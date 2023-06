O que é DNS do Google? Veja como funciona o servidor público

O DNS do Google é um serviço público de Sistema de Nomes de Domínio — do inglês Domain Name System — oferecido pela gigante das buscas. Ele é responsável por traduzir nomes de domínios em endereços IP, permitindo que dispositivos conectados à Internet possam se comunicar e os usuários possam acessar sites e serviços online, sem precisar gravar sequências numéricas complexas.

Neste artigo, o TechTudo explica em detalhes o que é o DNS do Google, como ele funciona e quais são suas principais vantagens. No final, você aprende como mudar o DNS do Windows para o DNS do Google, garantindo conexão de Internet mais estável e rápida em algumas circunstâncias.

O que é e como funciona um servidor DNS?

Um servidor DNS, ou Domain Name System, é um elemento fundamental da infraestrutura da internet. Ele é responsável por traduzir nomes de domínios em endereços IP, os quais são os números que identificam cada dispositivo conectado à rede.

Quando um usuário digita o endereço de um site no navegador, a solicitação é enviada para o servidor DNS correspondente. O servidor então busca em seu banco de dados o endereço IP associado ao domínio e o retorna para o navegador, permitindo que a conexão seja estabelecida e o conteúdo do site seja exibido. Isso permite que as pessoas acessem sites apenas digitando o endereço simplificado no navegador web, sem precisar lembrar de cada sequência numérica do número de IP.

Os servidores DNS podem ser de vários tipos, incluindo servidores autoritativos e recursivos. Os servidores autoritativos são responsáveis por manter a informação sobre os endereços IP associados aos nomes de domínio de um determinado domínio ou subdomínio. Já os servidores recursivos são responsáveis por ajudar os usuários a encontrar os servidores autoritativos correspondentes aos nomes de domínio solicitados.

Os servidores DNS também podem ser públicos ou privados. Os servidores públicos, como o DNS do Google, são mantidos por empresas ou organizações e podem ser utilizados por qualquer pessoa ou empresa. Já os servidores privados são mantidos por redes privadas, como empresas ou instituições governamentais, e só podem ser acessados por usuários autorizados.

Como funciona o servidor público do DNS do Google?

Ao acessar um site, o navegador do usuário envia uma solicitação ao servidor DNS para obter o endereço IP correspondente ao nome de domínio. O servidor DNS do Google recebe essa solicitação e, em seguida, inicia um processo de pesquisa em seu banco de dados. Durante essa pesquisa, o servidor verifica a integridade do endereço IP e assegura que ele esteja atualizado. Em seguida, o servidor retorna o endereço IP correto ao navegador do usuário.

O DNS do Google utiliza uma rede global de servidores para garantir uma resposta rápida e confiável. Esses servidores estão distribuídos em todo o mundo e, portanto, permitem que a solicitação de um usuário seja atendida pelo servidor mais próximo geograficamente. Isso ajuda a reduzir a latência e o tempo de resposta, tornando a navegação na web mais rápida e eficiente.

Além disso, o DNS do Google utiliza técnicas de segurança avançadas, como criptografia de dados, para garantir a privacidade e a segurança dos usuários. Essas técnicas são essenciais para proteger as informações dos usuários contra cibercriminosos e outras ameaças na internet. O DNS do Google é capaz de detectar e bloquear tentativas de phishing e outros ataques maliciosos, garantindo que a navegação na web seja segura e confiável.

Vantagens do DNS do Google

Algumas das principais vantagens do DNS do Google são a velocidade e a confiabilidade do serviço. Graças à rede global de servidores, o DNS do Google garante uma resposta rápida e eficiente às solicitações dos usuários. Páginas complexas costumam exigir várias buscas DNS antes de começarem a carregar, portanto, seu computador pode realizar centenas de buscas por dia.

Ao utilizar o DNS do Google, o dispositivo é capaz de redirecionar o acesso para o data center mais próximo, o que colabora para o carregamento das páginas e reduz a taxa de erros. Ele ainda oferece recursos avançados de segurança, como a criptografia de dados, que protege as informações dos usuários contra ataques maliciosos.

Outra vantagem do DNS do Google é a facilidade de uso. Para utilizar o serviço, basta configurar as opções de DNS no computador, smartphone ou roteador, seguindo as instruções fornecidas pelo Google — que também estão disponíveis no próximo tópico deste artigo.

Como mudar o DNS do Windows

Para mudar o DNS do Windows para o DNS do Google, você deve abrir as configurações de rede do seu computador, selecionar a opção "Alterar opções do adaptador" e, em seguida, a conexão de rede que deseja configurar.

Clique com o botão direito do mouse na rede e selecione a opção "Propriedades". Na janela "Propriedades de Conexão Local", selecione a opção "Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)" e clique no botão "Propriedades".

Na janela "Propriedades do Protocolo TCP/IP Versão 4", selecione a opção "Usar os seguintes endereços de servidor DNS" e preencha os campos com os seguintes valores:

Servidor DNS preferencial: 8.8.8.8;

Servidor DNS alternativo: 8.8.4.4.

Por fim, clique em "OK" para salvar as configurações. Após esses passos, o DNS do seu computador estará configurado para utilizar o DNS do Google.