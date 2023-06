Seis produtos que você pode controlar pelo celular e não sabia

Disponível para baixar em celulares Android e iPhone (iOS), o app pode ser baixado gratuitamente e possui compatibilidade com diversos tipos de eletrodomésticos, desde máquinas de lavar, até TVs. A seguir, conheça seis tipos de produtos que você não sabia que pode controlar pelo smartphone e revolucione a sua rotina em casa.

1. Lâmpada inteligente

A lâmpada inteligente é um acessório que pode tornar a iluminação de casa ainda mais prática. Quem conta com um sistema automatizado consegue controlar estes dispositivos diretamente pelo celular, no app SmartThings. É possível encontrar lâmpadas de iluminação direta e indireta, spots e luminárias dos mais variados modelos, por valores a partir de, em média, R$ 60.

Os dispositivos de iluminação smart têm conexão Wi-Fi, o que permite que o usuário controle os aparelhos diretamente do celular que está conectado à mesma rede. Além dos comandos mais comuns de acender e apagar, pelo SmartThings é possível programar para que as lâmpadas inteligentes liguem automaticamente a partir de determinado horário. Os modelos com iluminação RGB também podem ter suas cores ajustadas pelo app.

2. Câmeras de segurança

Alguns modelos de câmera de segurança smart são compatíveis com o app SmartThings. Estes dispositivos contam com integração com a rede Wi-Fi da residência onde estão instalados. Assim, é possível que o usuário se conecte ao sistema da câmera e aproveite suas funções diretamente pelo celular.

Dependendo do modelo, o usuário pode, além de visualizar as imagens captadas direto pelo SmartThings, interagir com funções da câmera, como alto-falante e movimentação de ângulos. Também é possível ter acesso às gravações que foram feitas.

3. Fechadura smart

Fechaduras smart são mais um tipo de dispositivo que pode ser controlado diretamente pelo celular. Os aparelhos têm um sistema de segurança que trava a porta e exige o desbloqueio por senha ou digital do usuário.

Alguns modelos disponíveis no mercado vão além e possibilitam que o usuário tenha acesso a uma série de recursos pelo SmartThings. Com o app, é possível permitir entrada sem chave, gerenciamento dos usuários, registro de uso e também compartilhar as chamadas "e-key", que são chaves digitais para os usuários acessarem o local.

4. Eletrodomésticos

Na categoria de eletrodomésticos smart, existem diversos produtos que podem ser facilmente controlados pelo celular. A maioria conta com funções que podem tornar o uso mais prático e a rotina mais simples.

Alguns modelos de geladeiras, por exemplo, podem ser controlados a distância — assim, quando você estiver no mercado fazendo as compras, é possível configurar o aparelho para o modo mais adequado a receber os produtos. A lista de dispositivos inteligentes ainda inclui fogões, fornos, micro-ondas e até mesmo máquinas de lavar roupa.

5. Ar-condicionado

Controlar o ar-condicionado pelo SmartThings permite que o consumidor utilize o aparelho de forma mais prática. No mercado, uma série de modelos do segmento apresentam funções que possibilitam tornar a rotina mais simples. É possível controlar o aparelho pelo celular, programar o uso e até ligá-lo enquanto ainda está na rua. Assim, quando o usuário chegar, o dispositivo já estará em pleno funcionamento e com o ambiente climatizado.

Há modelos de 12.000 BTUs da própria Samsung por preços na faixa dos R$ 2.500, no varejo nacional. Além dos controles pelo app, o usuário também consegue obter um relatório de gastos de energia do ar-condicionado com SmartThings.

6. Aspirador de pó

Os robôs aspiradores smart também são produtos que podem ser controlados pelo celular. Com estes modelos, que costumam ter conexão Wi-Fi ou Bluetooth, é possível realizar uma limpeza ainda mais eficiente do ambiente, já que o usuário pode programar o funcionamento do robô por meio de aplicativos.

Com o app SmartThings, por exemplo, é possível programar o horário de funcionamento, ligar o dispositivo remotamente e, em alguns modelos, há avisos no celular sobre qual é o momento certo de realizar a manutenção do produto. No mercado, há modelos em diversas faixas de preço, por valores que começam na média dos R$ 2.000.