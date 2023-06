Onde assistir à trilogia Antes do Amanhecer? Relembre história e elenco

A trilogia de filmes Antes do Amanhecer está atualmente disponível nos catálogos do HBO Max e Amazon Prime Video (via aluguel). Com roteiro e direção de Richard Linklater (Boyhood), o primeiro longa estreou oficialmente em 1995, no Festival Sundance de Cinema, e é estrelado por Ethan Hawke e Julie Delpy. O enredo de todos os três projetos foca em uma trama minimalista e é inspirado em um encontro único do próprio diretor com uma jovem que ele conheceu durante uma viagem.

Considerada um clássico até hoje dentro do gênero, a franquia, distribuída pela Columbia Pictures, foi um grande sucesso entre o público e a crítica especializada. Se você gosta de filmes de romance com diversas idas e vindas, confira, a seguir, sinopse e repercussão de cada um dos longas.

Antes do Amanhecer (1995)

A trama deste longa segue Jesse (Hawke), um rapaz americano que, durante uma viagem de trem rumo à Viena, conhece Céline (Delpy), uma deslumbrante estudante francesa. Após conversarem durante todo o trajeto, os dois jovens criam uma conexão surpreendente e decidem passar a noite juntos passeando e se conhecendo melhor na capital austríaca. No entanto, sem trocar telefones, eles têm só até o amanhecer antes de se separem com a única promessa de que se encontrarão no mesmo lugar um ano depois.

Aclamado pela crítica e um enorme sucesso entre o público, Antes do Amanhecer tem nota 8,1 no site agregador IMDb, com base em 321 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Linklater atingiu os 100% de aprovação entre a imprensa especializada e 93% dos usuários. Segundo o consenso do site, "provocante e lindamente filmado, o longa tem uma visão inteligente e descaradamente romântica do amor moderno".

Antes do Pôr do Sol (2004)

Nove anos depois dos acontecimentos do primeiro longa, Jesse reencontra Céline por acaso, em Paris, durante uma leitura de seu novo livro. Ao passarem algumas horas juntos explorando a capital francesa, os dois percebem que o que sentiam antes um pelo outro continua igual, mesmo após quase uma década separados. Mais uma vez, o tempo será o inimigo do casal apaixonado, já que Jesse tem um voo marcado para Nova York para encontrar a esposa e o filho.

Igualmente popular entre os fãs da franquia, Antes do Pôr do Sol tem também nota 8,1 no site IMDb, com base em 274 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a sequência tem um índice de aprovação de 94% (crítica) e 92% (público). Segundo o consenso do agregador, "repleto de diálogos envolventes, o filme é um romance espirituoso e comovente, com uma química natural entre Hawke e Delpy".

Antes da Meia-Noite (2013)

No terceiro e último filme da franquia, Jesse e Céline estão casados e enfrentam juntos os desafios da vida a dois. Em uma viagem à Grécia junto de seus filhos, o casal de longa data relembra suas vidas de alguns anos antes e as consequências que as diferentes escolhas de cada um deles podem ter trazido para o presente. É durante uma caminhada a sós que eles começam a se questionar se ficariam apaixonados novamente se fossem estranhos.

Muito bem recebido pela crítica especializada, Antes da Meia-Noite tem nota 7,9 no IMDb, com base em 165 mil considerações. Já no agregador Rotten Tomatoes, o trabalho de Linklater tem uma taxa de aprovação de 98% (crítica) e 82% (público). Por fim, o consenso do site diz que "com base nas duas primeiras parcelas da trilogia bem trabalhada, o filme oferece perspectivas inteligentes e poderosas sobre amor, casamento e compromisso de longo prazo".