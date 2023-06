O celular hoje em dia é usado para várias tarefas, mas o uso excessivo pode desencadear vários problemas, inclusive de saúde. Para muitos, só a ideia de ficar alguns instantes sem o celular soa como algo perturbador. Os benefícios do smartphone são inegáveis, seja como uma ferramenta de trabalho ou como um dispositivo que conecta pessoas de qualquer parte do mundo. Hoje, é possível pagar uma conta enquanto está sentado no sofá de casa ou até mesmo pedir um jantar completo por delivery, por exemplo.

Problemas nos olhos, dores em diversas partes do corpo, acidentes no trânsito: até que ponto é saudável os celulares serem inseridos de maneira exacerbada na rotina das pessoas? Quando isto passa a ser um problema? Questionamentos começam a surgir, enquanto evidências vão se comprovando. Pensando nisso, o TechTudo listou oito motivos para "dar um tempo" de olhar tanto o celular.

1. Evitar alguns problemas de vista

Apesar de ser considerado um ótimo aliado no cotidiano, o uso excessivo de celular pode ter alguns efeitos negativos sobre a saúde ocular. A fadiga nos olhos é um bem comum. O foco nas telinhas carregadas de informações — como textos e imagens — pode levar à tensão e cansaço dos músculos dos olhos.

Outro problema corriqueiro é a síndrome do olho seco, que ocorre quando não existem lágrimas suficientes para manter os olhos lubrificados, podendo gerar lesões na vista. A síndrome pode acontecer devido à poluição, ao excesso de exposição ao sol e também ao uso excessivo de celular e de outros aparelhos eletrônicos, já que o ser humano tende a piscar menos os olhos.

2. Evitar insônia

A tão falada luz azul, que é emitida pela tela dos celulares, pode interferir na produção do hormônio que regula o sono — a melatonina. Os olhos estão acostumados a absorver a luz azul do sol durante o dia. Quando ela vem à noite, interrompe os ritmos circadianos que estimulam a descansar à noite e acordar pela manhã. Por maior que seja sua tela, o celular continua sendo um aparelho pequeno em relação ao corpo humano, e com isso é normal que as pessoas o utilizem bem próximo ao rosto para que a visão seja mais confortável, o que acaba deixando o contato com a luz azul ainda maior.

3. Evitar contato com bactérias

Quando fala-se que o celular virou uma extensão do corpo humano, não há tanto exagero assim. Entre os milhares de lugares que as pessoas o utilizam estão banheiros, transportes públicos e locais com grande circulação de pessoas — como supermercados e shoppings. O fato é que existem diversos estudos que mostram que o celular pode carregar uma infinidade de bactérias e germes. A ação de pegar o celular e levar até a orelha para atender uma ligação, por exemplo, pode transportar germes para a pele e as mucosas, aumentando o risco de infecções.

4. Evitar dores na coluna e no pescoço

Os olhos não são as únicas vítimas do celular. Tendo em mente que a cabeça humana é projetada para se manter em um ângulo específico, ficar conectado por muito tempo no celular pode acabar trazendo alguns problemas para as partes do corpo que sustentam ela. A inclinação contínua da cabeça coloca uma pressão adicional na coluna cervical, podendo afetar o pescoço e a coluna, que são partes muito forçadas no movimento. O problema tem um nome e é mundialmente conhecido como Síndrome do Pescoço de Texto (Text Neck).

5. Evitar problemas nas mãos

As mãos e dedos também podem ser seriamente afetados pelo uso excessivo do celular, causando alguns problemas como: tendinite, síndrome do túnel do carpo e dores nas articulações — isto, geralmente, devido aos movimentos repetitivos e posturas inadequadas durante o uso. Os polegares podem estar entre os mais afetados, já que, além de serem muito usados, ainda possuem uma amplitude de movimento baixa. A utilização de canetas para digitação pode ser uma boa saída, porém nem todos os aparelhos dispõem destes dispositivos e o valor pode ser alto para adquirir uma separadamente.

6. Evitar sérios problemas no trânsito

Em média, 57% dos acidentes no Brasil são causados pelo uso do celular, segundo dados da Abramet. O que pode parecer uma coisa inofensiva está literalmente matando milhares de pessoas. O celular pode produzir uma infinidade de distrações para o usuário e, quando isso é somado à direção, pode se tornar uma combinação explosiva. Em 2017, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego informou que o celular causava cerca de 150 mortes por dia no país, quase 54 mil ao ano. É uma atitude que pode não só trazer problemas para quem está a tomando, como também para quem está na estrada.

7. Evitar estresse

Por vezes visto como aliado para o desestresse, os smartphones também podem deixar o ser humano ainda mais estressado. Estudos falam sobre ansiedade e até mesmo depressão. As mensagens, e-mails, jogos e redes sociais geram estímulos para o cérebro e por ele estar programado para esperar o recebimento de tantos estímulos constantemente, pode levar ao estresse.

Durante um estudo, a Universidade de Gotemburgo, na Suécia, descobriu que o uso excessivo de celular estava diretamente relacionado com o aumento de relatos de depressão em homens e mulheres. Outro estudo feito pela Universidade da Coreia do Sul, descobriu que adolescentes viciados em tecnologia apresentavam níveis significativamente mais altos de ansiedade, depressão, insônia e impulsividade.

8. Evitar impactos negativos nas relações interpessoais

