O que é Prime Day? 5 perguntas e respostas sobre o evento de ofertas

Os usuários podem ficar em dúvida sobre o que é o Amazon Prime Day quais os benefícios que a assinatura da Prime oferece, os valores cobrados e como realizar o cadastro. Como o período de promoção pode gerar algumas dúvidas, o TechTudo preparou uma lista respondendo perguntas frequentes. Para aproveitar as promoções, é necessário ser membro Prime, serviço que custa R$ 14,90 por mês ou R$ 110 por ano, mas também é possível fazer um teste grátis por 30 dias ao acessar este link e clicar em “Teste GRÁTIS por 30 dias”. Acompanhe abaixo cinco perguntas e respostas para poder acompanhar as promoções do Amazon Prime Day.