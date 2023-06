Onde assistir a Transformers? Relembre filmes, ordem e elenco

Após um hiato de quase seis anos, a franquia Transformers está de volta aos cinemas com o lançamento de O Despertar das Feras, marcado para quinta-feira (8). O filme, que narra os acontecimentos dos anos 1990, tem direção de Steven Caple Jr. (Creed II) e conta com os atores Anthony Ramos (Em um Bairro de Nova Iorque) e Dominique Fishback ( Enxame ). Michelle Yeoh ( Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ) e Peter Dinklage ( Game of Thrones ) completam o elenco de vozes.

O que começou como uma marca de brinquedos da Hasbro nos anos 1980 hoje é um das maiores franquias de ação do cinema. A jornada dos Transformers nas telonas começou em 2007 e já rendeu, até o momento, seis filmes. Com exceção de O Despertar das Feras, todos os títulos estão disponíveis no streaming, nas plataformas Globoplay e Star+. Relembre a seguir o elenco, enredo e repercussão do público e crítica de todos os filmes da saga, organizados em ordem de lançamento.

1 de 8 Optimus Prime no novo longa Transformers: O Despertar das Feras — Foto: Reprodução/IMDb Optimus Prime no novo longa Transformers: O Despertar das Feras — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Veja no Fórum do TechTudo

Transformers (2007)

Após duas décadas de vendas volumosas de brinquedos e adaptações animadas para a televisão, a versão live-action de Transformers chegou às telonas em julho de 2007. A direção ficou a cargo de Michael Bay (Armaggedon) e teve o elenco composto por Shia LaBeouf (Ninfomaníaca), Megan Fox (Garota Infernal), Josh Duhamel (Casamento Armado) e mais. O adolescente Sam Witwicky (LaBeouf) e sua amiga Mikaela Banes (Fox) se envolvem em um conflito intergalático após conhecer Bumblebee, um robô alienígena que pode tomar a forma de outras máquinas.

Integrante dos Autobots, uma raça de robôs heróicos liderados por Optimus Prime (voz de Guilherme Briggs, no Brasil), eles estão na mira dos Decepticons, máquinas autônomas de comportamento maléfico comandados por Megatron (voz de José Santa Cruz, no Brasil). O primeiro longa possui nota 7,0 no IMDb e aprovações de 58% (crítica, selo “Podre”) e 85% (público) no Rotten Tomatoes.

2 de 8 O primeiro filme da franquia Transformers chegou em julho de 2007 nos cinemas — Foto: Reprodução/JustWatch O primeiro filme da franquia Transformers chegou em julho de 2007 nos cinemas — Foto: Reprodução/JustWatch

Transformers - A Vingança dos Derrotados (2009)

Com o sucesso de bilheteria do primeiro longa, o segundo capítulo da franquia chegou aos cinemas em junho de 2009. Mais uma vez dirigido por Michael Bay e com parte do elenco do filme anterior, A Vingança dos Derrotados tem novas adições com Tony Todd (Premonição), Rainn Wilson (The Office) e Ramon Rodriguez (The Wire).

Depois da batalha entre Autobots e Decepticons no filme anterior, a humanidade segue seu curso normal. Sam decide ajudar Optimus Prime e sua equipe na permanência deles no planeta. Entretanto, eles sofrem outro baque quando um antigo Decepticon planeja uma vingança para acabar com todos os Autobots, nem que para isso seja necessário sequestrar Sam e Mikaela. O filme teve notas baixas, com 5,9 no IMDb, e 20% da crítica e 57% do público no Rotten Tomatoes.

3 de 8 Sam e Mikaela correm perigo quando um antigo Decepticon decide usá-los em uma vingança contra os Autobots — Foto: Reprodução/JustWatch Sam e Mikaela correm perigo quando um antigo Decepticon decide usá-los em uma vingança contra os Autobots — Foto: Reprodução/JustWatch

Transformers - O Lado Oculto da Lua (2011)

Dois anos após o lançamento de A Vingança dos Derrotados, Autobots e Decepticons estão mais uma vez reunidos em O Lado Oculto da Lua, lançado em junho de 2011. O longa retorna com a mesma equipe de protagonistas dos anteriores, com exceção da atriz Meghan Fox, que saiu por divergências com o diretor Michael Bay. Dos novos nomes do elenco, estão presentes Rosie Huntington-Whiteley (Mad Max: Estrada para a Fúria), Patrick Dempsey (Grey's Anatomy), John Malkovich (Bird Box) e Frances McDormand (Nomadland).

No período de convivência na Terra, Optimus Prime e sua equipe atuam na defesa do planeta ao lado do governo norte-americano. O líder Autobot posteriormente descobre que a viagem dos EUA à Lua na verdade tem a ver com a investigação sobre um acidente ocorrido no satélite e que envolve tanto a equipe de Optimus quanto os Decepticons. Na visão do público, o terceiro filme possui nota 6,2 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações são de 36% entre a crítica e 55% entre a audiência.

4 de 8 Optimus Prime precisa lidar com uma ameaça alienígena relacionada a uma secreta pesquisa da Nasa — Foto: Reprodução/JustWatch Optimus Prime precisa lidar com uma ameaça alienígena relacionada a uma secreta pesquisa da Nasa — Foto: Reprodução/JustWatch

Transformers - A Era da Extinção (2014)

O quarto filme da franquia é marcado pela mudança de elenco. A ação agora é capitaneada por Mark Wahlberg (Uncharted: Fora do Mapa) que atua ao lado de Stanley Tucci (Kingsman), Nicola Peltz (Bates Motel), Jack Reynor (Midsommar: O Mal Não Espera a Noite), Sophia Myles (franquia Anjos da Noite) e mais. Após os eventos de O Lado Oculto da Lua, Autobots e Decepticons desaparecem.

A humanidade passa a sentir aversão pelos robôs alienígenas depois do nível de destruição que eles foram capazes de causar. É neste clima de hostilidade que o mecânico Cade Yeager (Wahlberg) descobre por acaso o paradeiro de Optimus Prime. Agora, as vidas de Cade e de sua filha Tessa (Peltz) correm perigo. O quarto capítulo tem notas baixas, com 5,6 no IMDb, e aprovações de 17% (crítica, selo "Podre") e 50% (audiência) no Rotten Tomatoes.

5 de 8 Uma nova ameaça surge entre os Autobots e Decepticons em A Era da Extinção — Foto: Reprodução/JustWatch Uma nova ameaça surge entre os Autobots e Decepticons em A Era da Extinção — Foto: Reprodução/JustWatch

Transformers - O Último Cavaleiro (2017)

O segundo filme da franquia com o novo elenco estreou em julho de 2017 e trouxe alguns dos nomes veteranos da franquia. Josh Duhamel, John Turturro e Glenn Morshower estão de volta aos seus papéis, atuando junto dos novatos Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Isabela Moner (Dora e a Cidade Perdida), Santiago Cabrera (Heroes) e Anthony Hopkins (Meu Pai).

A guerra entre humanos e Transformers só aumenta. Cade ainda é um aliado a favor dos Autobots e lidera um grupo de resistência para ajudá-los. Enquanto o líder Autobot Optimus Prime viaja pelo universo para saber o que aconteceu com seu planeta, o Decepticon Megatron quer usar da ausência do rival para dominar o planeta Terra. Este é o longa com a pior avaliação no Rotten Tomatoes, com índices de 16% entre a crítica (selo "Podre") e 43% na visão da audiência. No IMDb, a nota do público é de 5,2.

6 de 8 Num período em que humanos e Transformers estão em guerra, Cade Yeager decide investigar o passado dos robôs alienígenas na Terra — Foto: Reprodução/JustWatch Num período em que humanos e Transformers estão em guerra, Cade Yeager decide investigar o passado dos robôs alienígenas na Terra — Foto: Reprodução/JustWatch

Bumblebee (2018)

Após o fracasso de qualidade na visão da audiência e imprensa, a franquia decidiu investir em um misto de reboot com pré-sequência. O resultado foi o longa Bumblebee, onde o Autobot mais carismático do grupo de Optimus Prime tem uma história só sua, com direção de Travis Knight (Kubo e as Cordas Mágicas). A produção está disponível no HBO Max, Globoplay, Paramount+ e Star+. Integram o elenco Hailee Steinfeld (Bravura Indômita), John Cena (Peacemaker) e John Ortiz (A Vida Depois).

A trama se passa em 1987 e acompanha a adolescente Charlie Watson (Steinfeld), que descobre o Autobot Bumblebee disfarçado de fusca. Uma amizade surge entre os dois, e eles descobrem que o alienígena pode não ser o único a estar disfarçado na Terra. Porém, uma agência governamental conhecida como Setor 7 está no encalço dos outros robôs. De todos os filmes da franquia até o momento, Bumblebee é o mais bem avaliado, conquistando aprovações de 91% (crítica, selo "Fresco") e 74% na visão do público no Rotten Tomatoes, além de nota 6,7 no IMDb.

7 de 8 Bumblebee é o primeiro spin-off da franquia Transformers, estrelado por Hailee Steinfeld e John Cena — Foto: Reprodução/JustWatch Bumblebee é o primeiro spin-off da franquia Transformers, estrelado por Hailee Steinfeld e John Cena — Foto: Reprodução/JustWatch

Transformers: O Despertar das Feras (2023)

Assim como Bumblebee, o novo filme da franquia Transformers aposta em recontar a história numa perspectiva de prequel. O diretor Steven Caple Jr. substituiu Michael Bay, ocupado com as filmagens de Ambulância: Um Dia de Crime. O novo enredo é parcialmente inspirado na animação Beast Wars, produzida em 1997 pela Hasbro e exibida no Brasil em 2000.

No Brooklyn (EUA) de 1994, os amigos Noah (Anthony Ramos) e Elena (Dominique Fishback) se envolvem na disputa intergaláctica dos robôs alienígenas Maximals, Predacons e Terrorcons. Diferente de outros filmes da franquia, aqui os grupos mapearam o DNA de animais para se integrarem à Terra. Transformers: O Despertar das Feras estreia nesta quinta-feira (8), sem previsão de estreia no streaming até o momento.