Perfil Falso: veja personagens e elenco de série com Carolina Miranda

Carolina Miranda (Quem Matou Sarah?) é a estrela de Perfil Falso, novo título colombiano da Netflix , que está em primeiro lugar entre as séries do streaming. A produção estreou em 31 de maio e conta com cenas quentes e grandes reviravoltas no enredo. Além de Miranda, que interpreta a protagonista Camila, o elenco tem nomes como Rodolfo Salas (Betty em Nova Iorque), Victor Mallarino (La Traicionera), Manuela González (Me Llaman Lolita) e Lincoln Palomeque (La Reina del Sur).

Perfil Falso foi criada por Pablo Illanes e mostra a história de uma jovem que encontra o suposto amor de sua vida em um aplicativo de namoro. Porém, tudo dá errado quando ela percebe, após alguns meses, que caiu em um golpe e o rapaz não é nada daquilo que dizia ser. Confira a lista de personagens, atores e veja quem é quem na nova produção da Netflix.

Carolina Miranda como Camila Román

A atriz mexicana interpreta Camila em Perfil Falso. A protagonista trabalha como dançarina em uma boate em Las Vegas e conhece Fernando em um aplicativo de encontros. Os dois têm uma química instantânea e começam a namorar, o que dura por alguns meses. Após um sumiço inesperado, Camila vai até a Colômbia atrás do amado e descobre toda a verdade: ele se chama Miguel e é casado. Assim, a jovem parte em busca de vingança.

Rodolfo Salas como Miguel Estévez / Fernando Castell

O ator venezuelano interpreta Miguel, um homem rico da Colômbia. Para utilizar aplicativos de namoro, ele se passa por um médico bem-sucedido, chamado Fernando Castell. Mas, na verdade, Miguel é casado com Ángela e tem dois filhos. O casal vive na Colômbia, em um bairro de classe alta, muito pela grande fortuna da família de sua esposa. Ele é conhecido por ter tido casos extraconjugais no passado e não vê problema em esbanjar o dinheiro que tem.

Manuela González como Ángela Ferrer

Ángela Ferrer, a verdadeira esposa de Miguel, é papel da atriz colombiana Manuela González. Em Perfil Falso, Ángela é uma mãe dedicada, que possui seus próprios segredos. Filha do multimilionário Pedro Ferrer, ela é acostumada a uma vida de luxos e grandes gastos, diferente da realidade de Camila. Mesmo com desconfianças do marido, a herdeira tenta manter sua família unida.

Víctor Mallarino como Pedro Ferrer

O ator Víctor Mallarino é Pedro Ferrer, um milionário egoísta que controla a família, composta pelos filhos Ángela e Adrián. Empresário de uma das maiores instituições do mercado mobiliário da América Latina, ele está acostumado a ter tudo o que quer. Para isso, conta com ajuda de seus empregados e não vê limites para alcançar o que deseja. É um homem misterioso, que também guarda grandes segredos.

Lincoln Palomeque como David

David é papel do ator Lincoln Palomeque. O taxista é uma das primeiras pessoas que Camila conhece ao chegar na Colômbia e é responsável por levá-la até a casa de Miguel. Rapidamente, os dois se aproximam e a protagonista pede ajuda ao rapaz para seu plano de vingança. Para isso, David finge ser o marido da jovem, que busca se infiltrar na rotina do ex-amado e de Ángela, sem ter sua identidade revelada para o resto da família.

Iván Amozurrutia como Vicente

O romance de Camila e Miguel, na época ainda Fernando, sofreu desde o começo. Quando o casal estava se conhecendo, a dançarina foi surpreendida por ameaças do ex-namorado controlador, Vicente, interpretado pelo ator Iván Amozurrutia (Gossip Girl Acapulco). Insatisfeito com o fim do romance e com uma ordem de restrição em Las Vegas, ele está focado em recuperar o amor de Camila.

Mauricio Hénao como Adrián Ferrer

Mauricio Hénao (La Impostora) é Adrián Ferrer, irmão de Ángela e filho de Pedro. O jovem é um dos que sofrem com a autoridade do pai, que ainda quer controlar a sua vida. Adrián trabalha em um restaurante e é noivo de Cristóbal, rapaz com quem tem um relacionamento há anos.

Juliana Galvis como Tina

Tina é assistente de Pedro Ferrer e braço direito do empresário. Interpretada por Juliana Galvis (Confinados), ela faz de tudo para realizar as vontades do seu chefe, sempre presente em seus planos misteriosos. Por isso, acaba também se aproximando de Ángela e de todos os Ferrer.

Julián Cerati como Inti

Inti é um jovem charmoso, que trabalha no restaurante de Adrián, irmão de Ángela. Interpretado por Julián Cerati (Coração Marcado), ele se torna uma figura próxima da família, criando laços inesperados.

Felipe Londoño como Cristóbal Balboa

Cristóbal Balboa, interpretado pelo ator Felipe Londoño (Entrevías), é o noivo de Ádrian. Assim como Miguel, também não desperta a simpatia do sogro. O jovem é gerente em um Complexo Residencial e tem um passado sofrido, com muitas batalhas.

