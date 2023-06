Origem: veja personagens e elenco da série no Globoplay

A série Origem (From, em seu título em inglês) foi lançada em 2022 e conta com a produção de Jack Bender, diretor do sucesso Lost. Disponível no catálogo do Globoplay , a trama se passa em uma sombria cidade do interior dos Estados Unidos, que aprisiona seus habitantes de maneira sobrenatural e onde criaturas horripilantes atacam ao pôr-do-sol. Criada por John Griffin, seu elenco conta com os atores Harold Perrineau (Lost), Catalina Sandino Moreno (Maria Cheia de Graça) e Eion Bailey (Era Uma Vez). Confira, abaixo, mais informações sobre esses e outros nomes da série.

Harold Perrineau como Boyd Stevens

O ator nova-iorquino Harold Perrineau, conhecido por seus trabalhos no longa Matrix Reloaded e na série Lost, é o protagonista da trama de Origem, interpretando o xerife Boyd Stevens. Seu personagem é um líder forte, responsável por tomar decisões difíceis em prol da segurança dos habitantes de sua cidade. Sua face heroica não é a única, no entanto, Stevens nutre um profundo rancor por si mesmo pelo que aconteceu com sua esposa, além de ter que lidar com o desafeto de seu filho, Ellis.

Catalina Sandino Moreno como Tabitha Matthews

A atriz colombiana Catalina Sandino Moreno, que já foi indicada ao Oscar por seu papel no filme Maria Cheia de Graça, dá vida à Tabitha Matthews, figura materna de uma família que fica presa em uma cidade sombria. Durante o desenrolar da trama da série, inclusive, nós descobrimos os inúmeros mistérios deste território a partir das perspectivas de recém-chegados desta família. Quando este incidente acontece, Tabitha está lidando com problemas pessoais, como crise no casamento e a sua relação com sua filha mais velha, Julie.

Eion Bailey como Jim Matthews

O estadunidense Eion Bailey, rosto conhecido por seu trabalho nas séries Irmãos de Guerra e Era Uma Vez, interpreta Jim Matthews, engenheiro, pai de Julie e Ethan e o marido de Tabitha. Quando sua família fica presa em uma cidade sinistra durante uma viagem de trailer, ele faz de tudo para protegê-los enquanto lida com problemas familiares e tenta se reconectar com sua esposa e filhos.

David Alpay como Jade Herrera

Jade Herrera é um rico programador de softwares interpretado pelo ator, músico e produtor canadense David Alpay, que estreou nos cinemas com o longa de guerra Ararat. Apesar de sua vaidade muitas vezes irritar os habitantes da cidade, sua notável inteligência é uma peça fundamental nos planos de fuga.

Elizabeth Saunders como Donna Raines

A aparência irritadiça de Donna Raines é típica de uma mulher que administra uma pensão, garantindo que todas as regras sejam seguidas para que seus inquilinos não acabem mortos. Donna é interpretada pela atriz canadense Elizabeth Saunders, além de ser um rosto conhecido pela série Orphan Black e pelo filme It: A Coisa.

Ricky He como Kenny Liu

Kenny Liu é um dos habitantes da cidade misteriosa, um jovem simpático e atencioso, que cuida do pai que sofre de demência grave. Durante a trama, sua personalidade se torna cada vez mais forte e ele assume um importante papel de liderança. O personagem de Kenny é interpretado pelo ator sino-canadense Ricky He, que já contracenou na série The Good Doctor.

Chloe Van Landschoot como Kristi Miller

A atriz canadense Chloe Van Landschoot, que já participou dos filmes Lune e The Chris Watts Story, dá vida à paramédica Kristi Miller, que estava em seu terceiro ano de faculdade quando ficou presa na cidade. Além de desempenhar esse papel fundamental em meio aos habitantes isolados, ela também é uma personagem profundamente preocupada com o bem-estar de seus companheiros.

Scott McCord como Victor

Victor é um excêntrico personagem que tem muito a nos contar: ele está preso na sinistra cidade desde criança e conhece mais sobre seus mistérios do que qualquer outra pessoa. Seu papel é desempenhado pelo veterano canadense Scott McCord, rosto conhecido pela série de TV The Sinner e pelo filme East of Middle West.

Pegah Ghafoori como Fatima Hassan

A atriz, cantora e compositora iraniana-canadense Pegah Ghafoori, que já contracenou no longa Hello Au Revoir, interpreta Fatima Hassan, moradora da cidade e interesse amoroso de Ellis. Ela é a personagem responsável por trazer um pouco de leveza a esta comunidade presa pelo terror. Além disso, também é muito inteligente, sendo o cérebro em alguns planos de fuga diante das criaturas horripilantes da cidade.

Corteon Moore como Ellis Stevens

O ator e roteirista canadense Corteon Moore, que já contracenou nas séries Impulse e Slasher, interpreta Ellis Stevens, filho do xerife Stevens e interesse amoroso de Fatima. Apesar do relacionamento com a personagem aparentar ser seu escape, Ellis está perdido na própria dor e rancor que nutre pelo pai depois da morte de sua mãe.

Avery Konrad como Sara Myers

A misteriosa garçonete Sara Myers esconde alguns segredos: sua aparente conexão com a cidade, as vozes que escuta constantemente e que tentam convencê-la a matar os outros habitantes. Ela é interpretada pela atriz canadense Avery Konrad, que também contracenou no longa Honor Society e na série The Good Doctor.

Elizabeth Moy como Tian Chen Liu

A sino-canadense Elizabeth Moy nem sempre foi atriz; antes de adentrar o universo da atuação, ela trabalhava com Recursos Humanos. Em Origem, ela interpreta a personagem Tian Chen Liu, mãe de Kenny e dona do único restaurante da cidade. Com sua personalidade materna e atenciosa, Tian Chen é a única que consegue manter uma boa relação com o egocêntrico Jade e orientá-lo a usar sua inteligência para o bem de todos.

Shaun Majumder como Padre Khatri

O ator e roteirista canadense Shaun Majumder, conhecido por seu trabalho nas séries Detroit 1-8-7 e The Firm, dá vida ao padre Khatri. Seu personagem tem um papel fundamental na trama de Origem: manter o senso de significado na vida dos habitantes isolados enquanto ele mesmo tenta acreditar nisso.