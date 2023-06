Quando termina Chocolate com Pimenta? Relembre o final de cada núcleo

A novela Chocolate com Pimenta está em sua reta final na programação da TV Globo. O último episódio da trama será exibido no dia 30 de junho. Além da transmissão na Rede Globo , às 14h45, o folhetim pode ser visto na íntegra no Globoplay . Com diversas histórias conectadas, a novela passeia entre o romance, drama e comédia em seus 209 capítulos. Criada por Walcir Carrasco ( Terra e Paixão ), a novela é protagonizada por Mariana Ximenes ( Amor Perfeito ), Murilo Benício (Pantanal), Priscila Fantin (Alma Gêmea) e Elizabeth Savala (Êta Mundo Bom!).

No próximo dia 8 de setembro, Chocolate com Pimenta completará 20 anos. A novela está em sua terceira reprise na Rede Globo, além de ter sido exibida no canal Viva. Para quem é fã e quer relembrar de todos momentos importantes, confira a seguir como os núcleos presentes em Chocolate com Pimenta chegam ao final e seus personagens principais. Mas atenção, os tópicos estão recheados de spoilers!

Ana Francisca, protagonista de Chocolate com Pimenta interpretada por Mariana Ximenes

O casal principal Ana Francisca e Danilo

A primeira personagem que conhecemos na novela é a jovem Ana Francisca (Ximenes). A moça foge para a fictícia cidade de Ventura, na região Sul do país, depois que seu pai é morto em uma disputa por terra. Ao chegar no município, ela se apaixona por Danilo, o garoto mais popular da região. Quando Ana é humilhada por Olga (Fantin), namorada de Danilo, ela resolve fugir para Buenos Aires com Ludovico (Fontoura), rico empresário da região.

Anos se passam e Ana retorna à cidade com seu filho Tonico, que também é filho de Danilo. Ainda que nutram desavenças um pelo outro, Ana e Danilo ainda se amam. A protagonista havia retornado à cidade planejando uma vingança contra todos que haviam lhe humilhado. No entanto, quando ela redescobre o amor, deixa de lado o ressentimento e se casa com Danilo.

O casal Danilo e Ana Francisca quando eram adolescentes

As vilãs Olga e Jezebel

No começo da trama, Olga é uma adolescente arrogante apaixonada por Danilo. Ela se morde de ciúmes quando o rapaz se aproxima de Ana, por isso planeja humilhar publicamente a protagonista. Tanto que Olga é um dos alvos da vingança planejada por Francisca. Outro alvo é Jezebel (Savala), irmã gananciosa de Ludovico que chegou a roubar a fábrica de chocolates herdada por Francisca.

Após diversas tentativas de prejudicar Ana Francisca para ter de volta o amor de Danilo, seu noivo por sete anos, Olga é abandonada no altar pelo rapaz no dia do casamento. Ela então se casa com o Soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme), que sempre foi apaixonado pela vilã e agora é delegado da cidade. Já a golpista Jezebel perde todos os seus bens na justiça, depois de ter roubado Ana. No final, a ex-empresária trabalha como camareira no hotel da cidade para se sustentar.

As vilãs Jezebel e Olga fazem de tudo para prejudicar Ana Francisca

A família caipira de Ana Francisca

Quando Ana Francisca chega em Ventura, ela fica aos cuidados do Tio Margarido (Osmar Prado), um fazendeiro humilde dono de um sítio. Margarido é pai da manicure Márcia (Drica Moraes) e tio do ingênuo Timóteo (Marcelo Novaes). Ainda moram na casa a mãe de Margarido, Carmen (Laura Cardoso) e a solteirona Dália (Carla Daniel).

Margarido se apaixona por Dona Mocinha (Denise Del Vecchio), governanta de Ana Francisca. Após um breve romance, os dois se casam no sítio. Márcia, que era amante do prefeito Vivaldo (Flúvio Stefanini), finalmente aceita o pedido de casamento de seu primo Timóteo. Já Dália, que era vítima de piadas por ser solteira, casa-se com o músico caipira Cascudo, da dupla Casca & Cascudo, interpretados por Zezé de Camargo & Luciano, em uma participação especial.

O núcleo caipira de Chocolate com Pimenta é composto por Dália, Márcia, Carmem e Timóteo, além do Tio Margarido

O casal secundário Guilherme e Celina

Guilherme (Rodrigo Faro) é o melhor amigo de Danilo desde a época da escola. Posteriormente, o jovem se torna advogado e auxilia as questões legais de Ana Francisca. Guilherme é apaixonado por Celina (Samara Felippo), que também ama o rapaz. Porém, a personagem sofre com a inveja da irmã Graça (Nívea Stelmann) e o vício do pai Reginaldo (Antônio Grassi) em jogos de azar.

Graça faz de tudo para ter Guilherme ao seu lado. Ela fica feliz quando Celina se casa com Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) para quitar uma dívida de jogo do pai. Porém, a irmã se livra da dívida matrimonial e finalmente pode ficar junto de Guilherme. Mas este havia engravidado Graça, que durante o parto sofre com as dores e morre, pedindo para que a irmã cuide de seu filho como se fosse seu.

O casal Celina e Guilherme integra o romance secundário da trama

Bernadete e Bernardo?

Uma das personagens mais engraçadas da novela é Bernadete, filha de Jezebel, interpretada por Kayky Brito (O Beijo do Vampiro). Futuramente descobrimos que a garota fã de futebol e que adora uma boa briga é na verdade um menino. Com a revelação, Bernadete muda seu nome para Bernardo e descobre que sua mãe na verdade é sua ex-babá, Cândida (Yeda Dantas).

Quando ainda se reconhecia como Bernadete, o jovem teve uma forte amizade com Cássia (Luiza Curvo), irmã de Olga. Mas quando Bernardo finalmente se apresenta como menino, ele se declara para Cássia e os dois ficam juntos no final da novela.

Bernadete com sua mãe Jezebel. Posteriormente, a personagem descobre ser um menino

Os tios de Danilo

O protagonista Danilo vive com os tios Vivaldo, prefeito de Ventura, e Bárbara (Lília Cabral). Na casa da família ainda vivem Estelinha (Marcela Barrozo), a esperta filha do casal e prima de Danilo, e a empregada Venúsia (Lucy Mafra). Vivaldo é um mulherengo intratável, que tem como amante Márcia, a manicure e melhor amiga de sua esposa. Bárbara fica revoltada com os dois quando descobre o caso e resolve fugir da cidade com uma trupe circense.

Dada como morta, a personagem retorna à cidade careca, pois seu cabelo foi queimado em uma atração com fogo. Ela chega para impedir o casamento entre Jezebel com seu ex-marido Vivaldo. No fim, o ex-prefeito se reconcilia com a esposa, sendo que esta deixa a vida de circo de vez para ficar com a família. Hoje, sabe-se que a atriz Lília Cabral precisou se ausentar da novela por questões de saúde, o que motivou sua fuga na trama.

A personagem Bárbara, interpretada por Lília Cabral, retornou careca à cidade de Ventura