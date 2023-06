O inverno começou! Veja 6 apps para aproveitar os meses de frio

O inverno finalmente chegou na última quarta-feira (21) e existem diversos aplicativos, disponíveis tanto para celulares Android como iPhone ( iOS ), que podem ajudar usuários a aproveitar melhor o período de frio. O iFood , por exemplo, é um bom aliado para fazer pedidos sem sair de casa. O Vivino dá sugestões e avaliações dos melhores vinhos para provar em dias frios. Já a Netflix , oferece diversas opções de séries e filmes assistir debaixo das cobertas. A maioria das ferramentas são gratuitas e disponibilizam funções que ajudam a tornar a estação ainda mais aconchegante. A seguir, confira a lista com 6 apps para aproveitar a época mais fria do ano.

1. iFood

O iFood, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), é uma boa pedida para dias mais frios, já que permite pedir comida nos dias frios sem sair conforto do lar. O app oferece serviços de entrega de compras em mercados, restaurantes, pet shops e farmácias, além de fazer recomendações atualizadas com os melhores preços, cupons de descontos e promoções.

O usuário também consegue facilmente acompanhar o status do pedido, assim como a previsão de tempo para entrega. Além disso, o aplicativo é dividido em categorias, que facilitam na hora de escolher o produto desejado e, após selecionar o que se quer comprar, é possível favoritar os estabelecimentos prediletos para compras futuras.

2. Vivino

O Vivino é um aplicativo que vende e fornece informações sobre vinho, bebida que combina bastante com essa época mais fria. Disponível para Android e iOS, o app lê rótulos de mais de 13 milhões de vinhos de todo o mundo. O app ainda ajuda o usuário a identificar a garrafa através de uma foto e sugere as melhores harmonizações.

A ferramenta ainda indica sabores, preços e classificação dos vinhos além de informações e avaliações de apreciadores da bebida. Dados como região da produção do vinho, especificidade da qualidade, notas de degustação e características do sabor para a aquisição também são disponibilizados. Para aqueles que ainda não têm uma preferência, o aplicativo fornece também recomendações personalizadas e comparações rápidas de rótulos a partir do gosto pessoal sugerido.

O aplicativo Climatempo, disponível apenas para o sistema operacional Android, também é uma excelente alternativa para os meses de frio, pois consegue manter os usuários sempre bem informados sobre as previsões do tempo. O app oferece gráficos atualizados com possibilidades de chuva, índices de qualidade do ar, acesso a mapas da região onde se encontra o usuário e preferências meteorológicas, como temperatura e vento. Ele ainda disponibiliza previsões com até 15 dias de antecedência e alertas e notificações de mudanças bruscas no tempo, o que pode ajudar e muito a se proteger de situações de deslocamento em momentos de chuva intensa.

4. Globoplay

Outra opção é o app para o inverno é a Globoplay, compatível também com os sistemas operacionais Android e iOS. O frio combina com um bom filme ou série do serviço de assinatura de streaming. Os usuários podem assistir lançamentos, visualizar produções clássicas e ainda favoritar as preferências para uma melhor personalização. Outra vantagem do app é assistir aos vivo os canais da TV Globo e fazer download de conteúdos para assistir offline.

5. iTea

O aplicativo iTea, disponível apenas para aparelhos Android, tem diversas receitas de chá que ajudam a esquentar neste inverno. Os usuários conseguem saber qual o melhor chá para um sintoma no caso de doenças, além dos benefícios, tempo de preparo, modo de preparo, contra indicações para públicos específicos, assim como informações mais completas sobre algum chá. O app também tem um temporizador que auxilia na hora de cronometrar o tempo necessário para o preparo do chá. Ou seja, ele notifica o usuário quando o chá está pronto.

Com o aplicativo Kindle, que também está disponível para Android e iOS, usuários conseguem fazer leituras direto do celular e aproveitar mais o frio do inverno. Ele está dividido em categorias como romance, suspense, mistério, literatura e ficção, por exemplo. Caso o usuário compre eBooks na Amazon, eles serão exibidos diretamente no celular. A

lém de livros, o app permite a leitura de revistas, novelas e jornais. A ferramenta também mostra títulos já lidos através do monitor de atividade presente na aplicação, que oferece informações sobre quantos dias e semanas consecutivos de leitura o usuário manteve sem interrupções. As configuração do nível de brilho da tela também ajudam a melhorar a experiência dos usuários.

