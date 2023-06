Quais filmes estão em cartaz no cinema? Veja 5 sites para consultar

É possível descobrir os filmes que estão em cartaz no cinema facilmente pela Internet. As principais empresas do ramo, como Cinemark , Cinépolis , UCI Cinemas , Itaú Cinemas e Rede Kinoplex, disponibilizam quais longas estão e estarão em exibição em seus respectivos sites. Nas páginas também é possível conferir os horários e até comprar ingressos para as sessões. Assim, você pode adquirir o seu ticket com antecedência e evitar possíveis filas. Na lista a seguir, o TechTudo reúne cinco sites para ajudar você a descobrir o que está em cartaz no cinema.

1. Cinemark

Com aproximadamente seis mil salas ao redor do mundo, o Cinemark marca presença em 17 estados espalhados por todas as regiões do Brasil. Se você mora em Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins — além do Distrito Federal —, é provável que haja uma unidade do Cinemark próxima a você.

Pelo site da empresa (https://www.cinemark.com.br/), é possível checar a programação completa dos cinemas da rede. Os cinéfilos podem conferir os filmes que estão em cartaz, aqueles que irão entrar em exibição em breve e até um calendário com as obras separadas por data, mês e ano. Além disso, o site do Cinemark também possibilita que você compre ingressos e itens do snack bar para retirar quando for assistir ao filme. Para consultar o calendário da rede de cinemas, basta clicar em "Programação" no menu superior.

2. Cinépolis

O Cinépolis chegou ao Brasil em 2010 e está presente em 20 estados: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O site do Cinépolis (https://www.cinepolis.com.br/) oferece a programação de cada região, além de abas específicas para conferir os filmes que estão em pré-venda, as próximas estreias e o cardápio da bomboniére. Logo na tela de início, no canto superior, você pode selecionar um cinema da sua cidade e clicar no botão "Programação" para conferir as sessões dos filmes que estão em cartaz.

3. UCI Cinemas

Presente no Brasil há mais de 25 anos, a UCI Cinemas (https://www.ucicinemas.com.br/) pode ser encontrada em 12 estados tupiniquins: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para conferir a programação completa de sua região, basta escolher a cidade e o cinema desejado. Automaticamente você conseguirá ver uma lista com todos os filmes que estão em exibição.

Caso queira visualizar as próximas estreias e os títulos que estarão em breve em cartaz, basta clicar na sessão "Filmes" do menu, logo na tela inicial do site. Os ingressos do UCI Cinemas são vendidos pelo Ingresso.com. Ao escolher uma sessão, você será redirecionado para o site e poderá efetuar a compra.

4. Rede Kinoplex

A Rede Kinoplex (https://www.kinoplex.com.br/) atua em 10 estados brasileiros: Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. Logo na página inicial do site, é possível conferir quais filmes estão em cartaz e as sessões. Para isso, basta selecionar o cinema mais próximo de sua residência.

No endereço virtual da Rede Kinoplex, há também uma aba específica com os preços dos ingressos de acordo com as unidades de cada região. Encontrada no menu "Preços", essa função é útil para quem procura apenas consultar os valores sem ter que precisar simular uma compra.

5. Itaú Cinemas

O Espaço Itaú de Cinema (https://www.itaucinemas.com.br/home/alerta-cidade) possui unidades apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Além das principais estreias, o Itaú Cinemas exibe filmes nacionais e internacionais com temas, gêneros e diretores bem diferentes. A rede costuma contar, inclusive, com obras que não chegam a ser exibidas em outras grandes empresas de cinema.

Ao entrar no site, é preciso selecionar a sua região e, para conferir os filmes disponíveis, basta clicar em "Filmes" no menu principal. Também é possível ver os próximos lançamentos diretamente pela página, além dos filmes que estão com venda antecipada e as pré-estreias. Caso você clique em "compra online", será redirecionado para o site da Velox Tickets, em que é possível adquirir os tickets virtualmente.

