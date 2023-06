O que é HTML 5? Saiba quem criou, para que serve e mais curiosidades

HTML5 é a versão mais recente do código HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto, em tradução direta). A nova versão do código é fundamental para a internet que conhecemos atualmente por trazer recursos que facilitaram a estruturação e apresentação dos conteúdos na web, como, por exemplo, a possibilidade de exibir vídeos, áudios e elementos de canvas. Além disso, a nova versão do HTML também conta com novas APIs (Application Programming Interfaces ou interfaces de programação de aplicativos) que facilitam a otimização de um site.