Seis dicas e truques do Canva que todo professor deveria conhecer

O Canva é uma ferramenta que pode ser bastante útil para professores que desejam criar materiais educativos personalizados. Além de apresentações, o editor permite criar cartazes, folhetos, infográficos e muito mais — totalmente de graça. Graças à variedade de templates da ferramenta de design, os professores conseguem desenvolver materiais de suporte para suas aulas, com visuais que são ao mesmo tempo atraentes e informativos para os alunos. Nas linhas a seguir, o TechTudo lista seis dicas e truques do Canva que todos os professores precisam conhecer.

É válido lembrar que tanto professores quanto alunos têm direito a usar gratuitamente o Canva for Education — opção premium do editor de imagens para celulares Android e iPhone (iOS). A versão oferece fontes, gráficos e animações exclusivas, além de desbloquear recursos como remoção de plano de fundo. Os professores também têm acesso ao planejador de conteúdo e compartilhamento de atividades no Google Classroom e Google Meet.

1 de 7 Canva tem aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Mariana Tralback/TechTudo Canva tem aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

📝 Qual é o melhor editor de imagens gratuito? Opine no Fórum do TechTudo

1. Usar templates de apresentações de slides

As apresentações de slides são bastante versáteis para professores, porque permitem apresentar informações de maneira visual e dinâmica, tornando a aprendizagem mais interessante e interativa para os alunos. O Canva oferece uma ampla variedade de modelos de apresentações personalizáveis, que podem ser facilmente adaptados às necessidades de cada aula e profissional.

2 de 7 Canva oferece diversos templates de apresentações de slides para professores — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Canva oferece diversos templates de apresentações de slides para professores — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Além disso, o editor permite adicionar imagens, ícones, gráficos e outros elementos visuais para tornar a apresentação ainda mais atrativa e interativa. Com isso, os professores podem criar slides mais elaborados e detalhados, que proporcionem uma experiência de aprendizagem mais rica e aprofundada para os alunos.

2. Criar tabela de horários de aula

Organizar a grade horária da turma pode ser uma tarefa complicada, especialmente quando há muitas disciplinas e horários para acomodar. Com o Canva, é possível criar uma tabela de horários de aula de maneira rápida e fácil. Além disso, dá para personalizar as informações de acordo com as necessidades de cada turma. Por exemplo, é possível adicionar detalhes sobre o professor responsável, o número da sala de aula, e até mesmo incluir uma breve descrição do conteúdo da aula.

3 de 7 Canva tem funções exclusivas para professores e alunos — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Canva tem funções exclusivas para professores e alunos — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

O Canva também permite adicionar cores e ícones para diferenciar as disciplinas e facilitar a visualização. Há ainda a opção de compartilhar a tabela de horários com a turma de maneira rápida e eficiente, seja por meio de um link compartilhado ou por meio da impressão do arquivo.

3. Organizar planos de aula

Organizar os planos de aula é essencial para garantir que todas as informações importantes sejam abordadas na hora de passar conteúdos adiante. Um bom planejamento também ajuda a manter o foco e a disciplina na sala, resultando em um ambiente mais produtivo e eficiente.

4 de 7 Canva conta com diversas opções de templates para a rotina escolar — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Canva conta com diversas opções de templates para a rotina escolar — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

O Canva oferece diferentes templates de planos de aula. Os professores podem personalizar os modelos de acordo com as necessidades da aula e, depois, imprimi-los ou compartilhá-los com os alunos. É possível adicionar textos, imagens e outros elementos para tornar o plano de aula mais atrativo e fácil de entender.

4. Criar certificados para os alunos

Reconhecer o desempenho dos alunos é fundamental para mantê-los motivados e engajados durante o aprendizado. Além dos certificados personalizados, existem outras formas de reconhecimento que os professores podem oferecer, como medalhas, diplomas e até mesmo eventos especiais para os alunos que alcançarem grandes conquistas.

5 de 7 Exemplos de certificados escolares do Canva — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Exemplos de certificados escolares do Canva — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

O Canva permite criar esses certificados personalizados e oferece uma ampla variedade de templates prontos. Com eles, os professores podem criar seus próprios designs exclusivos. Além disso, é possível adicionar elementos visuais como fotografias e ilustrações para tornar o certificado ainda mais especial. É importante lembrar que, ao reconhecer o desempenho dos alunos, os professores não apenas valorizam o trabalho dos estudantes, mas também incentivam a continuidade do aprendizado e o desenvolvimento de habilidades importantes para o futuro.

5. Usar templates de atividades

As atividades educacionais são uma parte fundamental do processo de aprendizagem, uma vez que proporcionam aos alunos a oportunidade de praticar e consolidar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Essas atividades ainda podem ajudar os alunos a desenvolver habilidades em áreas como pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade.

6 de 7 Canva oferece templates de atividades prontos — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Canva oferece templates de atividades prontos — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

O Canva é uma plataforma que oferece uma grande variedade de templates de atividades educacionais. Esses modelos podem ser usados para criar atividades mais atrativas e dinâmicas, que incentivem os alunos a participar mais ativamente do processo de aprendizagem. Ao escolher o template desejado, é possível personalizá-lo de acordo com as necessidades da aula, adicionando textos, imagens e outros elementos que tornem a atividade mais interessante e desafiadora.

6. Criar uma capa para a sala no Google Classroom

O Canva também pode ser usado para criar uma capa personalizada para a sala do Google Classroom, sistema de gerenciamento de conteúdo para escolas. Com a ajuda do editor, os professores podem produzir uma capa com imagens e informações relevantes para a turma, personalizando-a de acordo com o tema da aula em questão.

7 de 7 Exemplos de capas prontas do Canva para Google Classroom — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Exemplos de capas prontas do Canva para Google Classroom — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

A capa pode ser ainda mais atrativa e personalizada com a adição de textos, imagens e outros elementos gráficos. Isso pode fazer com que os alunos se sintam mais motivados e engajados nas aulas, além de ser uma forma de tornar o ambiente virtual mais acolhedor e amigável.

Com informações de Canva

Veja também: Como melhorar qualidade da foto online