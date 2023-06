Pepecoin: o que é e como funciona a moeda-meme

A Pepecoin é uma criptomoeda inspirada no meme "Pepe The Frog" — Foto: Divulgação/Twitter_@pepecoineth

A Pepecoin ($PEPE) é uma moeda virtual criada em abril de 2023 e que rapidamente ganhou espaço na comunidade cripto. O ativo é inspirado no popular meme "Pepe The Frog", presente na Internet desde os anos 2000, e é uma das principais "moedas-meme" do mercado. Pouco tempo após a sua criação, a Pepecoin teve uma valorização de 7.000%, o que aguçou o mercado de investidores. No entanto, a $PEPE não é considerada segura para se investir devido à sua volatilidade. A seguir, saiba o que é e como funciona a Pepecoin.

O que é e como surgiu a Pepecoin?

A Pepecoin é uma criptomoeda deflacionária lançada em abril de 2023 na blockchain Ethereum. O ativo foi criado para surfar na onda das moedas-meme, mas tem chamado a atenção de muitos entusiastas por conta de seus benefícios. Entre eles estão políticas sem taxas, recompensas para investidores de longa data e um sistema de "queima de ativos", criado para manter um baixo volume da moeda em circulação — o que mantém seu valor de mercado.

A moeda é baseada no popular meme "Pepe The Frog", criado nos anos 2000 pelo artista Matt Furie. A figura do sapo Pepe se espalhou rapidamente pela Internet e, até hoje, é muito utilizada como um meme de reações.

Por volta de 2014, contudo, a imagem passou a ser utilizada com constância por pessoas e partidos de extrema direita nos Estados Unidos e ao redor do mundo — o que acabou manchando a história do meme. Graças aos esforços do criador e da comunidade, parte dessa reinterpretação política foi anulada, e hoje o Pepe The Frog não é mais tão associado a grupos extremistas.

Como funciona?

Assim como outras criptomoedas conhecidas, a Pepecoin é cadastrada na Blockchain Ethereum. A $PEPE pode ser adquirida por meio de exchanges (como são chamadas as corretoras de criptomoedas), de transações ou de mineração — atividade em que os usuários fornecem o poder computacional do seu dispositivo e são recompensados com uma fração do criptoativo. Além disso, a moeda virtual também possui um sistema que recompensa os investidores que mantêm o ativo em suas carteiras por muito tempo sem gastar.

Taxas e preço de mercado

No momento em que este conteúdo é escrito, o preço do $PEPE flutua por volta de US$ 0.0000013 (R$ R$ 0,00000639, em conversão direta). Assim como toda criptomoeda, contudo, o valor do ativo sofre alterações constantes e pode mudar a qualquer momento. Além disso, outro diferencial da moeda é que ela é totalmente livre de taxas.

Outras moedas-meme

Moedas-meme são comuns no mercado de criptoativos. Atualmente, o $PEPE ocupa o terceiro lugar no ranking de memecoins do CoinMarketCap — principal site de monitoramento de criptoativos —, logo atrás de outras memecoins populares, como Dogecoin (DOGE) e o Shiba Inu (SHIB). Nesse mercado, as moedas se beneficiam da familiaridade dos usuários com os memes, que os instigam a comprar os ativos — e, consequentemente, valorizando a moeda.

Segundo a Binance, em 2021, o mercado de criptomoedas de memes teve um aumento exponencial graças ao envolvimento do bilionário Elon Musk com a moeda Dogecoin. Em 2023, o magnata ainda substituiu o logo do Twitter pelo desenho do meme.

Diferenças para Bitcoin

A principal diferença entre a Pepecoin e o Bitcoin é a utilidade. O Bitcoin foi criado como uma alternativa virtual aos sistemas econômicos do mundo, e a moeda é aceita, inclusive, em algumas unidades de franquias famosas, como o McDonald's e KFC. Já a Pepecoin tem objetivos um pouco mais modestos e deseja, segundo seus desenvolvedores, tornar-se a principal memecoin do mercado.

Outra diferença importante diz respeito à segurança proporcionada pelos ativos. Criptomoedas consolidadas no mercado, como o Bitcoin e o Ethereum, têm sistemas de segurança mais robustos em termos de código. Isso nem sempre acontece com as criptomoedas criadas como piada, uma vez que, geralmente, elas são construídas com base em uma tecnologia mais frágil.

Ainda no tópico segurança, não é possível afirmar que a Pepecoin é um criptoativo seguro para se investir. Moedas-meme são mais voláteis e, da mesma forma que podem ser supervalorizadas em um curto período de tempo, elas podem perder o valor na mesma proporção. Por isso, é necessário ter cuidado e conhecer os riscos de investir na Pepecoin ou em outra moeda meme.

