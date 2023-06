Qual é o limite de pessoas em grupos do WhatsApp? 8 coisas para você saber

Qual é o limite de pessoas nos grupos de WhatsApp ? Essa é uma dúvida bastante comum para quem usa e abusa dos chats coletivos no mensageiro. O recurso é bem popular por facilitar a troca de informações no dia a dia, além de ser prático de usar, já que os grupos reúnem interesses em comum em um único lugar. As salas de bate-papo coletivas podem ser criadas pelo aplicativo de mensagens no Android e iPhone ( iOS ), e as regras para número máximo de participantes e encaminhamentos de mensagem são as mesmas nos dois sistemas operacionais.

Além dos grupos, os usuários também podem participar de Comunidades no WhatsApp, que são úteis por reunir um número ainda maior de pessoas com interesses similares. Nas linhas a seguir, confira um guia completo sobre os grupos de WhatsApp e entenda as principais diferenças entre os grupos e as Comunidades.

1. O que são grupos no WhatsApp? Qual é o limite de pessoas?

Os grupos do WhatsApp são os chats coletivos do mensageiro que têm mais de dois participantes. Eles podem ser criados para que os membros concentrem informações em um único lugar, e são muito práticos no dia a dia. É possível criá-los para manter contato com amigos ou tratar de assuntos relacionados ao trabalho, por exemplo. Atualmente, o número máximo de membros que um grupo pode ter é de até 1.024 participantes.

2. Grupos são a mesma coisa que Comunidades?

As Comunidades do WhatsApp são um recurso relativamente novo no mensageiro. Elas começaram a ser liberadas para os usuários brasileiros no início de janeiro deste ano e permitem reunir grupos de interesses em comum em um único lugar. Ou seja, as Comunidades são basicamente um chat coletivo em que é possível reunir e organizar grupos que tratam de assuntos similares.

Assim como os grupos do WhatsApp, as Comunidades também possuem um limite máximo de participantes. Elas pode reunir até 50 grupos, mas também têm limite máximo de até 5 mil pessoas no total — quase cinco vezes o número de membros permitido para um grupo.

3. Como criar um grupo no WhatsApp?

Para criar um grupo no WhatsApp no Android, abra o app e toque sobre o ícone de reticências na canto superior direito da tela e, depois, sobre "Novo grupo". Na sequência, selecione os contatos que você deseja que façam parte do grupo e toque sobre a seta verde. Para concluir, insira um nome para o grupo no local indicado e selecione o ícone de check verde para finalizar.

No iPhone (iOS), abra o WhatsApp e toque sobre a aba "Conversas" e, depois, sobre "Novo Grupo". Para continuar, toque sobre os nomes dos contatos que você deseja adicionar ao grupo e, em seguida, clique em "Avançar". Insira o nome no local indicado e, ao finalizar, selecione "Criar".

4. Como adicionar ou remover membros de grupos no WhatsApp?

É possível adicionar membros ao grupo mesmo depois de ter criado o chat coletivo. O procedimento é o mesmo tanto no Android quanto no iPhone (iOS). Primeiro, toque sobre a conversa e, depois, sobre o nome do grupo para abrir os dados do chat coletivo. Na sequência, deslize a tela para baixo até encontrar a opção "Adicionar participantes". Então, pesquise pelo contato desejado e toque sobre "Adicionar" ou sobre o check verde para concluir.

Para remover um dos membros, toque sobre o nome do grupo para abrir os dados e role a tela para baixo. Em seguida, selecione o nome do contato, escolha a opção "Remover do grupo" ou "Remover [nome do contato]" e confirme o procedimento.

5. Como excluir um grupo no WhatsApp?

Se você quiser apagar totalmente um grupo, pode fazer isso depois de remover todos os participantes. Depois desse passo, você deverá abrir a conversa em grupo e tocar sobre o nome do chat. Na sequência, deslize a tela para baixo e toque em “Sair do grupo”.

Depois de concluir esse passo, é a vez de deletar o grupo. Para isso, abra o chat coletivo, toque sobre o nome do grupo, deslize a tela para baixo e selecione “Apagar grupo”. Vale dizer que o procedimento é similar tanto no Android quanto no iPhone (iOS).

6. Como criar link para grupo no WhatsApp?

Administradores de grupos no WhatsApp podem criar um link para convidar novos participantes para o chat coletivo. O procedimento é bastante prático e permite todas as pessoas que receberem o link entrem no grupo de forma simples. Vale dizer que também é possível redefinir o link caso o administrador perca o controle sobre a quantidade de novos membros no grupo.

Para criar um link e compartilhá-lo nas redes, abra a conversa em grupo no WhatsApp e toque sobre o nome do chat. Em seguida, deslize a tela para baixo e selecione “Convidar via link”. Você pode, então, enviar o link pelo WhatsApp, copiá-lo ou compartilhá-lo em outro aplicativo ou, ainda, ter acesso a um código QR do grupo. Esse procedimento é similar tanto no Android como no iPhone (iOS).

7. Para quantos grupos posso encaminhar mensagens?

Com o objetivo de evitar o compartilhamento e a disseminação de fake news, o WhatsApp impôs alguns limites para as mensagens encaminhadas no aplicativo. A partir de então, só é possível encaminhar mensagens para até cinco pessoas ou cinco grupos por vez. No entanto, essa regra muda para as mensagens reencaminhadas com muita frequência, que fica restrito a apenas mais um grupo de cada vez.

8. Posso entrar em qualquer grupo?

É possível pedir para participar de grupos no WhatsApp de diferentes maneiras. Você pode entrar no chat coletivo a partir de um link de convite ou usando um código QR, pode ser adicionado ao grupo por um administrador ou, ainda, entrar em determinados grupos que fazem parte de uma comunidade.

Se o seu acesso será permitido ou não, vai depender das configurações de cada grupo. Isso porque os administradores podem escolher usar um recurso para autorizar a entrada de novos participantes. Dessa forma, todas as solicitações deverão ser aprovadas por eles.

