelo se rompeu e ele caiu na água. Ele estava com um Apple Watch no momento do acidente e usou o aparelho para acionar os serviços de emergência, que chegaram a tempo de resgatá-lo e o encaminharam a um hospital próximo.

O modelo do Apple Watch que salvou o homem não foi revelado na ocasião, mas todas as versões a partir de Series 3 contam o recurso de chamadas de emergência. Para entrar em contato com as autoridades locais durante uma situação de perigo, o usuário deve manter o botão lateral pressionado por alguns segundos até que o controle deslizante "SOS" apareça na tela.

Vale dizer que modelos mais recentes do Apple Watch (a partir do Series 4) também pode detectar quedas e ligar automaticamente para os serviços de emergência em caso de acidentes.

2. iPhone 14 salva mulher que sofreu acidente de carro

5 de 5 Imagem mostra traseira do carro após colisão detectada pelo iPhone 14 — Foto: Reprodução/TikTok Imagem mostra traseira do carro após colisão detectada pelo iPhone 14 — Foto: Reprodução/TikTok

Em março deste ano, um iPhone 14 também foi capaz de salvar a vida de uma mulher que sofreu um acidente de carro, na Austrália. A jovem, identificada como Lilli Newman, estava acompanhada de sua mãe quando um veículo que andava em alta velocidade bateu em sua traseira e causou um engavetamento, bloqueando as portas do seu carro. Com o impacto, o iPhone 14 da mulher, que estava posicionado dentro do guarda-copos do carro, foi lançado para a parte de frente do veículo e acionou os serviços de emergência.

Ela, que permaneceu consciente durante todo o acidente, conseguiu pegar o celular e dar mais informações sobre o ocorrido aos paramédicos, que se dirigiram até o local e encaminharam todas as pessoas envolvidas na colisão para o hospital. Lilli e sua mãe se recuperaram do impacto.

