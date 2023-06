Seis tecnologias 'do espaço' que você tem em casa e não sabia

Fones de ouvido sem fio , notebooks e purificadores de ar são aparelhos comuns no dia a dia de boa parte dos consumidores. Mas o que a maioria não sabe é que esses e muitos outros eletrônicos hoje presentes nas principais varejistas foram criações da NASA , desenvolvidas para uso em viagens espaciais. Por sua praticidade e eficiência, essas tecnologias usadas pelos astronautas foram aos poucos sendo difundidas no mercado, oferecendo maior dinamismo em atividades domésticas e revolucionando a comunicação interpessoal.

A introdução desses aparelhos na vida corriqueira mostra como a busca por explorar os mistérios do universo sideral pode criar soluções inovadoras que não se limitam ao espaço. Confira, a seguir, seis tecnologias "do espaço" que estão mais perto do que você imagina.

1. Aspirador portátil

O aspirador de pó portátil é um forte aliado para manter a casa limpa e livre de sujeiras. Porém, o produto demorou décadas para chegar ao mercado. Na época, a solução era recorrer a vassouras e panos para realizar a limpeza do lar, já que os primeiros protótipos de aspiradores eram pesados e dependiam de uma fonte energia externa.

Na década de 70, a parceria entre a NASA e a empresa Black & Decker resultou na criação de um aspirador de pó portátil com design ergonômico sem fio e com baterias recarregáveis. O DustBuster, decorrente da busca por ferramentas capazes de aprimorar o processo de perfuração e coleta de rochas no espaço, se mostrou ultra leve e compacto. Atualmente, existem modelos distintos para atender às necessidades dos consumidores.

2. Fone de ouvido sem fio

Os fones de ouvido sem fio foram desenvolvidos por uma colaboração entre dois pilotos de companhias aéreas e a NASA. Juntos, eles desenvolveram um protótipo que revolucionou a comunicação. Este sistema inovador permitiu aos astronautas se comunicarem facilmente com sua equipe na Terra.

Implantada com sucesso nas missões Mercury e Apollo, a tecnologia de fone de ouvido sem fio forneceu comunicação clara e eficiente, contribuindo significativamente para o sucesso das missões espaciais históricas e, consequentemente, para milhões de usuários escutarem músicas ou realizarem chamadas com maior conforto.

3. Câmera de celular

À medida que a tecnologia dos smartphones avançou, as câmeras frontais tornaram possíveis a popularização das selfies. Mas essa realidade só existe hoje, porque, na década de 1990, o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA desenvolveu um sistema de imagem leve e compacto que exigia baixo consumo de energia para tirar fotos de alta qualidade no espaço.

Essa tecnologia revolucionária acabou se tornando o padrão na indústria de celulares e câmeras de computador. A capacidade de criar imagens nítidas e detalhadas em um dispositivo compacto e portátil, como um celular, representou um avanço e permitiu aos consumidores a captura de momentos importantes de maneira mais conveniente e acessível.

4. Purificador de ar

Outra tecnologia que surgiu no espaço foi a dos purificadores de ar. Em algumas missões espaciais, astronautas foram instruídos a cultivar plantas dentro da aeronave e, com isso, geraram um acúmulo de gás etileno no ar. Para reverter a situação, a NASA desenvolveu os aparelhos, cuja tecnologia de filtragem desempenhou um papel importante na melhoria da qualidade do ar no espaço e em muitos ambientes da Terra.

O purificador de ar desenvolvido pela agência para a Estação Espacial Internacional provou ser eficaz na remoção de etileno e de outras partículas, como patógenos, transportados pelo ar. Os produtos, agora, são usados, de hospitais a residências, para remover poluentes e fornecer um ambiente mais limpo.

5. Notebook

O primeiro computador portátil, conhecido como Grid Compass, simbolizou um marco importante no desenvolvimento da computação móvel, além de se destacar em várias missões espaciais. A máquina, apelidada de SPOC (Shuttle Portable On-Board Computer), foi projetada para atuar em um ambiente desafiador, onde a comunicação e o processamento de dados eram fundamentais.

O SPOC permitiu comunicações com tripulações a bordo de espaçonaves e desempenhou um papel vital nos lançamentos de satélites dos ônibus espaciais. Com seus recursos avançados de processamento, o aparelho forneceu aos astronautas informações precisas e atualizadas durante as missões, permitindo um controle operacional eficiente e seguro. Hoje, nós chamamos esse aparelho de notebook.

6. Mouse

A necessidade de aumentar a interação com os computadores a bordo e facilitar tarefas, como a manipulação de dados, impulsionou a criação de um dispositivo revolucionário. Na busca incessante pelo avanço tecnológico, pesquisadores da NASA e da Universidade de Stanford uniram forças para desenvolver uma ferramenta inovadora, a qual mudou para sempre a maneira como interagimos com as máquinas. O resultado desse trabalho conjunto foi o primeiro mouse de computador.

O mouse foi concebido como uma solução intuitiva para controlar o cursor na tela do computador. Equipado com poucos botões, o mecanismo permite movimentos suaves e precisos. A descoberta abriu caminho para uma nova era de usabilidade em computadores, o que simplificou as tarefas e tornou a experiência do usuário mais automatizada.

