Onde assistir a Indiana Jones? Relembre história dos filmes e elenco

A franquia de filmes Indiana Jones está disponível em várias plataformas de streaming, com destaque para Disney+ e Globoplay . Com direção de Steven Spielberg nos quatros primeiros longas do personagem-título, uma quinta produção está a caminho e chegará às telonas na próxima sexta-feira (30). Estrelada por Harrison Ford, a trama de aventura acompanha a história de Henry Jones Jr., um arqueólogo prestigiado que, inicialmente, é convidado a recuperar uma antiga relíquia antes que ela caia nas mãos de soldados nazistas.

Popular entre o público e a crítica especializada, a franquia foi um marco na história do cinema, e logo após o lançamento do primeiro longa, a obra cinematográfica se consagrou como "um dos filmes de aventuras estadunidenses mais divertidos, espirituosos e elegantes de todos os tempos", segundo Vincent Canby, do The New York Times. A seguir, confira mais detalhes da saga Indiana Jones.

Indiana Jones - Os Caçadores da Arca Perdida (1981)

Com direção de Steven Spielberg e roteiro de George Lucas, o filme pode visto no Disney+, Globoplay e Oldflix. A trama acompanha as aventuras do arqueólogo Indiana Jones, em 1936, ao ser contratado pelo governo norte-americano para encontrar a Arca da Aliança, um artefato que, de acordo com a Bíblia, guardaria as tábuas dos Dez Mandamentos, além de outros objetos sagrados. No entanto, o protagonista deverá cumprir a missão antes dos soldados nazistas, pois segundo a lenda, o exército que a possuir será invencível.

Estrelado por Harrison Ford (Star Wars), Karen Allen (Clube dos Cafajestes), Paul Freeman (Cães de Guerra) e John Rhys-Davies (O Senhor dos Anéis), o longa de aventura foi sucesso de bilheteria e aclamado pela crítica. No IMDb, tem nota 8,4. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Spielberg teve a mesma aprovação entre o público e crítica, 96%.

Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984)

Prequel de Os Caçadores da Arca Perdida, o longa também conta com direção de Spielberg e roteiro de George Lucas. Disponível Disney+, Globoplay e Claro TV+, o segundo filme da franquia é estrelado por Ford, além de Kate Capshaw (Chuva Negra), Ke Huy Quan (Os Goonies) e Amrish Puri (Mr. India).

A história se passa um ano antes dos acontecimentos narrados no primeiro longa e acompanha Indiana Jones na viagem a uma aldeia rural da Índia, na qual ele está em busca de uma pedra sagrada e valiosa. Contudo, o protagonista descobrirá uma perigosa seita, além de um templo perdido que esconde mistérios terríveis.

O segundo filme teve uma boa recepção pela imprensa especializada e algumas ressalvas do público, principalmente por parte da população indiana, visto que a obra abordou o povo hindu com uma narrativa repleta imprecisões, desde os deuses até a culinária do país. No IMDb, a obra tem nota 7,5. No Rotten Tomatoes, Indiana Jones e o Templo da Perdição tem um índice de aprovação de 77% (crítica) e 82% (público).

Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)

Disponível no Disney+ e Globoplay, o terceiro filme da franquia é estrelado por Ford, Sean Connery (franquia 007), Alison Doody (Sedução Perigosa) e River Phoenix (Garotos de Programa). Ambientado em 1938, a trama acompanha a busca de Indiana Jones por seu pai, Dr. Henry Jones, que foi sequestrado pelos nazistas. Enquanto luta para salvar a vida do pai, o herói terá que encontrar o Santo Graal antes que a relíquia sagrada caia nas mãos erradas.

Com três indicações ao Oscar, o terceiro longa de Indiana Jones voltou a agradar a imprensa, bem como o público. O projeto conta com nota 8,2 no site agregador IMDb e, no Rotten Tomatoes, conquistou um índice de aprovação de 84% da crítica e uma pontuação de 94% referente à audiência.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008)

O quarto e último filme da franquia dirigido por Steven Spielberg estreou oficialmente no Festival de Cannes de 2008. Além de Ford, o elenco principal é formado por Shia LaBeouf (franquia Transformers), Cate Blanchett (Tár) e Karen Allen (Os Fantasmas Contra Atacam). A história se passa em 1957, quando o arqueólogo retorna à ação escapando por pouco de uma conspiração soviética. No entanto, para descobrir o segredo por trás do artefato misterioso Caveira de Cristal de Akator, Indiana deverá se juntar ao jovem Mutt Williams para encontrar a relíquia antes dos agentes soviéticos.

Disponível no Disney+, Globoplay e Claro TV+, o filme tem críticas polarizadas. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal performa nos sites agregadores com scores medianos, como é o caso do IMDb, onde a avaliação da franquia é 6,2 -- a menor até agora. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho do diretor Spielberg obteve 78% de aprovação da crítica e 53% em relação à audiência.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino (2023)

Com estreia marcada nesta sexta-feira (30) no Brasil, o quinto e último filme da franquia é dirigido por James Mangold (Ford vs Ferrari), com Steven Spielberg e George Lucas na produção executiva. Além disso, a quinta aventura do herói traz em seu elenco grandes nomes da televisão, como Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Mads Mikkelsen (Druk), Antonio Banderas (A Pele Que Habito), John Rhys-Davies (O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel), Toby Jones (Jurassic World: Reino Ameaçado) e Olivier Richters (King's Man: A Origem).

Nesta nova história, a trama se passa em 1969, durante o período da corrida espacial da Guerra Fria. O protagonista Indiana Jones enfrentará, mais uma vez, um grupo de ex-nazistas que também estão em busca pelo artefato mais valioso da humanidade: a Relíquia do Destino.

