Projetor LG: veja 5 modelos para ter um cinema em casa

Projetores são itens importantes para ambientes, principalmente para os que buscam telas e funções mais específicas para o entretenimento, tanto para assistir a filmes e séries. A LG , por exemplo, é uma das principais empresas com um catálogo diversificado e que oferece opções para diversos gostos. O modelo mais barato da lista é o LG CineBeamTV PH510, que conta com capacidade de projeção de 100 polegadas, sistema em 3D e qualidade HD por cifras a partir de R$ 2.497 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o LG CineBeam Smart HU70LA.AWZ é voltado para uma experiência mais imersiva e traz resolução UHD 4K (HDR 10) em 8,3 milhões de pixels e imagens nítida por valores que partem de R$ 6.708. Outra opção é o LG ProBeam RS-232C BU50NST, que conta com resolução UHD 4K laser de 3840 x 2160 pixels, 5.000 ANSI lúmens e sistema webOS por cerca de R$ 21.999. Veja a seguir cinco projetores da LG para comprar no Brasil.

1. LG CineBeamTV PH510 - a partir de R$ 2.497

O LG CineBeamTV PH510 é um modelo portátil e o modelo mais em conta da lista. De acordo com a fabricante, o modelo possui um tamanho compacto e conta com conectividade wireless, sem cabos e fios. No entanto, ele possui USB Plug & Play. Além disso, é possível espelhar a tela do seu smartphone, som Bluetooth e sua bateria é portátil. Ainda nas especificações, a marca destaca que a lâmpada LED é pura e apresenta cores naturais e ricas, durando até 30.000 horas, enquanto sua bateria alcança 2,5 horas.

O equipamento é capaz de reproduzir em qualidade HD, de 1366 x 720 pixels e também vem com o sistema em 3D. O dispositivo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade da resolução. Porém, usuários reclamam que o periférico não oferece uma entrada VGA. O dispositivo é visto por cerca de R$ 2.497.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: ele não possui sistema operacional

O LG PF50KS é mais uma escolha abaixo dos R$ 5 mil. De acordo com as especificações do fabricante, o modelo vem com sistema operacional webOS, desenvolvido pela própria marca, e promete projetar telas de até 100 polegadas, com resolução Full HD e imagens nítidas e com alto nível de detalhes. Um dos destaques do modelo é a função Digital Keystone, onde o periférico leva alguns segundos para detectar e corrigir automaticamente a distorção da projeção, resultando numa imagem alinhada sem precisar ajustar manualmente como nos projetores convencionais.

A marca destaca que a lâmpada de LED do projetor conta com uma vida útil de até 30.000 horas. A parte traseira dispõe de duas portas HDMI, uma USB-C para carregamento, uma USB 2.0, conexão RJ45 (cabo LAN), conexão Bluetooth ultrarrápida e wireless de três vias. O equipamento é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores destacam a qualidade da imagem e os aplicativos disponíveis. Porém, usuários reclamam que o som do aparelho não possui alto alcance O item pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 2.986.

Prós: sistema operacional webOS

sistema operacional webOS Contras: usuários reclamam da qualidade do áudio

3. LG CineBeam Smart HU70LA.AWZ - a partir de R$ 6.708

O LG CineBeam Smart HU70LA.AWZ é uma opção premium. De acordo com as especificações do fabricante, o modelo acompanha sistema operacional WebOS e Chrome OS, além de prometer projetar telas de até 140 polegadas, com resolução UHD 4K (HDR 10) em 8,3 milhões de pixels e imagens nítidas. Já as proporções, podem ser configuradas para 16:9 ou 4:3. O item, com conexão ‎Bluetooth, pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 6.708.

A marca destaca que a lâmpada de LED do projetor conta com uma vida útil de até 30.000 horas. A parte traseira dispõe de duas portas HDMI, uma USB-C para carregamento, uma USB 2.0 e uma conexão RJ45 (cabo LAN). O projetor também acompanha a inteligência ThinQ AI, que conecta aos outros dispositivos domésticos LG ThinQ AI, permitindo usar o aplicativo para controlá-los. O equipamento é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores destacam a qualidade da imagem e também da alta variedade de aplicativos disponíveis para download. Porém, reclamam que 8 GB de memória é pouco.

Prós: inteligência LG ThinQ AI

inteligência LG ThinQ AI Contras: pouco espaço de memória

4. LG CineBeam HU715QW - a partir de R$ 14.199

O LG CineBeam HU715Q é um modelo pensado para substituir os televisores. O periférico possui a capacidade de projetar telas de até 120 polegadas, prometendo reproduzir imagens nítidas e com detalhes vívidos em UHD 4K, com resolução de 3840 x 2160 pixels e brilho de 2500 lúmens. De acordo com a fabricante, o modelo pode apresentar cores e precisões mais intensas, diferenciando-se dos modelo tradicionais devido ao 8,3 milhões de pixels. Para uma fácil usabilidade, o modelo acompanha sistema operacional webOS 6.0 e compartilhamento Apple AirPlay 2 & HomeKit.

Já na parte sonora, o HU715QW acompanha caixas de som 20W+20W embutidas. Além disso, aos que não entendem muito de proporções, ele acompanha um sensor de ambiente que reconhece automaticamente as condições de iluminação, alterando o modo de brilho adequado a olho nu. O modelo acompanha um controle remoto iluminado. Sua função de iluminação permite controlá-lo convenientemente mesmo em uma sala escura. Ele pode ser encomendado por R$ 14.199.

Prós: permite projetar telas de até 120 polegadas

permite projetar telas de até 120 polegadas Contras: valor elevado

5. LG ProBeam RS-232C BU50NST - a partir de R$ 21.999

O LG ProBeam RS-232C BU50NST é um modelo premium da marca. O modelo alia alto desempenho ao visual mais moderno, promovendo um cinema de luxo em casa, afirma a fabricante. O periférico possui resolução UHD 4K laser de 3840 x 2160 pixels e 5.000 ANSI lúmens, que quando ativados, oferecem uma qualidade mais nítida e com mais vivacidade, sem perda de qualidade e projetando até 300 polegadas.

Além disso, é possível posicioná-lo a menos de 35 cm de distância da parede ou de uma tela, além de ter conectividade via Bluetooth. Seu sistema operacional é o webOS. Sua conexão é HDBaseT, um padrão para a transmissão de áudio e vídeo UHD, Ethernet, controles, USB e até 100 W de potência em um único cabo de longa distância. Ele ainda elimina a confusão de cabos sem comprometer o desempenho e a alta qualidade. Ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 21.999.

Prós: resolução 4K

resolução 4K Contras: valor elevado

