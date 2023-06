Qual o valor da pensão por morte? Veja sites para calcular o benefício

O valor da pensão por morte foi modificado na Reforma da Previdência em 2019, mas o o assunto voltou a ser pauta nesta semana durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema. Os ministros avaliaram uma contestação do cálculo do benefício feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais (Contar) que alegou que houve uma redução desproporcional da pensão com as novas regras determinadas no INSS . Por 8 votos a 2, o Supremo aprovou a regra já fixada nesta segunda-feira (26). A seguir, confira esclarecimentos sobre o assunto e plataformas que podem ajudar na hora de saber qual o valor da pensão por morte.