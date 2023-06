Projetor BenQ: 8 modelos com resoluções que chegam ao 4K para investir

Projetores são itens importantes para ambientes corporativos ou educacionais, mas também podem ser utilizados para o entretenimento em casa, tanto para assistir a filmes e séries quanto para curtir jogos. A BenQ é uma das principais empresas neste segmento e oferece opções para ambos os usos. O modelo mais barato da lista é o BenQ MS550, que conta com capacidade de projeção de 100 polegadas e 3.600 lúmens por preços a partir de R$ 3.733 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o BenQ TH685P é voltado para jogos e traz resolução Full HD e alt-falante com 5 W de potência por valores que partem de R$ 8.399. Outra opção é o BenQ TK700, que conta com resolução 4K e taxa de atualização de até 240 Hz por cerca de R$ 12.492. Veja a seguir oito projetores da BenQ para comprar no Brasil.

1 de 1 BenQ oferece opções de projetores voltadas para trabalho, estudos e lazer com resolução que chega ao 4K — Foto: Divulgação/BenQ BenQ oferece opções de projetores voltadas para trabalho, estudos e lazer com resolução que chega ao 4K — Foto: Divulgação/BenQ

O BenQ MS550 é um projetor corporativo do tipo SVGA com resolução de 800 x 600 pixels e brilho de 3600 lúmens que prometem boa iluminação para salas pequenas (com até 20 participantes) e bem iluminadas. Ele conta com capacidade de projeção de 100 polegadas a uma distância de 3,98 m. O modelo apresenta duas entradas HDMI e duas entradas VGA, além de entrada para computador, saída para monitor, entrada USB Tipo B, entrada S-Vídeo e entrada e saída de áudio de 3.5 mm. O produto é vendido por valores a partir de R$ 3.733.

O projetor MS550 da BenQ possui 45 avaliações de compradores e é classificado de 4,6 estrelas no site da Amazon. Os comentários dos usuários destacam como pontos positivos a qualidade da imagem e nitidez até mesmo em ambientes iluminados. No entanto, o projetor fica devendo por não possuir entrada USB. A vida útil da lâmpada é de 5 mil horas no modo normal, 10 mil horas nos modos Eco e SmartEco e até 15 mil horas no modo LampSave, segundo informações da BenQ.

O BenQ MX550 também é uma opção de projetor corporativo do tipo XGA com resolução de 1024x768 pixels que oferece uma visualização mais detalhada de gráficos e tabelas. Sua capacidade de brilho é de 3.600 lúmens, o que oferece boa visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados. O MX550 é capaz de realizar projeções de até 100 polegadas a distância de 3,98 m da tela ou fonte da projeção. De acordo com informações do fabricante, sua lâmpada possui vida útil de até 15 mil horas.

O projetor MX550 conta com 29 avaliações e classificação de 4,1 estrelas no site da Amazon. Os comentários dos compradores destacam a boa qualidade de imagem proporcionada pelo modelo. No entanto, ele também não possui entrada USB. Este projetor da BenQ possui duas entradas HDMI e duas entradas VGA, além de entrada para computador, saída para monitor, entrada USB Tipo B, entrada S-Vídeo e entrada e saída de áudio de 3.5 mm. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 3.953.

O modelo MS560 também é destinado para utilização em ambientes profissionais. Ele é do tipo SVGA (800 x 600 pixels) e possui brilho de 4 mil lúmens, o que oferece uma resistência à iluminação do ambiente ainda maior do que nos outros modelos.o MS560 conta com três modos de exibição que ajustam brilho, cores e contraste para diferentes atividades do ambiente corporativo: apresentação, infográfico e visualização de dados. O projetor também conta com alto-falante de 10 W de potência. A sua lâmpada possui autonomia de até 15 mil horas no modo de utilização SmarEco. Com peso de 2,3 kg, o projetor apresenta dimensões L x A x P de 29,6 x 12 x 22,1 cm.

O BenQ MS560 possui 39 avaliações de compradores e classificação de 4,4 estrelas no site da Amazon. Os comentários sobre o modelo destacam a qualidade de imagem do projetor e o seu custo-benefício. A baixa potência do som, no entanto, foi um ponto que deixou a desejar. De acordo com informações da BenQ, o MS560 possui quatro entradas HDMI, uma entrada USB Tipo A e uma Tipo B, entrada para PC, saída de monitor, entradas RCA, S-Video, RS-232 e entrada e saída de áudio de 3.5 mm. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 4.075.

O BenQ HT2050A é um projetor que funciona como home teather doméstico com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e brilho de 2.200 lúmens e capacidade de projeção de até 150 polegadas. O projetor conta com quatro modos de exibição personalizados - Cinema, Música, Jogos e Esportes e alto-falante com 10 W. O HT2050A possui duas entradas HDMI, uma entrada USB Tipo A e uma Tipo B, entradas para PC, RCA, 3RCA, RS-232 e gatIlho 12 V.

O BenQ MS550 conta com mais de 1.020 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. Os usuários citam como pontos positivos do projetor o seu custo-benefício e alta definição da imagem e resolução de cores. A qualidade do som, no entanto, foi um ponto que deixou a desejar de acordo com os comentários dos usuários. O produto aparece por cerca de R$ 7.599.

O BenQ TH685P é um projetor para uso doméstico, feito especialmente para jogos que conta com resolução Full HD, brilho de 3.500 lúmens e capacidade de projeção de até 150 polegadas. O projetor promete oferecer uma experiência melhor que em televisores de mesma resolução por conta de recursos como HDR (High Dynamic Range) que aprimora cores e contraste para gerar imagens mais realistas e modo de jogo que ilumina cenas escuras. Seu alto-falante com 5 W de potência também possui configuração personalizada para realçar os detalhes dos jogos. O produto é visto por valores que partem de R$ 8.399.

O projetor BenQ TH685P conta com nove avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,9 estrelas no site da Amazon. Além da qualidade, os comentários dos usuários destacam a ausência de atraso na imagem em jogos online. A lâmpada do projetor possui vida útil de 15 mil horas, segundo informações do fabricante. O modelo possui duas entradas HDMI, entradas USB Tipo A e Tipo B, entrada para PC, saída para monitor, entrada RS-232 e entradas e saída de áudio de 3.5 mm.

O TH671ST é outra opção da BenQ para uso doméstico, voltado para jogos e entretenimento com resolução Full HD e iluminação de 3 mil lúmens. O projetor conta com o recurso LumiExpert que reconhece a iluminação do ambiente e ajusta o brilho da projeção para o máximo conforto. Além disso, ele conta com modos de exibição personalizados para cinema, música, esportes e jogos. O modelo possui projeção de curta distância, o que o torna capaz de gerar uma tela de 100 polegadas a 1,5 m da parede. O projetor também conta com alto-falante de 5 W. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 8.592.

Como opções de conectividade, o TH671ST apresenta duas entradas HDMI, entradas USB Tipo A e Tipo B, entrada para PC, saída para monitor, entrada RS-232 e entradas e saída de áudio de 3.5 mm. O projetor já foi avaliado por 125 compradores no site da Amazon e é classificado com 4,5 estrelas. Os comentários destacam a qualidade da imagem e boas projeções mesmo em ambientes iluminados, enquanto o barulho do projetor foi um ponto que deixou a desejar para alguns usuários.

O W1800 é um projetor da BenQ voltado para uso doméstico, em especial para a criação de um cinema caseiro. Para isso, ele oferece resolução em 4 K (3840 x 2160 pixels) e brilho de 2 mil lúmens e oferece 100% de cobertura para cores no padrão HDTV. Para oferecer uma experiência ainda mais completa, o W1800 apresenta o modo Filmmaker que preserva as características originais do filme, como pensado pelo diretor. O projetor pode criar uma tela de até 120 polegadas a 3 m de distância.

De acordo com informações do fabricante, a lâmpada possui até 15 mil horas de vida útil. Com 14 avaliações de compradores, o BenQ W1800 é classificado com 4,5 estrelas no site da Amazon. Os comentários dos usuários dão destaque para a imagem com resolução 4K e cores vivas, mesmo quando o ambiente está iluminado. O modeo aparece por valores que partem de R$ 11.893.

O BenQ TK700 é uma opção para fãs de games que desejam jogar em telas grandes em tamanho e qualidade. O projetor possui resolução 4K (3840 x 2160 pixels) e brilho de 3.200 lúmens, o que oferece bom desempenho mesmo em locais iluminados. O TK700 pode criar projeções de até 150 polegadas. Além da resolução, o projetor oferece fluidez e agilidade na hora da jogatina com taxa de atualização de até 240 Hz em resolução Full HD. Em 4K, a taxa é de 60 Hz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 12.492 para comprar o produto.

O BenQ TK700 possui 14 avaliações de compradores e classificação de 4,2 estrelas no site da Amazon. A renderização de cores, o desempenho em jogos e filmes em 3D e as opções de customização possibilitadas pelo menu, foram características destacadas como os principais atrativos do projetor, além da sua resolução em 4 K. O modelo conta com duas entradas HDMI 2.0, uma entrada USB Tipo A, entrada RS-232, saída de áudio de 3.5 mm e uma caixa de som com 5 W de potência.

