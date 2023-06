Roteador Gigabit: 6 modelos de R$ 249 até R$ 2.110 para comprar em 2023

O roteador Gigabit é uma opção interessante para quem deseja ampliar a velocidade e a eficiência da transferência de dados. Os modelos podem entregar um desempenho de Wi-Fi mais eficaz do que modelos baseados em Fast Ethernet, por exemplo. Empresas como Asus , Positivo , TP-Link e D-Link oferecem opções por preços a partir de R$ 249 , como é o caso do Asus RT-AC59U, que conta com tecnologia dual-band e pode ser configurado pelo aplicativo Asus Router. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o Positivo Smart Roteador Gigabit Ethernet oferece uma cobertura total de até 200 m² e tecnologia Mesh por valores que partem de R$ 254. Outra alternativa é o TP-Link Archer GX90, que traz rede tri-band por cerca de R$ 2.110. Veja a seguir seis roteadores Gigabit para comprar no Brasil.

1 de 1 Roteador Gigabit: 7 modelos de R$ 249 até R$ 2.110 para comprar em 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Roteador Gigabit: 7 modelos de R$ 249 até R$ 2.110 para comprar em 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Como mudar a senha do roteador Wi-Fi? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O Asus RT-AC59U é a opção mais em conta entre os modelos listados. Ele traz outros atrativos além do preço, como é o caso da rede de banda dupla que pode chegar a 867 Mb/s na opção de 5 GHz. Os recursos também incluem acesso remoto às configurações pelo aplicativo Asus Router, controle parental e acompanhamento de tráfego. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 249.

A estrutura inclui quatro antenas para dispersão de sinal, bem como quatro portas LAN com tecnologia Gigabit capazes de atingir 4 Gb/s de forma simultânea. O RT-AC59U também oferece entrada USB para compartilhamento de arquivos em rede local e remota. Indicado para streaming de vídeo, o roteador é avaliado em 4,6 estrelas de 5 na Amazon. Por lá, consumidores indicam que o produto oferece um bom custo-benefício, com cobertura satisfatória e estabilidade que pode deixar a desejar.

Prós: custo-benefício e entrada USB

custo-benefício e entrada USB Contras: estabilidade de sinal pode deixar a desejar

Gostou do produto? Compre aqui Dual-band Asus RT-AC59U R$ 249 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus RT-AC59U × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Dual-band Asus RT-AC59U R$ 249 IR À LOJA

2. Positivo Smart Roteador Gigabit Ethernet - a partir de R$ 254

O Positivo Smart Roteador Gigabit Ethernet é indicado para uso residencial ou em pequenos escritórios. O produto oferece uma cobertura total de até 200 m². Além disso, a tecnologia Mesh presente nas configurações permite que a internet alcance os pontos cegos que geralmente não alcançaria. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 254.

Em termos de recursos, é possível contar com controle parental para filtrar sites e limitar o tempo de navegação, e também criar uma rede de visitantes para preservar a senha original. O modem inclui rede dual-band, três portas LAN e quatro antenas para dispersão de sinal. Com abrangência para até 64 dispositivos, o representante da Positivo é avaliado em 4,3 estrelas na Amazon. Entre os comentários, é possível encontrar elogios ao desempenho do modem, mas existem alertas sobre a configuração inicial, que pode ser trabalhosa.

Prós: conexão para até 64 dispositivos e uso versátil entre casa e escritório

conexão para até 64 dispositivos e uso versátil entre casa e escritório Contras: configuração do modem pode ser trabalhosa

Gostou do produto? Compre aqui FÁCIL INSTALAÇÃO Positivo Smart Mesh Gigabit Ethernet R$ 254 IR À LOJA

Todas as ofertas de Positivo Smart Mesh Gigabit Ethernet × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FÁCIL INSTALAÇÃO Positivo Smart Mesh Gigabit Ethernet R$ 254 IR À LOJA

3. Mercusys MR70X - a partir de R$ 269

O Mercusys MR70X oferece funcionalidade dual-band. Assim, ele consegue operar com velocidade de até 574 Mb/s na banda de 2,4 GHz e expandir para 1800 Mb/s na opção de 5 GHz. O desempenho otimizado deve contemplar aqueles que precisam de um desempenho veloz, seja na exibição de conteúdos em 4K ou na execução de atividades online. Ele aparece por valores que partem de R$ 269.

A ficha técnica inclui o Wi-Fi 6 entre as configurações, além de tecnologia MU-MIMO, para transmitir sinal para diversos dispositivos ao mesmo tempo. Enquanto isso, a proteção fica por conta do WPA3, sistema que reforça a segurança contra ataques brutos e roubo de informações pessoais. O roteador de quatro antenas e três portas LAN também oferece recursos adicionais, como controle parental, rede para convidados e suporte a IPv6, IPTV e VPN. Todo esse conjunto pontua 4,5 estrelas na Amazon. Clientes que já adquiriram o produto indicam boa performance, sobretudo na rede 5 GHz. No entanto, há quem classifique o desempenho na banda 2,4 GHz como mediano.

Prós: desempenho de 1.800 Mb/s na rede de 5 GHz

desempenho de 1.800 Mb/s na rede de 5 GHz Contras: faixa de 2,4 GHz pode apresentar engasgos

Gostou do produto? Compre aqui BEAMFORMING Mercusys MR70X R$ 269 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mercusys MR70X × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BEAMFORMING Mercusys MR70X R$ 269 IR À LOJA

4. TP-Link Archer C80 - a partir de R$ 372

O TP-Link Archer C80 é recomendado para uso doméstico, em locais de até 180 m². Um dos pontos positivos é que ele oferece tecnologias que ampliam seu alcance e reforçam a conexão, como a função Beaforming e a MU-MIMO. A internet Mesh, presente nas configurações do aparelho, também contribui para o bom desempenho da rede. O produto aparece por valores que partem de R$ 372.

Na banda de 2,4 GHZ, o modem chega a 600 Mb/s, enquanto na de 5 GHz ele consegue oferecer velocidade máxima de 1.300 Mb/s. Quem distribui esse sinal são as quatro antenas alocadas na estrutura do roteador, que também acomoda quatro portas LAN Gigabit. O modelo em questão traz diversas funções extras, como acesso de configurações via aplicativo, rede de convidados e controle parental. Protegido pelo sistema de segurança WPA3, o roteador é capaz de transmitir sinal para até 40 aparelhos diferentes. Em termos de avaliações, o produto agrega 4,8 estrelas, com relatos positivos sobre a estabilidade do sinal e sobre o custo-benefício.

Prós: variedade de recursos e suporte para até 40 aparelhos

variedade de recursos e suporte para até 40 aparelhos Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui MU-MIMO TP-Link Archer C80 R$ 365 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link Archer C80 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MU-MIMO TP-Link Archer C80 R$ 365 IR À LOJA

O DIR-853, da D-Link, oferece configurações como suporte a duas bandas, tecnologia MU-MIMO de distribuição simultânea de sinal e segurança feita pelo protocolo WPA2. Quando opera na internet de 2,4 GHz, o modem consegue chegar a 400 Mb/s, já na banda de 5 GHz, ele alcança velocidades de até 1.300 Mb/s. O modelo é encontrado por cerca de R$ 415.

Recomendado para uso doméstico, o produto pode contemplar locais de até 200 m². Assim, usuários podem desfrutar de streamings, transmissões ao vivo e jogos com estabilidade e alcance reforçados. No que diz respeito à estrutura, consumidores podem encontrar quatro antenas para dispersão de sinal e quatro entradas LAN. Com controle parental, rede para visitantes e suporte a app de configuração rápida, o produto conquista 4,3 estrelas nas avaliações da Amazon. Entre as classificações é possível encontrar elogios ao alcance do sinal, mas também ressalvas quanto às configurações avançadas, que podem ser de difícil acesso.

Prós: cobertura de até 200 m² e velocidade de até 1.300 Mb/s

cobertura de até 200 m² e velocidade de até 1.300 Mb/s Contras: acesso restritivo a configurações avançadas

Gostou do produto? Compre aqui GIGABIT ETHERNET D-Link DIR-853 R$ 399 IR À LOJA

Todas as ofertas de D-Link DIR-853 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GIGABIT ETHERNET D-Link DIR-853 R$ 399 IR À LOJA

O TP-Link Archer GX90 é o modelo mais caro e também o que traz uma ficha técnica com configurações diferenciadas, como a rede tri-band. Assim, o roteador da TP-Link oferece conexões em faixas de 4,8 GHz, exclusiva para dispositivos de imersão e jogos, e também nas tradicionais bandas de 2,4 GHz e 5 GHz. Na capacidade máxima, o modem chega a trabalhar com velocidades de até 4.800 Mb/s. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.110 para comprar o produto.

Dessa vez, a estrutura oferece disposições diferentes, pois há uma porta LAN de 2,5 Gbps, uma de 1 Gbps e três LAN Gigabit. O dispositivo também reserva espaço para entrada USB. Quanto à dispersão de sinal, ela é feita com a ajuda de oito antenas destacáveis e com tecnologias que variam entre Mesh, Beamforming e MU-MIMO. As avaliações conferem 4,6 estrelas ao roteador AX6600, com comentários majoritariamente positivos sobre o desempenho e a estabilidade do sinal. Por outro lado, o investimento foi considerado alto pela performance do item.

Prós: variedade de portas LAN e função tri-band

variedade de portas LAN e função tri-band Contras: cifras elevadas

Gostou do produto? Compre aqui roteador gamer TP-Link Archer GX90 R$ 2.110 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link Archer GX90 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. roteador gamer TP-Link Archer GX90 R$ 2.110 IR À LOJA

Com informações de Asus, Positivo, Mercusys, TP-Link (1/2), D-Link e Linksys

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças