Placa-mãe H510M: 5 modelos para montar seu computador em 2023

A placa-mãe é a parte principal da montagem de um setup, já que é a peç em que que todos os outros componentes e periféricos são conectados. Empresas como ASRock , Asus e Gigabyte oferecem modelos H510M por preços a partir de R$ 549, como é o caso da ASRock H510M-HVS, que traz dois slots para memória RAM no padrão DDR4 e suporte às interfaces PCIe 4.0 e 3.0. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

A placa-mãe H510M-HVS, da ASRock, é uma boa opção para quem deseja montar um computador de alto desempenho sem gastar muito. Ela possui o soquete LGA 1200 que suporta processadores Intel Core de 10ª e 11ª geração, dois slots para memória RAM no padrão DDR4 que suportam até 64 GB e conta com suporte às interfaces PCIe 4.0 e 3.0. A placa ainda conta com quatro entradas USB 3.2, áudio HD com 7.1 canais e duas saídas de vídeo - uma HDMI e outra D-Sub que suportam resolução 4K de até 60 Hz. Ela é vendida por valores a partir de R$ 549.

A placa-mãe da ASRock já foi avaliada por 75 compradores no site da Amazon e possui classificação de 4,4 estrelas. Os comentários sobre o modelo destacam o seu custo-benefício, bom desempenho em diferentes configurações, capacidade de expansão e design. Seu ponto negativo é não possuir slot para armazenamento de SSD padrão M.2, no entanto, possui quatro slots de armazenamento padrão SATA III.

Prós: custo-benefício, bom desempenho e capacidade de expansão

custo-benefício, bom desempenho e capacidade de expansão Contras: não possui slot M.2

2. Asus Prime H510M-E - a partir de R$ 599

Uma opção da Asus na mesma faixa de preço é o modelo Prime H510M-E. Ela também utiliza o soquete LGA 1200 para processadores Intel Core de 10ª e 11ª geração, possui dois slots DDR4 para memória RAM com capacidade máxima de 64 GB e suporta interfaces PCIe de 4.0 e 3.0. A placa-mãe da Asus possui seis entradas USB — duas versão 3.2 e quatro versão 2.0 e apresenta três tipos de entradas de vídeo - HDMI, Display Port 1.4 e D-Sub. O modelo possui suporte a áudio HD de 7.1 canais.

A Prime H510M-E possui cinco slots de armazenamento, um padrão M.2 e quatro padrão SATA III, o que a torna uma boa opção para quem busca uma placa-mãe versátil e com bom custo-benefício. Com quase 600 avaliações de compradores no site da Amazon, a placa mãe da Asus é classificada com 4,7 estrelas. Os comentários destacam o produto pela sua qualidade, versatilidade e custo-benefício. O produto aparece por valores a partir de R$ 599.

Prós: qualidade, versatilidade e custo-benefício

qualidade, versatilidade e custo-benefício Contras: não há

A Gigabyte H510M-H possui o soquete LGA1200 com suporte aos processadores Intel Core de 10ª e 11ª geração. A placa-mãe também possui dois slots para memória RAM DDR4 com capacidade máxima de 64 GB, cinco slots de armazenamento (um padrão M.2 e os demais SATA III), 10 entradas USB (quatro versão 3.2 e seis versão 2.0) e uma entrada HDMI e outra D-Sub para vídeo, o que torna o modelo uma boa opção no quesito conectividade, principalmente em entradas USB. Ela suporta as versões 4.0 e 3.0 do barramento PCIe e conta com suporte para áudio de até 7.1 canais. O produto é vendido por cerca de R$ 599.

A placa-mãe da Gigabyte possui 178 avaliações de compradores no site da Amazon e é classificada com 4,5 estrelas. Para os usuários, a H510M H é uma boa opção para montar computadores gamers ou dar um upgrade no setup por conta dos recursos oferecidos e bom custo-benefício. No entanto, a montagem e instalação pode ser um pouco complexa por lentidão na BIOS, ausência de drivers ou de instruções, de acordo com os relatos.

Prós: qualidade, custo-benefício e versatilidade

qualidade, custo-benefício e versatilidade Contras: montagem e instalação pode ser complexa

4. Gigabyte H510M S2H - a partir de R$ 613

A placa-mãe Gigabyte H510M S2H oferece configurações bastante parecidas com o outro modelo da marca. No entanto, ela se destaca por oferecer ainda mais opções de conectividade. São 12 entradas USB (quatro 3.2 e oito 2.0), cinco slots de armazenamento (um M.2 e quatro SATA III) e dois slots DDR4 que suportam até 64 GB de memória RAM. O modelo possui conexões de vídeo HDMI, Display Port, D-Sub e DVI-D, que torna a placa mãe compatível com diversos aparelhos de mídia de diferentes épocas e suporta até 7.1 canais de áudio. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 613.

A placa possui suporte para barramento PCIe versões 4.0 e 3.0. A Gigabyte possui nove avaliações de compradores no site da Amazon e é classificada com 4,5 estrelas. Esta versão se diferencia da anterior por ter mais entradas USB e opções para conexão de vídeo e também por não haver relatos de dificuldade de montagem e instalação.

Prós: versatilidade, custo-benefício e fácil instalação

versatilidade, custo-benefício e fácil instalação Contras: não há

5. Asus Prime H510M-K - a partir de R$ 882

Outra opção de placa-mãe da Asus é o modelo Prime H510M-K. Seu soquete é o mesmo LGA 1200 das outras placas e suporta processadores Intel Core de 10ª e 11ª geração. A placa possui suporte aos barramentos PCIe 4.0 e 3.0, conta com dois slots DDR4 que suportam até 32 GB de armazenamento, um slot de armazenamento M.2 e quatro SATA III. O modelo possui seis entradas USB (duas versão 3.2 e quatro versão 2.0), áudio com suporte para oito canais e uma entrada HDMI.

A Prime H510M-K possui 47 avaliações de compradores no site da Amazon e é classificada com 4,4 estrelas. Os comentários dos usuários elogiam a placa por seu bom desempenho como PC gamer ou ao ser utilizada em escritório. No entanto, além do baixo custo-benefício, suas instruções de montagem deixaram a desejar, segundo alguns relatos.

Prós: desempenho e qualidade do áudio

desempenho e qualidade do áudio Contras: preço elevado

