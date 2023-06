QuintoAndar: 6 dicas essenciais para alugar qualquer imóvel pelo app

1 de 5 QuintoAndar promete facilitar processo de compra e aluguel de imóveis — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo QuintoAndar promete facilitar processo de compra e aluguel de imóveis — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo

1. Fazer a análise de crédito antes de enviar a proposta

Antes de enviar a proposta para o imóvel desejado, é fundamental fazer uma análise de crédito. Este é um processo que permite verificar a capacidade financeira do proponente. O procedimento é realizado por empresas especializadas a fim de determinar se a pessoa é capaz de arcar com o aluguel ou financiamento. Ter esses dados já em mãos facilita na hora de alugar um apartamento pelo QuintoAndar porque, dependendo do caso, pode aprovar automaticamente uma proposta feita por você.

Para fazer isso, é preciso, no anúncio desejado, rolar a página até a opção tocar sobre "Fazer avaliação". Insira seus dados, que incluem CPF e nome completo, e aguarde. O procedimento é feito em poucos minutos. Após a análise de crédito, é possível enviar a proposta para o imóvel desejado.

2. Enviar a proposta logo após a visita

Quando se trata de alugar um imóvel, é importante agir rapidamente. Uma vez que a visita tenha sido realizada e você tenha percebido que o local é adequado para suas necessidades, é essencial enviar a proposta imediatamente. Isso mostra ao proprietário que você está comprometido e interessado em alugar o imóvel.

Se você demorar muito para enviar uma proposta, pode haver outras pessoas interessadas no imóvel que já tenham feito isso. Dessa forma, há o risco de perder a oportunidade. É importante ter em mente que a agilidade é fundamental nesse processo de aluguel de imóveis pelo QuintoAndar.

Para enviar uma proposta, bastante acessar o anúncio do imóvel desejado, rolar um pouco a tela e tocar no botão "Fazer proposta", que fica logo abaixo do botão "Agendar visita". Na proposta, é necessário fazer a avaliação de crédito para saber se há possibilidade de alugar a propriedade.

3. Fazer uma reserva do imóvel, caso tenha gostado muito

Se você visitou um imóvel e gostou muito dele, pode fazer uma reserva pelo aplicativo. Ao pagar uma taxa em dinheiro, você garante que o imóvel fique reservado para você por um determinado período, enquanto a proposta é finalizada. Ao fazer a reserva, você também pode solicitar mais informações sobre o imóvel, como a documentação necessária para a aquisição, a possibilidade de visitas adicionais ao local e até mesmo informações sobre financiamento imobiliário.

Além disso, dessa forma, você terá a oportunidade de conhecer melhor o bairro em que o imóvel está localizado, descobrindo pontos interessantes próximos, como parques, restaurantes e escolas. Não se preocupe se precisar alterar a data da reserva, pois o aplicativo permite fazer isso com facilidade. E se decidir não seguir em frente com a proposta após fazer a reserva, o valor da reserva será devolvido integralmente.

Se o QuintoAndar aprovar a sua avaliação de crédito, você se torna elegível para realizar a reserva de um imóvel. Vale mencionar que a reserva só fica disponível após o proprietário aceitar a proposta. Quando isso acontecer, você pode pagar uma taxa para segurar a propriedade e impedir que outra pessoa a alugue.

4. Colocar avisos de busca pelo app

Além de buscar ativamente por imóveis, outra estratégia que pode ser adotada é colocar avisos de busca pelo aplicativo. Assim, sempre que um imóvel que atenda às suas necessidades estiver disponível para alugar, você será notificado imediatamente por meio de notificações em push.

É importante ressaltar que essa funcionalidade oferece algumas vantagens adicionais ao usuário, como a possibilidade de configurar os critérios de busca de forma personalizada e receber apenas notificações que correspondam às suas preferências. Além disso, essa é uma forma de manter-se atualizado sobre as novidades do mercado imobiliário, o que pode ajudar a tomar decisões mais assertivas.

Os avisos podem ser configurados por meio do botão "Farejar imóvel", que fica na tela inicial. Basta clicar nele e selecionar os filtros que quiser. Quando um imóvel ideal aparecer na região, o aplicativo vai avisar com notificações push, mensagens por WhatsApp e e-mail.

5. Usar e abusar dos filtros do app

O QuintoAndar conta com diversos filtros que ajudam a encontrar o imóvel ideal. Por isso, use e abuse do recurso para encontrar um imóvel que se encaixe nas suas necessidades. Os filtros também podem ser combinados para refinar ainda mais a sua busca. Por exemplo, se você está procurando um apartamento de dois quartos em um bairro específico, pode selecionar essas opções nos filtros e obter resultados mais precisos.

Ainda é possível utilizar os filtros para encontrar imóveis com características específicas, como varanda, piscina, churrasqueira, entre outras.

Outra dica é utilizar os filtros para encontrar imóveis com preços dentro do seu orçamento. Se você tem um limite de gastos mensais com aluguel, por exemplo, pode selecionar o valor máximo que está disposto a pagar nos filtros e encontrar opções que se encaixem no seu orçamento.

Para utilizar os filtros, basta tocar na opção "Filtros", na tela inicial do aplicativo. Em seguida, selecione as preferências que desejar para o imóvel, como valor, comodidades e número de dormitórios, banheiros e vagas.

6. Depois de alugado, usar o chat do QuintoAndar com o proprietário

Uma das vantagens de alugar um imóvel pelo QuintoAndar é a possibilidade de conversar com o proprietário por meio do chat do aplicativo. Esse canal é especialmente útil para resolver eventuais dúvidas e problemas que possam surgir durante o período de locação. Alguns exemplos são dúvidas sobre o uso de algum equipamento na casa ou apartamento, problemas com a manutenção do imóvel (como vazamentos ou problemas elétricos), questões relacionadas a pagamentos e sugestões para melhorias.

Por garantir uma comunicação direta com o proprietário, o chat do QuintoAndar ajuda a tornar uma locação mais segura e tranquila. Além disso, os registros das conversas ficam armazenados no aplicativo, o que pode ser útil em caso de necessidade de comprovação de alguma informação ou acordo. Portanto, não deixe de utilizar essa ferramenta caso precise.

Para falar com o proprietário, basta abrir o aplicativo e acessar a seção "Meu Lar", que fica na barra inferior da interface. Lá, entre no seu imóvel e selecione a opção de abrir um chat com o dono da propriedade.

