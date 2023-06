Presets e mais: 8 truques do Lightroom para celular

O Lightroom é um app de edição de imagens da Adobe que tem versões para Android e iPhone ( iOS ), além dos PCs. O editor conta com diversos recursos, como criar e compartilhar presets de edição para replicar as alterações favoritas, conferir informações do arquivo, mudar o tamanho da imagem, editar antes de importar e até criar máscaras com gestos simples

O Lightroom é gratuito nos celulares, mas há recursos só estão liberados em sua versão Premium, que custa R$ 8,50/mês ou R$ 82,50/ano. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com alguns truques de edição no app que vão te ajudar a deixar suas fotos perfeitas. Confira!

O Adobe Lightroom conta com diversos recursos interessantes, mesmo em sua versão gratuita

1. Criar e compartilhar presets de edição

Após editar uma foto no Lightroom, você pode salvar suas predefinições para usar em outro momento. Dessa forma, você cria um preset de edição personalizado com as suas preferências. Isso agiliza o trabalho na hora de editar fotos similares que irão receber o mesmo tipo de tratamento. Além disso, você pode compartilhar essas predefinições por e-mail ou nas redes sociais para que seus amigos tenham acesso ao recurso.

Criar presets no Lightroom facilita a edição de outras fotos

Para usar essa ferramenta, escolha uma foto e faça as edições de sua preferência. Quando concluir, clique nos três pontinhos no canto superior direito e escolha “Criar predefinição (Create preset)”. Na próxima aba escolha um nome, selecione o grupo e desmarque as edições que você não quer salvar. Por fim, clique na opção de “Salvar” no canto superior direito.

Se desejar mandar o preset para alguém, selecione o símbolo de compartilhar, também no canto superior direito. Defina suas preferências de compartilhamento ao clicar na engrenagem e também na opção “Exportar como”. Ao final, clique em “Compartilhar com” e escolha a pessoa para quem deseja enviar.

2. Usar Grids para melhorar composição e corte

Os grids do Lightroom permitem que você ajuste o corte de suas imagens para que elas tenham exatamente o aspecto desejado. Você pode, por exemplo, reduzir o tamanho e cortar partes da imagem que você não gosta. Também é possível girar a imagem ou virá-la em qualquer direção.

Opções de corte no Lightroom pode ajudar a cortar partes indesejadas

Para acessar esse recurso, basta que você abra a foto que deseja editar e clique na opção “Cortar” no menu inferior. Ao clicar com dois dedos na imagem, é possível aproximá-la e movimentá-la pelo espaço disponível. Ao tocar na opção “Personalizar”, é possível escolher a proporção desejada. Depois é só clicar em “Salvar” no canto superior direito.

3. Criar máscaras por gesto com dois dedos

As máscaras do Lightroom ajudam o usuário a fazer edições em áreas específicas da foto. Dessa forma, o usuário pode, por exemplo, deixar o céu mais azul ou trazer um pouco de claridade para uma área mais escura. Nos aplicativos para dispositivos móveis é possível fazer configurações simples usando os polegares.

Máscaras no Lightroom permitem editar áreas espec~ificas

Para começar, abra a foto que você quer editar e clique em “Máscara”, no canto inferior esquerdo. Depois, toque no símbolo de “+” e selecione o tipo de máscara que você deseja criar, como um “Gradiente linear”. Marque a área da foto que será editada - ela ganhará uma nova cor para facilitar a visualização da região em que você está trabalhando.

Clique na opção “Luz”, no canto inferior direito. Agora é possível fazer diversos ajustes que envolvem a luminosidade arrastando as barras para a direita ou esquerda com os seus polegares. Há opções como exposição, contraste, realces e sombras.

4. Comparar antes e depois

Na hora de editar uma foto, o usuário pode visualizar facilmente o antes e o depois. Isso é útil para garantir que a edição não está exagerada e para dar uma ideia geral do trabalho feito. Quando estiver no meio do trabalho de edição, basta clicar e segurar a tela para que a versão original da imagem seja exibida. Ao soltar, você terá acesso novamente à versão atual para continuar editando.

É possível comparar o antes e depois no Lightroom

5. Conferir informações do arquivo

Visualizar as informações do arquivo durante a edição é importante para que você conheça melhor aquela foto. Por exemplo, é possível saber qual o nome do arquivo, se a imagem tem direitos autorais, a data em que foi criada e até mesmo informações sobre a câmera que a registrou. Para isso, clique em “Editar” no canto superior esquerdo e toque em “Inform”.

Acessar informações do arquivo no Lightroom ajuda a entender a origem das fotos

6. Editar antes de importar

Usuários de iPhone(iOS) contam com uma ferramenta do Lightroom que permite editar a foto antes de importá-la. Isso é útil para agilizar o trabalho, já que você pode começar a aplicar suas edições antes que a imagem seja aberta na área de edição do app. Para usar a opção, basta tocar na foto que você deseja importar para ter acesso a um editor rápido. Quando terminar as modificações, clique no símbolo de “Certo” no topo da tela para que a foto seja finalmente importada.

Nos iPhones, o Lightroom permite fazer uma pré-edição antes mesmo da foto chegar ao painel de edição

7. Mudar tamanho da imagem

Dependendo do uso que você for fazer da imagem, pode ser interessante alterar o seu tamanho. Afinal, alguns aplicativos só aceitam determinadas dimensões ou trazem um resultado desproporcional quando a imagem não está no tamanho adequado. Reduzir as dimensões é uma tática importante para aquelas fotos que não estão com uma definição tão boa.

Alterando o tamanho da imagem no Lightroom.

Para fazer isso no Lightroom, basta clicar no símbolo de “Compartilhar” no menu superior. Depois toque em "Exportar como”. Na área de “Dimensões” é possível fazer algumas alterações, como escolher entre as maiores ou menores dimensões possíveis ou personalizar para que a imagem tenha exatamente o tamanho desejado.

8. Ver criações de outras pessoas e importar presets

Na tela inicial do Lightroom, há a opção “Descobrir”, em que você pode ver fotos editadas por outros usuários, o que o ajuda a se inspirar na hora de fazer suas próprias edições. Além disso, é possível importar presets das fotos que você mais gostou para tê-los salvos e usar em suas imagens em um momento oportuno.

Opção "Descobrir" no app Lightroom.

Para acessar essa opção, abra o app e clique em “Descobrir” no canto inferior direito. Navegue pela galeria e, quando encontrar uma imagem do seu interesse, é só a abrir e clicar no botão de “Download”, logo acima do botão de curtir. Em seguida, escolha um grupo para salvar suas predefinições e clique no símbolo de “OK” no canto superior direito. Agora será possível encontrá-las na opção “Predefinições” no menu inferior da tela de edição.

Com informações de Space, Techwiser e Adobe.

