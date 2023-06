Já a Asus TUF Gaming H310M Plus conta com suporte para até dois módulos de memória RAM no padrão DDR4 para até 32 GB por cerca de R$ 979. Outra opção é a MSI MPG Z490 Gaming Plus, que apresenta LAN Gigabit e Wi-Fi 6 integrado por valores a partir de R$ 1.688. Veja a seguir sete placas-mãe para comprar no Brasil.

1 de 1 Placa-mãe Intel: 7 opções compatíveis para montar um computador em 2023 — Foto: Filipe Garrett/TechTudo Placa-mãe Intel: 7 opções compatíveis para montar um computador em 2023 — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Gigabyte H610M H – a partir de R$ 599

A Gigabyte H610M H é uma placa-mãe de entrada da Gigabyte, que oferece suporte ao soquete LGA1700 e conta com um visual mais simples, sendo uma opção mais adequada para sistemas com Intel Core i3 ou Intel Core i5. Apesar da proposta de ser uma solução básica, a H610M H conta com uma avaliação positiva na casa dos 78% na Amazon, com consumidores destacando a relação custo-benefício da placa.

O modelo conta com dois slots DDR4 com suporte para até 32 GB, duas portas USB 3.2, quatro portas USB 2.0, saída de vídeo D-Sub e HDMI, o que faz com que a placa-mãe seja compatível com processadores que contam com vídeo integrado. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 599.

Prós: custo baixo, suporte a vídeo integrado

custo baixo, suporte a vídeo integrado Contras: volume de RAM limitado

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Gigabyte H610M H R$ 640 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte H610M H × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Gigabyte H610M H R$ 640 IR À LOJA

2. Asus Prime H510M-E – a partir de R$ 599

A Asus Prime H510M-E atende usuários de processadores com soquete 1200, que mesmo não sendo um dos mais modernos, ainda conta com uma grande plataforma de usuários. A placa é mais uma opção de entrada, o que faz com que tenha uma construção mais simples e algumas limitações de especificações.

Assim como outras opções de entrada, a placa suporta até dois módulos de memória RAM no padrão DDR4 com capacidade total para até 64 GB. Para as portas, além de duas USB 3.2 e duas USB 2.0, saída de vídeo HDMI, o que faz com que o modelo também seja compatível com soluções de vídeo integrado. A Prime H510M-E aparece com uma avaliação com cinco estrelas por parte de 79% dos usuários da Amazon.

Prós: custo baixo, suporte para até 64 GB de RAM, saída de vídeo

custo baixo, suporte para até 64 GB de RAM, saída de vídeo Contras: design simples

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 3.200 MHZ Asus Prime H510M-E R$ 685 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus Prime H510M-E × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 3.200 MHZ Asus Prime H510M-E R$ 685 IR À LOJA

3. Gigabyte H410M H V3 – a partir de R$ 599

A Gigabyte H410M H V3 é mais uma solução para processadores Intel Core de 10ª e 11ª geração, tendo assim o soquete LGA1200. A H410M H V3 tem como diferencial um PCB de tecido de vidro, o que segundo a fabricante deve garantir mais durabilidade e resistência à umidade. O modelo aparece por cerca de R$ 599.

Com uma aprovação positiva na casa dos 73%, a placa conta com duas portas USB 3.2, quatro portas USB 2.0, além de saídas de vídeo sendo uma delas HDMI, o que também possibilita o uso dela com vídeo integrado. O modelo suporta ainda dois módulos de RAM DDR4 para até 32 GB.

Prós: custo baixo, melhor construção, saídas de vídeo

custo baixo, melhor construção, saídas de vídeo Contras: suporte limitado para RAM

Gostou do produto? Compre aqui LGA1200 Gigabyte H410M H R$ 599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte H410M H × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LGA1200 Gigabyte H410M H R$ 599 IR À LOJA

4. Asus TUF Gaming H310M Plus – a partir de R$ 979

A Asus TUF Gaming H310M Plus é uma placa destinada a processadores de oitava ou nona geração Intel que utilizam o soquete LGA1151, trazendo ainda o chipset H310. A placa oferece suporte para até dois módulos de RAM DDR4 para até 32 GB com frequências de até 2.666 MHz. O produto é visto por cifras a partir de R$ 979.

O modelo é mais uma opção muito bem avaliada por seus consumidores da Amazon, tendo recebido cinco estrelas por parte de 80% dos usuários que adquiriram e fizeram a avaliação. A TUF Gaming conta ainda com quatro portas USB 3.1, seis portas USB 2.0, LAN Gigabit, conectividade M.2 para dispositivos de armazenamento e saídas de vídeo para soluções integradas.

Prós: saída de vídeo, suporte a armazenamento rápido, várias portas USB

saída de vídeo, suporte a armazenamento rápido, várias portas USB Contras: custo mais alto, não é das soluções mais modernas

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 32 GB Asus TUF Gaming H310M-Plus R$ 587 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus TUF Gaming H310M-Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 32 GB Asus TUF Gaming H310M-Plus R$ 587 IR À LOJA

5. Gigabyte B660M Gaming – a partir de R$ 1.100

A Gigabyte B660M Gaming é uma solução para processadores da 12ª geração Intel com soquete LGA1700, sendo ainda uma opção que conta com um visual mais atraente e promete oferecer bom desempenho. O produto é vendido por valores que partem de R$ 1.100.

O modelo que aparece com avaliação positiva por mais de 70% dos usuários, é compatível com vídeo integrado tendo além da saída D-Sub, uma saída HDMI, suporte a módulos de RAM de alto desempenho com capacidade máxima de até 64 GB (32 GB por módulo), tem LAN Gigabit, conector M.2 PCIe 4.0, cinco portas USB 3.2, uma USB tipo-C e duas USB 2.0.

Prós: suporte para RAM de alto desempenho, suporte a vídeo integrado, mais conexões USB

suporte para RAM de alto desempenho, suporte a vídeo integrado, mais conexões USB Contras: custo elevado

Gostou do produto? Compre aqui DESIGN TÉRMICO Gigabyte B660M Gaming X R$ 1.096 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte B660M Gaming X × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN TÉRMICO Gigabyte B660M Gaming X R$ 1.096 IR À LOJA

A Asus B660M-Plus D4 é mais uma solução para soquete LGA1700. Ela se destaca principalmente pelo visual mais arrojado e qualidade de construção, o que é um dos pontos destacados pelos 81% de usuários que deram cinco estrelas para a placa na Amazon. O produto aparece por cerca de R$ 1.194.

A B660M-Plus D4 suporta até 128 GB de RAM DDR4, tendo quatro slots para os módulos que também podem utilizar as frequências mais altas do segmento. A placa da Asus oferece ainda saída de vídeo HDMI e DisplayPort, duas conexões M.2, LAN Gigabit, áudio surround 7.1 e uma USB tipo-C gen 2, o que garante muita versatilidade para o sistema.

Prós: bons recursos, suporte a mais RAM, mais entradas M.2, mais opções de saídas de vídeo, melhor construção

bons recursos, suporte a mais RAM, mais entradas M.2, mais opções de saídas de vídeo, melhor construção Contras: nenhum relevante

Gostou do produto? Compre aqui 3600 W TUF Gaming B660M-PLUS D4 R$ 1.194 IR À LOJA

Todas as ofertas de TUF Gaming B660M-PLUS D4 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 3600 W TUF Gaming B660M-PLUS D4 R$ 1.194 IR À LOJA

7. MSI MPG Z490 Gaming Plus – a partir de R$ 1.688

A MSI MPG Z490 Gaming Plus é a placa-mãe mais avançada da lista, tendo além de recursos de ponta, um visual mais atraente que chama a atenção no setup. O modelo, que conta com uma avaliação positiva por mais de 80% dos consumidores, suporta até 128 GB de RAM com frequências de até 4.800 MHz, tendo assim especificações que tendem a agradar usuários da plataforma LGA1200 da Intel. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.688 para comprar o produto.

O modelo conta ainda com LAN Gigabit, Wi-Fi 6 integrado, recurso que promete aprimorar o desempenho de suas portas M.2, dois slots PCIe x16, quatro portas USB 2.0, duas portas USB tipo-C Gen 2 e seis portas USB 3.2 (4 Gen 1 + 2 Gen 2), além de saída de áudio ótico, DisplayPort e HDMI. O modelo é o mais completo e mais bem construído da lista, sendo a opção ideal para quem procura uma solução de alto desempenho.

Prós: visual, qualidade de construção, mais recursos, suporte de RAM, Wi-Fi de alto desempenho integrado

visual, qualidade de construção, mais recursos, suporte de RAM, Wi-Fi de alto desempenho integrado Contras: custo alto

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?