Para que serve o Coração do Mar no Minecraft? Veja 5 funções para o item

Minecraft adicionou muitos itens em sua atualização de conteúdo aquático, e o Coração do Mar é um dos mais importantes. Este material pode ser utilizado para fabricar um Canal e construir um Aqueduto, construção que garante habilidades especiais para jogadores enquanto estiverem submersos na água ou durante chuvas, se dentro do alcance da estrutura. Confira para que serve o Coração do Mar e o Aqueduto em Minecraft no PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One , Nintendo Switch , Android , iPhone ( iOS ) e PC.

O Coração do Mar é um item que não pode ser adquirido de maneiras tradicionais, como mineração ou comércio. Ele só pode ser achado como recompensa em baús do tesouro, cuja localização é revelada por mapas encontrados em navios naufragados e construções submarinas.

O item em si não tem utilidade alguma, mas, junto a 8 Conchas de náutilo, obtidas por pescaria ou derrotando afogados, é possível criar um Canal. Esta é uma peça essencial para o Aqueduto, que, por sua vez, garante várias vantagens ao jogador. Confira abaixo as habilidades que ele oferece.

1. Construção do Aqueduto

A principal função do Coração do Mar é a criação do Canal, que permite ativar o Aqueduto. Essa estrutura reúne de um a três quadrados, com cinco blocos marinhos cada lado, entrelaçados como um cubo. O Aqueduto pode ser fabricado com blocos como Prismarinho, Prismarinho Escuro, Tijolo de Prismarinho e Lanterna do Mar, encontrados em Monumentos Oceânicos e outras construções submarinas. O jogador pode usar mais de um desses materiais na hora da construção.

O Canal fica no centro do Aqueduto, o que normalmente exige que o usuário coloque um bloco de base para posicioná-lo no centro e depois remova o bloco. É preciso que o Canal esteja no centro de um cubo de 3x3 blocos de água, o que é mais fácil de se conseguir quando a estrutura está submersa. Assim que o jogador colocar o Canal e remover o bloco de base, o Aqueduto deverá se ativar e começar a prover vantagens ao jogador.

2. Respiração embaixo d’água

O Coração do Mar e o Aqueduto permitem que o usuário respire debaixo d’água dentro do raio de alcance da construção, que vai de 32 blocos com um quadrado a 96 blocos com três quadrados. Além de ser uma habilidade essencial para exploração submersa, ele oferece uma ótima oportunidade para liberar o Troféu "Mergulhador Livre" que é desbloqueada quando o jogador fica embaixo d’água por pelo menos 2 minutos.

3. Visão noturna na água

A visão noturna na água é outro efeito que pode ser adquirido. Esta habilidade, que também pode ser obtida com poções, permite que o usuário enxergue à noite com tanta clareza quanto durante o dia, além de deixar as águas um pouco menos turvas. Por exigir que o jogador esteja submerso, o efeito da visão noturna dura apenas alguns instantes ao sair da água, mas garante que o jogador possa espiar se há algum monstro por perto.

4. Proteção contra monstros marinhos

O Coração do Mar também garante uma leve proteção contra monstros marinhos. Qualquer criatura hostil que esteja por perto, como um Afogado, receberá dano regularmente do Aqueduto até sair de seu alcance ou ser eliminado por completo. Demora alguns instantes para um inimigo ser eliminado, então não é uma ajuda tão grande em combate. Porém, ele permite uma boa manutenção da área contra a presença de mobs. A construção só consegue atacar um inimigo por vez.

5. Mineração submersa mais rápida

Os jogadores poderão minerar dentro d'água rapidamente dentro do alcance do Aqueduto. Normalmente esse é um processo muito lento e praticamente impossível devido ao consumo de ar. Com a estrutura, o jogador não apenas pode ficar tranquilo por respirar embaixo da água, como ainda ganha um aumento de velocidade de mineração que torna possível extrair blocos submersos.

