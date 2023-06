O que significa 'CF' no Instagram? 7 gírias que você precisa saber hoje

Usuários do Instagram costumam adotar gírias para referir-se a recursos internos da plataforma e fazer abreviações de palavras em inglês. É o caso do "CF", ou "Close Friends" – em tradução livre, "Amigos Próximos" – uma referência ao compartilhamento de storys somente com pessoas selecionadas. Entender esse e outros termos pode facilitar o uso da rede social e, por isso, o TechTudo reuniu o significado das 7 gírias mais usadas pelos usuários. Confira a seguir o significado de algumas delas em quais contextos podem ser utilizadas.

1. Bio

A “bio” do Instagram é uma descrição que aparece no perfil do usuário, logo após o nome. Ela pode conter até 150 caracteres e oferece informações curtas e relevantes sobre uma conta pessoal ou profissional. O espaço é excelente para definir quem você é, ou o seu negócio, atraindo a atenção de possíveis seguidores. O usuário permite ser adicionar frases, emojis, links e outros conteúdos, expressando a personalidade da conta de maneira breve.

2. Feed

O Feed do Instagram possui dois significados. O termo pode se tratar de todos os conteúdos já compartilhados por um usuário, como fotos e vídeos, e que são exibidos no perfil perfil. Além disso, também diz respeito à mistura de publicações exibidas logo ao acessar a rede, na página inicial. O Feed reúne os compartilhamentos feitos por pessoas que você segue e os conteúdos sugeridos com base nos seus interesses.

3. TBT

A sigla TBT está relacionada ao termo ThrowbackThursday, que pode ser traduzido como ‘quinta-feira de lembranças’. O termo costuma ser utilizado nas redes sociais para simbolizar o compartilhamento de uma lembrança, seja uma foto, um vídeo ou outros tipos de conteúdos que representem momentos no passado. Assim, esse dia da semana é “reservado” para publicações nostálgicas capturadas há anos ou pouco tempo, que podem ter legendas como #TBT ou #ThrowbackThursday.

4. POV

POV é a abreviação de “Point of View”, que significa “Ponto de vista” em inglês. Nas redes sociais, esse tipo de conteúdo simula a visão do espectador, fazendo com que ele se sinta parte do vídeo.Esse tipo de conteúdo pode fazer o espectador se sentir um bebê dando seus primeiros passos, sem aparecer na filmagem, enquanto o protagonista interage com a câmera. Há ainda, postagens que não envolvem quem está assistindo: eles são apenas uma “encenação”, onde os atores demonstram situações cotidianas. POV também faz referência à opinião de uma pessoa sobre determinado assunto. Nesse caso, a expressão pode ser traduzida como "na minha opinião" ou "esse é o meu ponto de vista".

5. CF

No Instagram, a sigla CF significa ‘Close Friends’, referindo-se à seção ‘Amigos próximos’ da rede social. Essa ferramenta permite compartilhar stories apenas para seguidores selecionados. Para usar o recurso, toque no ícone da sua foto de perfil, na parte inferior direita da tela, e acesse o menu. Em seguida, selecione ‘Configurações e privacidade’ e ‘Amigos próximos’. Insira os usuários de sua preferência e confirme em ‘Concluir’. Assim, sempre que novos conteúdos forem publicados, você poderá selecionar a opção ‘Amigos próximos’ para que eles cheguem somente a algumas pessoas da sua rede.

6. DM

A sigla DM, muito utilizada no Instagram, quer dizer ‘Direct Message’, ou ‘Mensagem Direta’, referindo-se a uma forma privada de comunicação entre usuários, semelhante a um e-mail. Quando esse tipo de comunicação é iniciada, somente emissor e destinatário poderão acessar o conteúdo, garantindo mais privacidade. O recurso está disponível em plataformas como Instagram, Facebook e Twitter.

7. 767 e códigos numéricos

Diversos usuários do Instagram têm adotado códigos numéricos para comunicar-se de forma “secreta”, principalmente através do recurso Notas. Isso porque cada combinação carrega um significado – a origem, no entanto, ainda é desconhecida. Há diversos perfis, entretanto, que compartilham possíveis esclarecimentos sobre as numerações: “767” mostra o objetivo de “Permanecer juntos, mesmo que a maioria se vá”, expressando cumplicidade e lealdade.

Já o “367” é uma lição: “Nunca se apaixone”, visto que o processo pode ser doloroso para muitas pessoas. Há, ainda, o “222”, que significa “Nunca diga ‘eu te amo’ se não te interessa. Nunca fale sobre sentimentos se estes não existem” e “511”, que funciona como um alerta: “Nunca seja o segundo de outra pessoa quando você pode ser o primeiro de alguém”.

