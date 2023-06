O que é Canva Docs? Veja como funciona e recursos do editor de textos

1 de 8 Canva Docs é a ferramenta do Canva para editar textos; conheça — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Canva Docs é a ferramenta do Canva para editar textos; conheça — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

O que é e como funciona o Canva Docs?

O Canva Docs é uma ferramenta de edição de textos desenvolvida pelos mesmos criadores do Canva. O programa tem como diferencial a presença de recursos estéticos que podem ser adicionados aos documentos, como tabelas, gráficos, ícones, vídeos e outros elementos visuais.

Assim como o seu principal concorrente, o Google Docs, o Canva Docs também permite editar os arquivos em equipe e está disponível tanto em versões para contas empresariais quanto para contas individuais. Além dos recursos estéticos, a ferramenta ainda conta com um gerador de texto baseado em inteligência artificial, que pode agilizar alguns processos de produção.

Recursos do Canva Docs

1. Modelos de Documentos

O Canva Docs segue a tradição do Canva, oferecendo diversos modelos prontos para ajudar os usuários a criar os documentos. Além de diferenças nos designs, os templates são adaptados para finalidades variadas. Existem modelos para propostas de negócios, estratégias de mídias sociais, minutas de reuniões, planos de aula e muito mais. Assim, os internautas podem escolher a opção que mais se adequa ao documento a ser criado.

2. Magic Write

O Magic Write (ou Texto Mágico, na versão em português) é uma ferramenta com inteligência artificial presente no Canva Docs. Semelhante ao ChatGPT, o recurso é capaz de interpretar comandos dados pelos usuários e gerar textos a partir das recomendações — o que pode economizar tempo em tarefas repetitivas ou até servir como brainstorm.

O Magic Write está disponível de forma gratuita para todos os usuários, mas com um limite de 25 comandos. Para ultrapassar esse número, é preciso assinar o Canva Pro por R$ 34,90 mensais.

3. Tabelas e Gráficos

Com o Canva Docs, é possível acrescentar tabelas e gráficos personalizados facilmente aos documentos. Para adicionar os elementos visuais no seu arquivo, você pode inserir os dados manualmente em uma tabela ou importá-los de um arquivo CSV ou do Google Sheets.

4. Biblioteca de Mídia

Um diferencial do Canva Docs em relação aos seus concorrentes é a possibilidade de inserir arquivos de mídia de alta qualidade aos documentos. Dentro da plataforma, os usuários têm acesso a fotos, vídeos, GIFs e elementos gráficos nativos do editor.

Esse detalhe ajuda a economizar tempo (já que não é preciso procurar imagens em outros sites) e também pode ser uma forma de tornar os seus arquivos mais visualmente atraentes.

5. Design

Por ser oriundo de uma ferramenta de edição de imagens, o Canva Docs tem outra vantagem visual: o recurso "Design". A função cria uma janela pop-up, pela qual é possível criar designs — assim como o Canva original — e adicioná-los diretamente ao documento. A única limitação, contudo, é o formato retangular das produções, que não pode ser alterado.

6. Embed

O Embed permite incorporar sites, vídeos de YouTube e outros links aos seus documentos. A função pode ser útil para inserir, no arquivo, recursos que não estão presentes de forma nativa no Canva. Para embedar algum link, basta clicar no botão "Incorporar".

7. Colaboração

Assim como no Google Docs, também é possível convidar amigos para colaborar com os documentos no Canva Docs. Um diferencial do Canva, contudo, é a presença de um cronômetro no canto inferior esquerdo da tela, que pode marcar o tempo das edições de cada usuário.

Canva Docs vale a pena?

Apesar de contar com diferentes funções inovadoras, o Canva Docs, por enquanto, é um pouco limitado em alguns aspectos. A ferramenta não apresenta, por exemplo, recursos básicos como cabeçalhos, rodapés ou quebras de página — o que pode ser frustrante para alguns usuários. Além disso, não é possível definir diferentes formatos de arquivo, diferentemente do que acontece no Google Docs ou no Microsoft Word.

As limitações do Canva são justificadas pela proposta de priorizar os aspectos gráficos dos documentos. A interface do editor de textos é tão intuitiva quanto à do editor de imagens e, com poucos minutos usando a ferramenta, é possível que os usuários já se acostumem a seus recursos.

Logo, o Canva Docs pode ser interessante para quem está enjoado de editores de texto tradicionais e pretende explorar sua criatividade visual. Por outro lado, para quem precisa escolher um editor para escrever monografias ou grandes documentos, ainda é recomendado utilizar o Google Docs ou o Microsoft Word.

