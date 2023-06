Novo Mac Pro custa até R$ 132 mil; veja o que é possível comprar com valor

O novo computador Mac Pro , da Apple , recebeu, na WWDC 2023 , uma nova atualização de hardware e entre as novidades, destaca- se o chip M2 Ultra , que promete trazer um desempenho elevado para a máquina. O modelo está disponível para compra a partir de R$ 74.999, com uma configuração inicial que oferece uma CPU de 24 núcleos, GPU de 60 núcleos, 1 SSD de 1 TB, 64 GB de memória RAM , além de um Magic Mouse e um Magic Keyboard. No entanto, se o consumidor optar por personalizar o computador com as especificações mais caras, o valor pode alcançar cifras de R$ 132.134,80.

Os upgrades incluem aumento de GPU para 76 núcleos, 192 GB de memória RAM, SSD de 8 TB e a inclusão de um Magic Trackpad. O TechTudo organizou uma lista com seis possibilidades que podem ser investidas pelo valor aproximado de um Mac Pro com as configurações máximas. Os itens incluem carros 0 km, diversas unidades do iPhone e inúmeras quantias de PlayStation 5 (PS5). Confira, a seguir.

1. Um carro Honda HR-V 2023 0 km

O novo HR-V 2023, da Honda, vem equipado com um motor de 1,5 turbo e 177 cv, configuração que pode proporcionar um desempenho satisfatório para muitos motoristas. Além disso, a fabricante ressalta que o modelo também conta com direção, retrovisores, vidros e travas elétricas, ar-condicionado digital, controle de tração e bancos de couro.

O veículo é vendido por R$ 150.900, que é "apenas" R$ 18.765 mais caro que o Mac Pro com as especificações mais avançadas. Aqueles que preferem um modelo mais popular, podem optar pelo Fiat Uno 2023, que custa R$ 84.990, pouco mais da metade do preço do computador mais robusto.

2. Três motos CB 500F da Honda

Para aqueles que preferem duas rodas em vez de quatro, uma outra opção seria a moto CB 500F, da Honda. Segundo as especificações da fabricante, o motor deste modelo pode alcançar uma potência de até 50,2 cv a 8.500 rpm. Já a embreagem conta com um sistema deslizante, que visa a prevenir contra perda de aderência durante a redução de marchas. O veículo é comercializado a partir de R$ 39.100, o que permitiria comprar três unidades com o valor de um Mac Pro com as configurações máximas.

3. Várias viagens internacionais

Outra possibilidade para investimento é em viagens internacionais de 15 dias. De acordo com o site da Decolar.com, alguns pacotes para Nova York, partindo de Guarulhos (SP), podem ser adquiridos por aproximadamente R$ 4.699, com ida e volta já inclusos. Se não forem consideradas algumas despesas, como hospedagem e alimentação, pelo valor de um Mac Pro tunado ao máximo, é possível comprar cerca de 28 passagens, o suficiente para viajar diversas vezes ao longo de dois anos.

4. 31 TVs 4K de 70 polegadas da Samsung

A TV BU8000, da Samsung, na versãode 70 polegadas, tem visor de LED, resolução 4K, de 3.840 × 2.160 pixels e frequência de 60 Hz. O modelo oferece conexões via cabo HDMI e USB, mas também pode ser conectado por Bluetooth. Outra característica é que o item também permite gerenciamento por comando de voz, via Alexa. O aparelho pode ser encontrado por valores a partir de R$ 4.189 e, pelo preço do Mac Pro, é possível obter até 31 unidades do televisor, o suficiente para preencher os cômodos da casa e presentear os amigos ou parentes.

5. 29 PlayStation 5

O PS5 é o console da atual geração da Sony, que vem com a proposta de reproduzir os jogos modernos em resolução 4K e com um desempenho satisfatório. O modelo vem equipado com um SSD de 1 TB e 16 GB de memória RAM GDDR6. Outro atrativo do console é o joystick DualSense, que promete trazer mais imersão à gameplay, com os gatilhos adaptáveis e um sistema de vibração que é distribuído em toda a estrutura do controle. A edição com o game God of War: Ragnarok é comercializada por valores próximos a R$ 4.499. Portanto, com o valor de um Mac Pro customizado, é possível adquirir até 29 unidades do videogame.

6. 17 iPhones 14 Pro

Uma outra alternativa disponível, dentro da própria Apple, é o iPhone 14 Pro. Segundo as especificações, o modelo oferece uma tela de 6,7 polegadas, uma câmera de 48 MP, compatibilidade com 5G, sistema operacional iOS 16 e uma bateria que promete durabilidade de até 29 horas. O celular pode ser encontrado na versão de 256 GB por preços aproximados de R$ 8.719. Com o valor investido em um Mac Pro, é possível adquirir 17 unidades do iPhone 14 Pro, o suficiente para manter uma reserva segura de celulares e ainda presentear os amigos mais próximos.

