Primeiro iPhone completa 16 anos; veja 6 curiosidades sobre o celular

O iPhone , smartphone da Apple , completa 16 anos nesta quinta-feira (29). O aparelho foi o primeiro smartphone a contar com o sistema operacional iOS – na época chamado de iPhone OS 1 –, exclusivo da empresa da maçã. O lançamento foi responsável pela popularização de características que hoje são comuns na grande maioria dos celulares, mas representavam uma grande inovação à época. Um dos destaques foi o tamanho da tela, que possuía uma proporção elevada para os padrões vigentes e que viria a se tornar uma tendência entre os consumidores.

Outro destaque foi o uso de um teclado totalmente digital, que dispensava o uso de botões físicos. O desenvolvimento do celular contou com a colaboração direta do empresário norte-americano Steve Jobs (1955 – 2011), responsável por expandir a empresa para o setor de telefonia, já que até então, ela era focada em informática. A seguir, o TechTudo lista seis curiosidades sobre o primeiro iPhone.

1. Rompeu com a lógica dos teclados físicos

Uma das principais novidades do primeiro iPhone foi o fato de ele ter um teclado digital, totalmente acionável pela tela sensível ao toque (touch screen). Essa característica conferia um aspecto futurista ao aparelho, visto que até então os celulares vinham com teclados físicos. A partir daí, criou-se uma nova tendência para o design dos smartphones.

2. Inaugurou a tendência das “telonas”

Outra característica do primeiro iPhone que trouxe grande impacto para o mercado de celulares foi o tamanho da tela. O visor de 3,5 polegadas, apesar de ser pequeno para os padrões atuais, era um dos maiores disponíveis no mercado à época. A resolução do display era de 320 x 480 pixels.

3. Tinha apenas uma câmera de 2 MP traseira que não gravava vídeos

Hoje muitos usuários exaltam a qualidade das câmeras dos iPhones. O iPhone 14 Pro Max, por exemplo, conta com uma câmera grande‑angular de 48 MP e lente teleobjetiva de 2x com zoom de qualidade óptica, o que resulta em imagens de altíssima qualidade e definição. Dito isso, pode ser difícil imaginar que a primeira versão do celular da Apple tinha à disposição apenas uma câmera de 2 MP na traseira. Além da baixa resolução, ela não permitia a gravação de vídeos.

4. Não tinha App Store

No começo, o iPhone não tinha à disposição a loja virtual App Store, que só seria lançada no ano seguinte, em 2008. A princípio, o aparelho não oferecia uma grande variedade de recursos para os usuários, e o maior destaque ficava por conta do iTunes. Voltado para músicas, o aplicativo permite a reprodução, organização e compra de arquivos de áudio.

5. Não tinha GPS

Por mais que o GPS seja um recurso comum nos smartphones de hoje, na época do lançamento do primeiro iPhone esse tipo de tecnologia ainda não havia se popularizado entre os celulares. Além disso, havia uma forte oferta no mercado de dispositivos dedicados exclusivamente à função de GPS. É possível entender, portanto, por que o iPhone não veio com essa função nativa.

6. Não tinha Siri

O primogênito da Apple conseguiu revolucionar o mercado em diversos aspectos. No entanto, alguns recursos consagrados só vieram a marcar presença em futuras edições do iPhone. É o caso da assistente virtual Siri, que surgiu apenas em 2011. Usando a inteligência artificial, o usuário consegue obter respostas para perguntas e gerenciar determinados recursos por meio de comandos de voz.

