O que postar no perfil profissional do Instagram? Veja 6 dicas e ideias

O que postar no perfis profissionais no Instagram ? Essa é uma dúvida comum entre os usuários do aplicativo da rede social, disponível para Android e iPhone ( iOS ). Quando utilizados da forma correta e com estratégia, os recursos da rede social podem ajudar a alavancar os negócios e a aproximar clientes e parceiros. Seja por meio de conteúdos no feed ou nos Stories, há diversas formas de se apresentar, demonstrar autoridade na área de atuação e vender produtos e serviços.

Compartilhar vídeos dos bastidores do trabalho ou fotos de conquistas profissionais, por exemplo, são formas de aproximar o público e construir confiança. Divulgar notícias e novidades ou apresentar dicas e tutorias demonstram conhecimento especializado e tendem a gerar mais engajamento. Pensando nisso, o TechTudo separou algumas dicas e ideias de postagens para movimentar seu perfil profissional do Instagram.

1. Mostrar os bastidores do seu trabalho

Mostrar os bastidores da confecção de um produto ou da realização de um serviço ajuda a humanizar os negócios e indica preocupação com a qualidade da entrega. Revelar quem está por trás do trabalho e permitir que o público acompanhe o processo aproxima os usuários da marca e tende a gerar mais confiança. Como esse tipo foto e vídeo gera curiosidade, pode trazer mais comentários e interações, despertando o interesse dos contatos no Instagram.

2. Notícias e novidades do segmento profissional

Mais do que divulgar produtos e serviços, perfis profissionais no Instagram podem se tornar fontes de informação para o segmento em questão. Apresentar novidades da área chama atenção e é uma forma de demonstrar que o profissional está atualizado e bem informado. Compartilhar novos recursos, equipamentos ou técnicas é uma maneira de trabalhar esses assuntos e atrair pessoas interessadas na área.

3. Mostrar conquistas profissionais

Compartilhar conquistas, prêmios e outras formas de reconhecimento no Instagram é uma forma de gerar credibilidade e demonstrar suas competências aos seguidores. Esse tipo de conteúdo também é importante para atestar a qualificação do profissional e a qualidade dos produtos e serviços prestados.

É interessante publicar sobre homenagens e certificados recebidos, mas também é possível apresentar outras conquistas, como histórias de superação de desafios na carreira. Seja através de fotos ou vídeos, essas narrativas tendem a inspirar e gerar identificação.

4. Eventos a que você compareceu ou realizou

Postar no Instagram sobre participação em eventos da área de trabalho demonstra que o profissional está atuante e engajado em seu segmento, buscando se atualizar e fazer networking. Compartilhar essas experiências nas redes tende a fortalecer a credibilidade entre os seguidores. Lembre-se de utilizar marcações, localizações e hashtags associadas ao encontro para ampliar o alcance do perfil e, assim, gerar conexões com outros participantes do evento e pessoas interessadas pelo tema.

5. Dar dicas para profissionais do seu segmento

Postar dicas, hacks e tutoriais no perfil profissional do Instagram é mais uma forma de atrair usuários e se apresentar como uma autoridade no assunto. Como esse tipo de conteúdo é útil e prático, pode gerar mais compartilhamentos e ampliar a divulgação do negócio para além do público de seguidores. Além disso, é possível interagir a partir dos comentários, esclarecendo dúvidas ou oferecendo orientações, o que ajuda a fortalecer e criar relacionamento na rede.

6. Buscar collabs com profissionais do mesmo segmento ou influenciadores

Buscar parcerias com perfis do Instagram ligados à área de atuação profissional ajuda a ampliar o alcance das publicações, além de trazer legitimidade ao produto ou serviço oferecido. Uma forma de trabalhar essa estratégia é convidar a conta de um influenciador ou negócio para uma collab. Com esse recurso, os criadores apresentam juntos o mesmo conteúdo, que é compartilhado para os dois públicos e, assim, alcança uma audiência maior. Oferecer cupons e descontos nesses posts também ajuda a atrair o público e beneficia as marcas e profissionais envolvidos.

