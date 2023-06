Onde assistir à saga Divergente? Relembre a sinopse e elenco da série

Mesmo sendo popular entre os fãs, o quarto filme que finalizaria a saga foi cancelado por falta de orçamento e da baixa arrecadação do terceiro longa, Convergente. Confira, a seguir, mais detalhes da saga Divergente, como sinopse dos longas, elenco e repercussão na mídia.

2 de 4 Ansel Elgort e Shailene Woodley no primeiro filme da saga Divergente — Foto: Divulgação/Summit Entertainment Ansel Elgort e Shailene Woodley no primeiro filme da saga Divergente — Foto: Divulgação/Summit Entertainment

📝 Onde assistir à série Rosewood? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Divergente

Lançado em 2014, o primeiro filme da franquia é baseado no livro homônimo da autora norte-americana Veronica Roth e é repleto de muita ação e aventura. Com direção de Neil Burger (O Ilusionista), o elenco principal é composto por Shailene Woodley (Big Little Lies) no papel da protagonista Tris Prior, Theo James (The White Lotus) como Tobias Eaton e Ansel Elgort (Baby Driver) interpretando Caleb Prior.

Em uma Chicago futurista, a sociedade é dividida em cinco facções: Abnegação, Audácia, Amizade, Franqueza e Erudição. É nesse contexto que a jovem Tris (Woodley) descobre que é divergente, isto é, se encaixa em mais de uma facção, o que é considerado perigoso para os interesses do atual governo. Junto de Quatro (James) e outros amigos da Audácia, Tris enfrentará os mais perigosos obstáculos para descobrir qual será o rumo que o seu futuro tomará.

Apesar de adorado pelos fãs dos livros, o longa-metragem recebeu críticas mistas da imprensa especializada, com destaque para as boas atuações do elenco, mas com receios quanto à produção e roteiro genéricos. No site agregador IMDb, por exemplo, o filme tem nota 6,6, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho de Neil Burguer teve um índice de aprovação de apenas 41% da crítica.

Insurgente

O segundo longa da saga segue a ordem da saga literária de Roth e foi lançado nos cinemas em 2015. A direção do projeto cinematográfico ficou nas mãos de Robert Schwentke (O Capitão) e, além dos atores principais, o elenco do filme tem nomes como Miles Teller (Top Gun: Maverick), Kate Winslet (Avatar: O Caminho da Água), Naomi Watts (The Watcher), Octavia Spencer (Histórias Cruzadas), Zoë Kravitz (The Batman) e Jai Courtney (Jolt).

A trama acompanha os eventos finais de Divergente, só que agora Tris e Quatro são fugitivos perseguidos por Jeanine (Watts) e os demais membros ambiciosos da facção Erudição. Os dois protagonistas buscam aliados para a sua causa, o que pode ser bem perigoso para o futuro de todas as facções de Chicago. No meio disso, Tris também aceita sua Divergência e luta para descobrir o segredo que seus pais tanto esconderam.

Com uma recepção mista novamente, as notas de Insurgente começaram a apresentar certas instabilidades quanto ao futuro da franquia. No IMDb, o filme recebeu nota 6,2. Por outro lado, no Rotten Tomatoes, a repercussão foi preocupante, com somente 28% de aprovação dos especialistas. Segundo o consenso do site em questão, "Shailene Woodley dá tudo de si, mas Insurgente ainda é um passo retumbante para trás em uma franquia que luta para se distinguir da multidão distópica de young adult".

3 de 4 Lançado em 2015, o segundo longa da franquia também é uma adaptação do segundo livro homônimo de Roth — Foto: Divulgação/Summit Entertainment Lançado em 2015, o segundo longa da franquia também é uma adaptação do segundo livro homônimo de Roth — Foto: Divulgação/Summit Entertainment

Convergente

Também dirigido por Robert Schwentke e lançado em 2016, o longa é baseado no livro Convergente, que encerra a saga literária. A trama segue Tris e Quatro após as revelações que abalaram Chicago em Insurgente, em uma nova jornada para além da cerca ao redor da cidade. Com o objetivo de descobrir soluções pacíficas para os problemas de seu antigo lar, os protagonistas acabam descobrindo uma nova sociedade, onde saber em quem podem confiar será uma batalha cruel que pode colocar em risco toda a humanidade.

A repercussão negativa de Convergente foi o golpe final para a popularidade da franquia. No site agregador IMDb, o longa tem nota 5,7, enquanto no Rotten Tomatoes o índice de aprovação da crítica foi de míseros 11%. Segundo o consenso do site, "Convergente melhora as entradas anteriores na saga Divergente em alguns níveis superficiais, mas eles não são suficientes para neutralizar uma sensação de tédio crescente com uma franquia que durou muito tempo".

4 de 4 A trilogia é estrelada por Theo James e Shailene Woodley nos papéis principais — Foto: Divulgação/Summit Entertainment A trilogia é estrelada por Theo James e Shailene Woodley nos papéis principais — Foto: Divulgação/Summit Entertainment

Cancelamento de Ascendente

Apesar da ansiedade dos fãs pela adaptação da saga de livros, os longas baseados nos best-sellers de Veronica Roth não foram bem-sucedidos. A ideia da Lionsgate, produtora responsável pelos filmes, era dividir o quarto e último projeto da franquia em duas partes, assim como aconteceu em Harry Potter e Crepúsculo, considerados grandes sucessos de bilheteria. Mas este não foi o caso da saga Divergente.

O quarto filme se chamaria Ascendente e tinha previsão de estrear nos cinemas em 2017. No entanto, mesmo após os dois primeiros filmes da franquia terem conquistado bilheterias perto da casa dos US$ 300 milhões, o terceiro longa, Convergente, teve a pior repercussão. Dessa forma, o feedback negativo foi decisivo na hora de não dar continuidade às adaptações da obra de Roth.

Além disso, a arrecadação da bilheteria outro motivo para o cancelamento, visto que o Convergente teve uma receita de apenas US$ 179 milhões. Com o fracasso do terceiro filme, o cineasta Robert Schwentke também não quis retomar o seu posto de diretor da franquia e o orçamento disponibilizado para a produção do quarto filme foi reduzido.

Após o iminente arquivamento da obra cinematográfica, os produtores da adaptação ainda quiseram levar o filme para uma distribuição televisiva, mas esta ideia foi veementemente negada pelo elenco, em especial, pela protagonista Shailene Woodley, que reforçou uma enorme resistência à proposta devido a divergências contratuais. O mesmo aconteceu com Theo James e Miles Teller, que também deixaram o projeto.