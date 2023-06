Seis ferramentas online que todo universitário precisa conhecer

Existem diversas ferramentas gratuitas na Internet que podem ser grandes aliadas para estudantes e pesquisadores. Plataformas de armazenamento em nuvem, como o Google Drive , são cruciais para guardar textos, documentos importantes e trabalhos com segurança. Além disso, ferramentas online como o Todoist são úteis para gerenciar tarefas e, assim, otimizar a gestão do tempo – um ativo precioso para todo universitário. Há ainda serviços gratuitos para digitalizar documentos sem scanner e modificar arquivos PDF . A seguir, conheça seis ferramentas que são uma "mão na roda" na vida de qualquer estudante universitário.

1. Google Drive: para guardar materiais de estudo e trabalhos

Uma dos serviços de armazenamento em nuvem mais populares da Internet, o Google Drive permite que você guarde documentos e trabalhos da faculdade online, podendo acessá-los de qualquer lugar. Além disso, o serviço está disponível para qualquer pessoa que tenha uma conta no Gmail, facilitando o acesso e até mesmo o compartilhamento de documentos entre colegas de turma.

Com versão web e aplicativos para Android e iPhone (iOS), o Google Drive ainda oferece editores de texto, planilhas e de apresentações próprios. Dessa forma, é possível alterar os documentos na plataforma mesmo sem ter o pacote Office instalado no computador, celular ou tablet.

2. Todoist: para organizar suas listas de tarefas

O Todoist é um gerenciador de tarefas. Disponível para computador (Windows, macOS e Linux), Android e iPhone (iOS), o aplicativo permite criar listas de atividades com prazos de entrega e até nível de prioridade, para que você não esqueça nada de importante. Se aderir à versão paga — com preços que começam a partir de US$ 4 mensais (cerca de R$ 20 na cotação atual) —, o estudante ainda pode contar com com lembretes, enviados para o PC, celular ou tablet cadastrado.

Ao registrar uma conta, é possível criar projetos para organizar as demandas sem misturar assuntos de trabalho e da universidade, por exemplo. O aplicativo também permite quadros conforme o método kanban, semelhantemente ao Trello.

3. iLovePDF : solução multiuso para quem lida com arquivos PDF

Se você lida com muitos arquivos em PDF no dia a dia, o iLovePDF (https://www.ilovepdf.com/) pode ser bastante útil. O site oferece diversas ferramentas para documentos nesse formato, como a junção ou divisão dos arquivos e até mesmo a compressão, para diminuir o tamanho. O site ainda disponibiliza conversores de PDF para outros formatos populares, como planilha Excel ou apresentação do PowerPoint. Também há opções para editar os arquivos, inserir marca d’água, reparar e muito mais.

4. OnlineCam Scanner: para digitalizar documentos sem um scanner

Hoje em dia não é mais preciso ter scanner em casa, já que é possível digitalizar documentos com o auxílio do celular. O site OnlineCam Scanner (https://onlinecamscanner.com/) oferece justamente essa função, permitindo importar uma foto tirada diretamente pelo celular para digitalizá-la. A ferramenta é gratuita e simples de usar e, após enviar a imagem, a plataforma ainda oferece uma gama de ferramentas de edição, como a opção de recorte ou de remoção de fundos.

5. Google Acadêmico: para fazer pesquisas científicas

O Google Acadêmico é um buscador do Google voltado para estudantes, professores e pesquisadores. Com ele, é possível usar filtros avançados para encontrar artigos científicos, resenhas, monografias e afins para fazer projetos de pesquisa, produzir relatórios, preparar o trabalho final de uma disciplina ou mesmo o trabalho de conclusão de curso (TCC). Gratuito e disponível apenas na versão web, o buscador acadêmico pode ser acessado pelo navegador, por meio do endereço “scholar.google.com.br”.

6. GoConqr: para estudar para as provas de forma mais inteligente

Reunindo diversas ferramentas, o GoConqr (https://www.goconqr.com/) é uma plataforma de aprendizado digital útil tanto para estudantes quanto para professores. Pelo site, é possível encontrar e montar mapas mentais e flashcards sobre inúmeros assuntos. Esses materiais são úteis para ajudar a exercitar o seu conhecimento e também como apoio na revisão de conteúdo para provas e outros exames. O GoConqr é gratuito e está disponível apenas na versão web. Para utilizá-lo, é preciso fazer um cadastro por e-mail ou acessá-lo com sua conta do Google ou da Microsoft.

