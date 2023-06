Placa-mãe DDR3: 5 opções para montar seu computador sem gastar muito

A placa-mãe compatível com o formato DDR3 de memória RAM pode ser uma opção para quem pretende montar um computador e não quer gastar muito no processo. Marcas como Knup, Duex, Goldentec e GoLine oferecem modelos por valores a partir de R$ 250 , como é o caso da Knup KP-H61, que possui soquete LGA 1155, voltado para os processadores da Intel e vem com dois slots de memória RAM. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já a GoLine GL-H61-MA, vem com uma porta VGA, uma HDMI, seis USB e pode ser encontrada por aproximadamente R$ 280. Outro destaque é a Goldentec LGA 775, que suporta até 8 GB de memória DDR3, é compatível com diversos processadores da marca Intel e é vista por cerca de R$ 403. Acompanhe a lista com cinco modelos disponíveis no Brasil.

A Knup KP-H61/K é o item mais em conta desta lista. De acordo com as especificações do fabricante, este modelo vem com soquete LGA 1155, compatível com os processadores Intel Core i3, i5 e i7, da segunda e terceira geração. Além disso, o item também conta com dois slots de memória RAM DDR3, expansível para até 16 GB. O equipamento pode ser encontrado por valores que começam em R$ 250.

A marca destaca que a placa-mãe também conta com quatro conectores SATA e seis portas USB 2.0. No site da Amazon, o produto é avaliado com 3,4 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com as configurações oferecidas pela peça.

2. Duex DX H61Z – a partir de R$ 260

A Duex DX H61Z é outra alternativa para quem quer montar um PC e não gastar muito. Segundo a fabricante, este dispositivo é compatível com o formato de memória RAM DDR3, com frequências que variam entre 1066 MHz e 1333 MHz, de 240 pinos, 1.5 V e pode ser expandida para até 8 GB. A placa-mãe pode ser adquirida pela economia de R$ 260.

Assim como o item anterior, este também dispõe do soquete LGA 1155, voltado para os processadores Intel Core i3, i5 e i7, da segunda e terceira geração. O produto é avaliado com 4,1 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o modelo é funcional e se mostram satisfeitos com o desempenho proporcionado.

A Goldentec H61.TCN é mais uma opção para quem quer economizar. De acordo com a fabricante, este modelo vem com soquete LGA 1155, compatível com processadores Intel Core i3, i5 e i7, possui quatro portas USB 2.0, uma HDMI, uma VGA, uma RJ45 (para cabos LAN) e três entradas de áudio. O item está disponível a partir de R$ 264.

A placa-mãe conta com dois slots para memória RAM DDR3, compatíveis com as frequências 1066 MHz, 1333 MHz e 1600 MHz, e é expansível para até 16 GB. O item é avaliado com 4,1 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores indicam que a peça está de acordo com o anúncio e funciona de maneira satisfatória.

Outra escolha que pode agradar os usuários é a GoLine GL-H61-MA. Segundo as especificações da marca, este modelo possui um formato micro-ATX, soquete LGA 1155, compatível com os processadores de segunda e terceira geração da Intel, além de dois slots para memória RAM DDR3, expansível para até 16 GB. O produto pode ser obtido por aproximadamente R$ 280.

O equipamento conta com entradas PS2 para teclado e mouse, seis portas USB, uma VGA, uma HDMI, uma RJ45 e três conexões para áudio. O modelo também oferece um codec de áudio HD, de até seis canais. No site da Amazon, a peça é avaliada com 5 de 5 estrelas.

5. Goldentec LGA 775 – a partir de R$ 403

A Goldentec LGA 775 é o modelo mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, o item conta com um soquete LGA 775, que suporta os processadores Intel Core 2 Duo, Core Duo, Pentium 4, Pentium D e Celeron D. Na parte de conectividade, a placa-mãe vem com quatro portas SATA, quatro USB, uma VGA e uma LAN (RJ45). Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 403.

Além disso, o dispositivo também conta com dois slots de memória RAM DDR3, de 240 pinos, com frequências que variam entre 800 MHz e 1066 MHz, expansível para até 8 GB. O produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores alegam que a peça é funcional e possui boa qualidade. Por outro lado, alguns afirmam que existem modelos mais eficientes.

