Os Outros: veja personagens e elenco da série do Globoplay

Os Outros é a nova série original do Globoplay, com 10 episódios lançados até agora. A história, criada por Lucas Paraizo (Sob Pressão) e dirigida por Luisa Lima (Onde Está Meu Coração), fala sobre duas famílias que moram no mesmo condomínio no Rio de Janeiro, o Barra Diamond. Os filhos adolescentes começam um embate que, aos poucos, passa a afetar todos os parentes, movimentando a rotina do prédio de formas surpreendentes.