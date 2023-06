Quais casais ficaram juntos em Casamento às Cegas 3 Brasil? Veja final

A terceira temporada de Casamento às Cegas teve seus dois últimos episódios lançados ontem (21) na Netflix . Após a formação dos casais e a adaptação entre eles na primeira e segunda do programa, exibidos entre os dias 7 e 14 de junho, o público finalmente acompanhou o casório dos participantes. A atração é apresentada pelos atores Klebber Toledo (Maldivas) e Camila Queiroz (De Volta aos 15), que acompanharam as cerimônias. O episódio de reencontro vai ao ar ao vivo no dia 2 de julho às 19h30.

A proposta do reality da Netflix é fazer com que solteiros encontrem novos amores sem conhecer a pessoa cara a cara. Na terceira edição, vemos que os primeiros matches surgiram entre Ágata e Renan, Bianca e Jarbas, Daniela e Daniel, Karen e Valmir e Maria Carolina e Menandro. Mas será que os pretendentes disseram sim? Você confere a seguir, com spoilers, os desfechos de cada casal em Casamento às Cegas.

Bianca e Jarbas

O casal havia se conectado nos primeiros episódios, quando descobriram que já tinham filhos de outros relacionamentos. Bianca e Jarbas estiveram entre os casais que passaram a noite juntos na primeira noite do encontro face a face. A química entre os dois foi tanta que eles imortalizaram a porta de número três, mesma cabine onde se conheceram, em tatuagens no braço.

Durante a cerimônia, Jarbas causou uma pequena tensão na hora dos votos. O empresário chegou a dizer não para a noiva no meio da cerimônia, mas logo explicou se tratar de um "teste" para saber se a nutricionista iria ter coração suficiente para ter um novo amor em sua vida. No fim, Bianca e Jarbas saíram do noivado com Klaus, filho da participante, nos braços.

Karen e Valmir

Valmir ficou conhecido por ter uivado após a primeira noite ao lado de Karen. A atitude considerada estranha entre os espectadores em nada abalou o desejo da advogada subir ao altar junto com o diretor comercial. Mesmo conhecido pela personalidade brincalhona e pela atitude de pegador, Valmir se manteve sério durante a cerimônia, mas não conteve a alegria ao ver sua nova esposa chegando ao altar e os dois disseram sim no altar.

Daniela e Daniel

O casal de xarás subiu ao altar depois de alguns momentos de incerteza, já que o engenheiro de produção ainda estava na dúvida sobre Daniela ser sua verdadeira companheira. No fim, Daniel estava tão convencido pela escolha que literalmente vestiu a camisa do "Eu Te Amo" na hora da cerimônia. A surpresa causou risos entre os convidados, e surpreendeu a noiva Daniela.

Ágata e Renan

Os dois pretendentes foram os primeiros a ficarem juntos no reality, mas nem por isso estiveram livres de problemas. Mesmo se relacionando com Ágata, Renan ainda estava na dúvida se iria seguir com o casamento. Quando decidiu continuar o noivado, a relação dos dois motivou desconfianças entre os demais participantes homens, que achou o casal "juntinho" demais. Deixando de lado as críticas, Ágata e Renan concretizaram o casamento ao ar livre e com muitas declarações de amor um para o outro.

Maria e Menandro

A primeira dupla a ter uma cerimônia no reality não escapou ilesa de incertezas. Maria quase decidiu estar do lado de Valmir, mas a atitude do participante em paquerar todas as mulheres não caiu bem entre elas nos primeiros episódios. Por fim, a empresária deu match no empresário. Os dois resolveram se casar com direito a lua de mel na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte.

